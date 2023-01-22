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Опрос: популярность Макрона снизилась из-за проекта пенсионной реформы - РИА Новости, 22.01.2023
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Опрос: популярность Макрона снизилась из-за проекта пенсионной реформы
Опрос: популярность Макрона снизилась из-за проекта пенсионной реформы - РИА Новости, 22.01.2023
Опрос: популярность Макрона снизилась из-за проекта пенсионной реформы
Популярность президента Франции Эммануэля Макрона и премьер-министра Элизабет Борн снизилась в этом месяце, в частности на фоне проекта пенсионной реформы,... РИА Новости, 22.01.2023
2023-01-22T16:19
2023-01-22T16:19
в мире
эммануэль макрон
элизабет борн
франция
париж
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ПАРИЖ, 22 янв - РИА Новости. Популярность президента Франции Эммануэля Макрона и премьер-министра Элизабет Борн снизилась в этом месяце, в частности на фоне проекта пенсионной реформы, свидетельствует опрос компании Ifop для издания Journal du Dimanche. По данным опроса, 65% французов недовольны действиями Макрона по итогам января - то есть на три процентных пункта больше, чем в прошлом месяце, и только 34% удовлетворены действиями президента, что на два пункта меньше, чем в декабре. Отмечается, что это самый низкий уровень популярности французского лидера с февраля 2020 года. С политикой Борн в январе не согласны 64% французов, в то время как в декабре это было 59%. Позитивно ее действия оценивают 32%, что является самым плохим результатом с момент ее назначения главой правительства. Опрос проводился с 12 по 19 января 2023 года, в нем приняли участие 1963 француза старше 18 лет. Статистическая погрешность составляет от 1% до 2,3%. Премьер-министр Франции Элизабет Борн 10 января представила проект спорной пенсионной реформы, которую правительство планирует принять в 2023 году. По ее словам, власти Франции начнут повышать пенсионный возраст в стране на три месяца в год с 1 сентября 2023 года, таким образом, к 2030 году он достигнет 64 лет. В четверг по всей Франции прошли более 200 манифестаций против повышения пенсионного возраста в стране по призыву восьми ведущих французских профсоюзов (CFDT, CGT, FO, CFE-CGC, CFTC, Unsa, Solidaires, FSU). Самые крупные акции состоялись в Париже, Марселе, Лионе, Тулузе, Лилле и Нанте. По данным МВД страны, в них приняли участие более миллиона человек, из них 80 тысяч – в Париже. Были задержаны 38 человек.
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в мире, эммануэль макрон, элизабет борн, франция, париж, лион
В мире, Эммануэль Макрон, Элизабет Борн, Франция, Париж, Лион
16:19 22.01.2023
 
Опрос: популярность Макрона снизилась из-за проекта пенсионной реформы

Опрос Ifop: популярность Макрона и Борн снизилась из-за проекта пенсионной реформы

© AP Photo / Olivier MatthysПрезидент Франции Эммануэль Макрон
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 22.01.2023
© AP Photo / Olivier Matthys
Президент Франции Эммануэль Макрон. Архивное фото
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ПАРИЖ, 22 янв - РИА Новости. Популярность президента Франции Эммануэля Макрона и премьер-министра Элизабет Борн снизилась в этом месяце, в частности на фоне проекта пенсионной реформы, свидетельствует опрос компании Ifop для издания Journal du Dimanche.
По данным опроса, 65% французов недовольны действиями Макрона по итогам января - то есть на три процентных пункта больше, чем в прошлом месяце, и только 34% удовлетворены действиями президента, что на два пункта меньше, чем в декабре. Отмечается, что это самый низкий уровень популярности французского лидера с февраля 2020 года.
Манифестация против пенсионной реформы в Париже - РИА Новости, 1920, 21.01.2023
21 января, 23:16
В Париже марш против пенсионной реформы собрал более 150 тысяч человек
С политикой Борн в январе не согласны 64% французов, в то время как в декабре это было 59%. Позитивно ее действия оценивают 32%, что является самым плохим результатом с момент ее назначения главой правительства.
Опрос проводился с 12 по 19 января 2023 года, в нем приняли участие 1963 француза старше 18 лет. Статистическая погрешность составляет от 1% до 2,3%.
Премьер-министр Франции Элизабет Борн 10 января представила проект спорной пенсионной реформы, которую правительство планирует принять в 2023 году. По ее словам, власти Франции начнут повышать пенсионный возраст в стране на три месяца в год с 1 сентября 2023 года, таким образом, к 2030 году он достигнет 64 лет.
В четверг по всей Франции прошли более 200 манифестаций против повышения пенсионного возраста в стране по призыву восьми ведущих французских профсоюзов (CFDT, CGT, FO, CFE-CGC, CFTC, Unsa, Solidaires, FSU). Самые крупные акции состоялись в Париже, Марселе, Лионе, Тулузе, Лилле и Нанте. По данным МВД страны, в них приняли участие более миллиона человек, из них 80 тысяч – в Париже. Были задержаны 38 человек.
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 21.01.2023
21 января, 08:00
Миллион против Макрона. Президент Франции уехал из страны на фоне протестов
 
В миреЭммануэль МакронЭлизабет БорнФранцияПарижЛион
 
 
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