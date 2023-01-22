https://ria.ru/20230122/proizvedeniya-1846614589.html

Сенатор Совфеда подчеркнула важность изучения произведений о войне в школе

Сенатор Совфеда подчеркнула важность изучения произведений о войне в школе - РИА Новости, 22.01.2023

Сенатор Совфеда подчеркнула важность изучения произведений о войне в школе

Важно не только изучать с ребятами в школе произведения о войне, многое зависит от мастерства педагога, от подачи материала, считает член комитета Совфеда по... РИА Новости, 22.01.2023

2023-01-22T16:46

2023-01-22T16:46

2023-01-22T16:46

общество

дмитрий вяткин

юрий бондарев

борис васильев

совет федерации рф

молодая гвардия

единая россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/19/1775034646_100:458:2926:2048_1920x0_80_0_0_0195244a52533d6c1a2172dfd56b6be2.jpg

МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Важно не только изучать с ребятами в школе произведения о войне, многое зависит от мастерства педагога, от подачи материала, считает член комитета Совфеда по образованию и культуре Елена Писарева. Ранее первый замглавы фракции "Единая Россия" в Госдуме Дмитрий Вяткин сообщил, что в школьную программу по литературе в этом году внесут изменения. В частности, по словам Вяткина, анализ "Архипелага ГУЛАГ" показал, что многие факты были придуманы. При этом целый ряд произведений советских авторов - "Молодая гвардия" Александра Фадеева, произведение Юрия Бондарева "Горячий снег" могут вернуться в школьную программу. "В школьной программе по литературе обязательно должны быть произведения, посвященные ключевым событиям русской истории XX века, Великой Отечественной войне. Что касается того, нужно ли исключать из программы каких-либо авторов - здесь я не была бы категорична. Другое дело, на чем в образовательной политике делаются акценты. Нельзя забывать, что литература - уникальный способ развития личности", - сказала политик. По её словам, когда мы читаем о чьем-либо эмоциональном опыте, мы присваиваем его. "Поэтому, чем богаче будет палитра этого опыта, тем более разностороннего, думающего, сопереживающего человека мы получим в итоге", - добавила она. По словам законодателя, произведения о Великой Отечественной войне никуда не делись из школьной программы. "Я часто общаюсь с педагогами, с их слов знаю, что старшеклассники обзорно знакомятся с такими произведениями, как "Сашка" Вячеслава Кондратьева, "В окопах Сталинграда" Виктора Некрасова, повестями Василя Быкова "Сотников" и "Обелиск", произведениями Бориса Васильева "А зори здесь тихие" и "В списках не значился", - отметила Писарева. Однако многое, по её словам, зависит и от педагога, "от того, как он преподнесет материал, сколько уделит времени этим произведениям". "Здесь, я думаю, есть поле для работы, в том числе на уровне Министерства просвещения", - считает сенатор. "Что касается "Молодой гвардии" скажу так, у людей, знакомых с этим произведением, не возникает вопросов, почему наши мужчины и бьются сейчас за освобождение Донбасса", - заключила парламентарий.

https://ria.ru/20221017/literatura-1824549413.html

https://ria.ru/20230118/putin-1845732544.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, дмитрий вяткин, юрий бондарев , борис васильев, совет федерации рф, молодая гвардия , единая россия