https://ria.ru/20230122/proizvedeniya-1846614589.html
Сенатор Совфеда подчеркнула важность изучения произведений о войне в школе
Сенатор Совфеда подчеркнула важность изучения произведений о войне в школе - РИА Новости, 22.01.2023
Сенатор Совфеда подчеркнула важность изучения произведений о войне в школе
Важно не только изучать с ребятами в школе произведения о войне, многое зависит от мастерства педагога, от подачи материала, считает член комитета Совфеда по... РИА Новости, 22.01.2023
2023-01-22T16:46
2023-01-22T16:46
2023-01-22T16:46
общество
дмитрий вяткин
юрий бондарев
борис васильев
совет федерации рф
молодая гвардия
единая россия
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МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Важно не только изучать с ребятами в школе произведения о войне, многое зависит от мастерства педагога, от подачи материала, считает член комитета Совфеда по образованию и культуре Елена Писарева. Ранее первый замглавы фракции "Единая Россия" в Госдуме Дмитрий Вяткин сообщил, что в школьную программу по литературе в этом году внесут изменения. В частности, по словам Вяткина, анализ "Архипелага ГУЛАГ" показал, что многие факты были придуманы. При этом целый ряд произведений советских авторов - "Молодая гвардия" Александра Фадеева, произведение Юрия Бондарева "Горячий снег" могут вернуться в школьную программу. "В школьной программе по литературе обязательно должны быть произведения, посвященные ключевым событиям русской истории XX века, Великой Отечественной войне. Что касается того, нужно ли исключать из программы каких-либо авторов - здесь я не была бы категорична. Другое дело, на чем в образовательной политике делаются акценты. Нельзя забывать, что литература - уникальный способ развития личности", - сказала политик. По её словам, когда мы читаем о чьем-либо эмоциональном опыте, мы присваиваем его. "Поэтому, чем богаче будет палитра этого опыта, тем более разностороннего, думающего, сопереживающего человека мы получим в итоге", - добавила она. По словам законодателя, произведения о Великой Отечественной войне никуда не делись из школьной программы. "Я часто общаюсь с педагогами, с их слов знаю, что старшеклассники обзорно знакомятся с такими произведениями, как "Сашка" Вячеслава Кондратьева, "В окопах Сталинграда" Виктора Некрасова, повестями Василя Быкова "Сотников" и "Обелиск", произведениями Бориса Васильева "А зори здесь тихие" и "В списках не значился", - отметила Писарева. Однако многое, по её словам, зависит и от педагога, "от того, как он преподнесет материал, сколько уделит времени этим произведениям". "Здесь, я думаю, есть поле для работы, в том числе на уровне Министерства просвещения", - считает сенатор. "Что касается "Молодой гвардии" скажу так, у людей, знакомых с этим произведением, не возникает вопросов, почему наши мужчины и бьются сейчас за освобождение Донбасса", - заключила парламентарий.
https://ria.ru/20221017/literatura-1824549413.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, дмитрий вяткин, юрий бондарев , борис васильев, совет федерации рф, молодая гвардия , единая россия
Общество, Дмитрий Вяткин, Юрий Бондарев , Борис Васильев, Совет Федерации РФ, Молодая гвардия , Единая Россия
Сенатор Совфеда подчеркнула важность изучения произведений о войне в школе
Сенатор Совфеда Писарева подчеркнула важность изучения произведений о войне в школе
МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Важно не только изучать с ребятами в школе произведения о войне, многое зависит от мастерства педагога, от подачи материала, считает член комитета Совфеда по образованию и культуре Елена Писарева.
Ранее первый замглавы фракции "Единая Россия
" в Госдуме Дмитрий Вяткин
сообщил, что в школьную программу по литературе в этом году внесут изменения. В частности, по словам Вяткина, анализ "Архипелага ГУЛАГ" показал, что многие факты были придуманы.
При этом целый ряд произведений советских авторов - "Молодая гвардия
" Александра Фадеева, произведение Юрия Бондарева
"Горячий снег" могут вернуться в школьную программу.
"В школьной программе по литературе обязательно должны быть произведения, посвященные ключевым событиям русской истории XX века, Великой Отечественной войне. Что касается того, нужно ли исключать из программы каких-либо авторов - здесь я не была бы категорична. Другое дело, на чем в образовательной политике делаются акценты. Нельзя забывать, что литература - уникальный способ развития личности", - сказала политик.
По её словам, когда мы читаем о чьем-либо эмоциональном опыте, мы присваиваем его. "Поэтому, чем богаче будет палитра этого опыта, тем более разностороннего, думающего, сопереживающего человека мы получим в итоге", - добавила она.
По словам законодателя, произведения о Великой Отечественной войне никуда не делись из школьной программы. "Я часто общаюсь с педагогами, с их слов знаю, что старшеклассники обзорно знакомятся с такими произведениями, как "Сашка" Вячеслава Кондратьева, "В окопах Сталинграда" Виктора Некрасова, повестями Василя Быкова "Сотников" и "Обелиск", произведениями Бориса Васильева
"А зори здесь тихие" и "В списках не значился", - отметила Писарева.
Однако многое, по её словам, зависит и от педагога, "от того, как он преподнесет материал, сколько уделит времени этим произведениям". "Здесь, я думаю, есть поле для работы, в том числе на уровне Министерства просвещения", - считает сенатор.
"Что касается "Молодой гвардии" скажу так, у людей, знакомых с этим произведением, не возникает вопросов, почему наши мужчины и бьются сейчас за освобождение Донбасса", - заключила парламентарий.