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Италия предоставила Украине военную помощь на миллиард евро, заявил МИД - РИА Новости, 22.01.2023
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230122/postavki-1846572821.html
Италия предоставила Украине военную помощь на миллиард евро, заявил МИД
Италия предоставила Украине военную помощь на миллиард евро, заявил МИД - РИА Новости, 22.01.2023
Италия предоставила Украине военную помощь на миллиард евро, заявил МИД
Вице-премьер и глава МИД Италии Антонио Таяни заявил, что общий объем итальянской военной помощи Украине составил около миллиарда евро. РИА Новости, 22.01.2023
2023-01-22T11:29
2023-01-22T11:29
специальная военная операция на украине
в мире
антонио таяни
сергей лавров
италия
украина
россия
нато
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РИМ, 22 янв – РИА Новости. Вице-премьер и глава МИД Италии Антонио Таяни заявил, что общий объем итальянской военной помощи Украине составил около миллиарда евро. "Италия уже предоставила Украине пять пакетов помощи в сфере обороны на сумму около одного миллиарда евро. Готовится шестой пакет, в который входят системы ПВО. Министр (иностранных дел Украины Дмитрий) Кулеба поблагодарил за оказанную поддержку, и я повторил, что она будет продолжена", - заявил он в интервью газете Corriere della Sera. Таяни также подтвердил, что Италия "в сотрудничестве с Францией завершает работу" над отправкой системы ПВО Samp/T. Кроме того, по его словам, "есть другие действия, над которыми мы работаем конфиденциально". В субботу Corriere della Sera сообщил, что Италия изучает возможность передачи системы ПВО Samp/T Словакии, которая, в свою очередь, направит свой комплекс Patriot Украине. Ранее итальянские СМИ писали, что решение о поставках систем ПВО на Украину отложено до февраля. Причиной задержки называлось трения в правящей коалиции, высокая цена ЗРК Samp/T и их малое количество у итальянских вооруженных сил – всего на вооружении Италии находятся пять комплексов. Полная стоимость одной батареи якобы составляет 750 миллионов евро, но тот вариант, который Италия якобы может предоставить Украине, стоил бы 250 миллионов, так как другая часть комплекса может быть поставлена Францией. Правительство Мелони 1 декабря приняло специальный декрет, который предусматривает продолжение разнообразной помощи Украине в 2023 году, включая поставки вооружений. Перечень военной техники и оборудования, направляемых Римом на Украину, засекречен. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20230122/volodin-1846551946.html
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в мире, антонио таяни, сергей лавров, италия, украина, россия, нато
Специальная военная операция на Украине, В мире, Антонио Таяни, Сергей Лавров, Италия, Украина, Россия, НАТО
11:29 22.01.2023
 
Италия предоставила Украине военную помощь на миллиард евро, заявил МИД

Глава МИД Таяни: Италия предоставила Украине военную помощь на миллиард евро

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в медиабанкГлава МИД Италии Антонио Таяни
Глава МИД Италии Антонио Таяни - РИА Новости, 1920, 22.01.2023
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Глава МИД Италии Антонио Таяни. Архивное фото
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РИМ, 22 янв – РИА Новости. Вице-премьер и глава МИД Италии Антонио Таяни заявил, что общий объем итальянской военной помощи Украине составил около миллиарда евро.
"Италия уже предоставила Украине пять пакетов помощи в сфере обороны на сумму около одного миллиарда евро. Готовится шестой пакет, в который входят системы ПВО. Министр (иностранных дел Украины Дмитрий) Кулеба поблагодарил за оказанную поддержку, и я повторил, что она будет продолжена", - заявил он в интервью газете Corriere della Sera.
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Таяни также подтвердил, что Италия "в сотрудничестве с Францией завершает работу" над отправкой системы ПВО Samp/T. Кроме того, по его словам, "есть другие действия, над которыми мы работаем конфиденциально".
В субботу Corriere della Sera сообщил, что Италия изучает возможность передачи системы ПВО Samp/T Словакии, которая, в свою очередь, направит свой комплекс Patriot Украине.
Ранее итальянские СМИ писали, что решение о поставках систем ПВО на Украину отложено до февраля. Причиной задержки называлось трения в правящей коалиции, высокая цена ЗРК Samp/T и их малое количество у итальянских вооруженных сил – всего на вооружении Италии находятся пять комплексов. Полная стоимость одной батареи якобы составляет 750 миллионов евро, но тот вариант, который Италия якобы может предоставить Украине, стоил бы 250 миллионов, так как другая часть комплекса может быть поставлена Францией.
Правительство Мелони 1 декабря приняло специальный декрет, который предусматривает продолжение разнообразной помощи Украине в 2023 году, включая поставки вооружений. Перечень военной техники и оборудования, направляемых Римом на Украину, засекречен.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреАнтонио ТаяниСергей ЛавровИталияУкраинаРоссияНАТО
 
 
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