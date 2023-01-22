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Сенатор Совфеда подчеркнула важность изучения произведений о войне в школе - РИА Новости, 22.01.2023
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Сенатор Совфеда подчеркнула важность изучения произведений о войне в школе
Сенатор Совфеда подчеркнула важность изучения произведений о войне в школе - РИА Новости, 22.01.2023
Сенатор Совфеда подчеркнула важность изучения произведений о войне в школе
Важно не только изучать с ребятами в школе произведения о войне, многое зависит от мастерства педагога, от подачи материала, считает член комитета Совфеда по... РИА Новости, 22.01.2023
2023-01-22T16:46
2023-01-22T16:46
общество
дмитрий вяткин
юрий бондарев
борис васильев
совет федерации рф
молодая гвардия
единая россия
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МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Важно не только изучать с ребятами в школе произведения о войне, многое зависит от мастерства педагога, от подачи материала, считает член комитета Совфеда по образованию и культуре Елена Писарева. Ранее первый замглавы фракции "Единая Россия" в Госдуме Дмитрий Вяткин сообщил, что в школьную программу по литературе в этом году внесут изменения. В частности, по словам Вяткина, анализ "Архипелага ГУЛАГ" показал, что многие факты были придуманы. При этом целый ряд произведений советских авторов - "Молодая гвардия" Александра Фадеева, произведение Юрия Бондарева "Горячий снег" могут вернуться в школьную программу. "В школьной программе по литературе обязательно должны быть произведения, посвященные ключевым событиям русской истории XX века, Великой Отечественной войне. Что касается того, нужно ли исключать из программы каких-либо авторов - здесь я не была бы категорична. Другое дело, на чем в образовательной политике делаются акценты. Нельзя забывать, что литература - уникальный способ развития личности", - сказала политик. По её словам, когда мы читаем о чьем-либо эмоциональном опыте, мы присваиваем его. "Поэтому, чем богаче будет палитра этого опыта, тем более разностороннего, думающего, сопереживающего человека мы получим в итоге", - добавила она. По словам законодателя, произведения о Великой Отечественной войне никуда не делись из школьной программы. "Я часто общаюсь с педагогами, с их слов знаю, что старшеклассники обзорно знакомятся с такими произведениями, как "Сашка" Вячеслава Кондратьева, "В окопах Сталинграда" Виктора Некрасова, повестями Василя Быкова "Сотников" и "Обелиск", произведениями Бориса Васильева "А зори здесь тихие" и "В списках не значился", - отметила Писарева. Однако многое, по её словам, зависит и от педагога, "от того, как он преподнесет материал, сколько уделит времени этим произведениям". "Здесь, я думаю, есть поле для работы, в том числе на уровне Министерства просвещения", - считает сенатор. "Что касается "Молодой гвардии" скажу так, у людей, знакомых с этим произведением, не возникает вопросов, почему наши мужчины и бьются сейчас за освобождение Донбасса", - заключила парламентарий.
https://ria.ru/20221017/literatura-1824549413.html
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общество, дмитрий вяткин, юрий бондарев , борис васильев, совет федерации рф, молодая гвардия , единая россия
Общество, Дмитрий Вяткин, Юрий Бондарев , Борис Васильев, Совет Федерации РФ, Молодая гвардия , Единая Россия
16:46 22.01.2023
 
Сенатор Совфеда подчеркнула важность изучения произведений о войне в школе

Сенатор Совфеда Писарева подчеркнула важность изучения произведений о войне в школе

© РИА Новости / Мария Девахина / Перейти в медиабанкЗдание Совета Федерации России
Здание Совета Федерации России - РИА Новости, 1920, 22.01.2023
© РИА Новости / Мария Девахина
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МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Важно не только изучать с ребятами в школе произведения о войне, многое зависит от мастерства педагога, от подачи материала, считает член комитета Совфеда по образованию и культуре Елена Писарева.
Ранее первый замглавы фракции "Единая Россия" в Госдуме Дмитрий Вяткин сообщил, что в школьную программу по литературе в этом году внесут изменения. В частности, по словам Вяткина, анализ "Архипелага ГУЛАГ" показал, что многие факты были придуманы.
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При этом целый ряд произведений советских авторов - "Молодая гвардия" Александра Фадеева, произведение Юрия Бондарева "Горячий снег" могут вернуться в школьную программу.
"В школьной программе по литературе обязательно должны быть произведения, посвященные ключевым событиям русской истории XX века, Великой Отечественной войне. Что касается того, нужно ли исключать из программы каких-либо авторов - здесь я не была бы категорична. Другое дело, на чем в образовательной политике делаются акценты. Нельзя забывать, что литература - уникальный способ развития личности", - сказала политик.
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18 января, 18:22
По её словам, когда мы читаем о чьем-либо эмоциональном опыте, мы присваиваем его. "Поэтому, чем богаче будет палитра этого опыта, тем более разностороннего, думающего, сопереживающего человека мы получим в итоге", - добавила она.
По словам законодателя, произведения о Великой Отечественной войне никуда не делись из школьной программы. "Я часто общаюсь с педагогами, с их слов знаю, что старшеклассники обзорно знакомятся с такими произведениями, как "Сашка" Вячеслава Кондратьева, "В окопах Сталинграда" Виктора Некрасова, повестями Василя Быкова "Сотников" и "Обелиск", произведениями Бориса Васильева "А зори здесь тихие" и "В списках не значился", - отметила Писарева.
Однако многое, по её словам, зависит и от педагога, "от того, как он преподнесет материал, сколько уделит времени этим произведениям". "Здесь, я думаю, есть поле для работы, в том числе на уровне Министерства просвещения", - считает сенатор.
"Что касается "Молодой гвардии" скажу так, у людей, знакомых с этим произведением, не возникает вопросов, почему наши мужчины и бьются сейчас за освобождение Донбасса", - заключила парламентарий.
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ОбществоДмитрий ВяткинЮрий БондаревБорис ВасильевСовет Федерации РФМолодая гвардияЕдиная Россия
 
 
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