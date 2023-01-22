Франция и ФРГ продолжат помогать Украине, заявил Макрон
Макрон: Франция и Германия продолжат оказывать помощь Украине во всех областях
© AP Photo / Julien de RosaПрезидент Франции Эммануэль Макрон
© AP Photo / Julien de Rosa
Президент Франции Эммануэль Макрон. Архивное фото
ПАРИЖ, 22 янв - РИА Новости. Франция и Германия продолжат оказывать помощь Украине во всех областях, заявил в воскресенье французский президент Эммануэль Макрон.
В воскресенье в Париже проходит церемония, посвященная 60-летней годовщине с момента подписания Елисейского договора – соглашения о дружбе Франции и ФРГ, подписанного лидерами двух стран Шарлем де Голлем и Конрадом Аденауэром 22 января 1963 года в Елисейском дворце в Париже. Для участия в ней во французскую столицу прибыл канцлер ФРГ Олаф Шольц. В этот же день состоится заседание 24-го франко-германского совета министров.
"Наша непоколебимая поддержка украинскому народу будет продолжаться по всем направлениям ... Мы также продолжим поддерживать ясный выбор Совета ЕС о предоставлении Украине, как и Молдавии, статуса кандидата на членство ЕС. И мы продолжим сопровождать их, как и другие страны-кандидаты, на пути проведения необходимых для этого реформ", - сказал Макрон, выступая в Сорбонне по случаю 60-летия с момента подписания франко-германского договора.
Владимир Зеленский 28 февраля прошлого года подписал заявку на вступление Украины в ЕС. Главы государств и правительств Евросоюза на саммите в Брюсселе 23 июня одобрили предоставление Украине и Молдавии статуса кандидатов на вступление в союз. Для начала переговоров о вступлении странам необходимо выполнить ряд условий, включая проведение реформ.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.