Опрос: популярность Макрона снизилась из-за проекта пенсионной реформы
Опрос Ifop: популярность Макрона и Борн снизилась из-за проекта пенсионной реформы
© AP Photo / Olivier MatthysПрезидент Франции Эммануэль Макрон
© AP Photo / Olivier Matthys
Президент Франции Эммануэль Макрон. Архивное фото
ПАРИЖ, 22 янв - РИА Новости. Популярность президента Франции Эммануэля Макрона и премьер-министра Элизабет Борн снизилась в этом месяце, в частности на фоне проекта пенсионной реформы, свидетельствует опрос компании Ifop для издания Journal du Dimanche.
По данным опроса, 65% французов недовольны действиями Макрона по итогам января - то есть на три процентных пункта больше, чем в прошлом месяце, и только 34% удовлетворены действиями президента, что на два пункта меньше, чем в декабре. Отмечается, что это самый низкий уровень популярности французского лидера с февраля 2020 года.
С политикой Борн в январе не согласны 64% французов, в то время как в декабре это было 59%. Позитивно ее действия оценивают 32%, что является самым плохим результатом с момент ее назначения главой правительства.
Опрос проводился с 12 по 19 января 2023 года, в нем приняли участие 1963 француза старше 18 лет. Статистическая погрешность составляет от 1% до 2,3%.
Премьер-министр Франции Элизабет Борн 10 января представила проект спорной пенсионной реформы, которую правительство планирует принять в 2023 году. По ее словам, власти Франции начнут повышать пенсионный возраст в стране на три месяца в год с 1 сентября 2023 года, таким образом, к 2030 году он достигнет 64 лет.
В четверг по всей Франции прошли более 200 манифестаций против повышения пенсионного возраста в стране по призыву восьми ведущих французских профсоюзов (CFDT, CGT, FO, CFE-CGC, CFTC, Unsa, Solidaires, FSU). Самые крупные акции состоялись в Париже, Марселе, Лионе, Тулузе, Лилле и Нанте. По данным МВД страны, в них приняли участие более миллиона человек, из них 80 тысяч – в Париже. Были задержаны 38 человек.