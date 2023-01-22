https://ria.ru/20230122/polsha-1846599823.html
Премьер Польши заговорил о новой коалиции без Германии
Премьер Польши заговорил о новой коалиции без Германии - РИА Новости, 22.01.2023
Премьер Польши заговорил о новой коалиции без Германии
Если Германия не согласится отправить танки Leopard на Украину, то Польша готова создать новую военную коалицию, заявил польский премьер-министр Матеуш... РИА Новости, 22.01.2023
2023-01-22T15:11
2023-01-22T15:11
2023-01-22T15:28
в мире
матеуш моравецкий
олаф шольц
германия
украина
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МОСКВА, 22 янв — РИА Новости. Если Германия не согласится отправить танки Leopard на Украину, то Польша готова создать новую военную коалицию, заявил польский премьер-министр Матеуш Моравецкий в интервью агентству Polska Agencja Prasowa. "Мы создадим "меньшую коалицию" стран, готовых пожертвовать частью своей современной техники для Украины. Мы не будем пассивно наблюдать, как она истекает кровью", — сказал он. Моравецкий добавил, что хотел бы услышать от Берлина ясный ответ, могут ли другие страны, в арсенале которых есть танки Leopard, передать их Украине. По мнению премьер-министра, Германия попала в ловушку, которую сама себе и расставила, потому что годами проводила политику сближения с Россией. "Русского медведя надеялись умилостивить щедрыми контрактами. Эта политика провалилась, и немцам до сих трудно это признать", — заключил Моравецкий. На этой неделе на американской авиабазе Рамштайн в Германии состоялась встреча контактной группы НАТО по поддержке Украины, на которой обсуждался вопрос о наращивании военной помощи Киеву. Но ее участникам не удалось прийти к единому мнению о поставках немецких танков. Берлин пока воздерживается от этого, несмотря на то что давление на канцлера Олафа Шольца значительно усилилось.По информации газеты Süddeutsche Zeitung, Шольц в разговоре с президентом США Джо Байденом дал понять, что Германия поставит ВСУ танки Leopard 2, только если американская сторона передаст свои Abrams. Позже в Берлине опровергли эти утверждения. На фоне российской спецоперации на Украине США и союзники по НАТО продолжают накачивать киевский режим оружием на десятки миллиардов долларов. Москва, со своей стороны, заявляла, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.
https://ria.ru/20230122/putin-1846547019.html
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в мире, матеуш моравецкий, олаф шольц, германия, украина
В мире, Матеуш Моравецкий, Олаф Шольц, Германия, Украина
15:11 22.01.2023 (обновлено: 15:28 22.01.2023)
Премьер Польши заговорил о новой коалиции без Германии
Премьер Польши Матеуш Моравецкий заговорил о новой коалиции без Германии
МОСКВА, 22 янв — РИА Новости.
Если Германия не согласится отправить танки Leopard на Украину, то Польша готова создать новую военную коалицию, заявил польский премьер-министр Матеуш Моравецкий в интервью агентству Polska Agencja Prasowa
.
"Мы создадим "меньшую коалицию" стран, готовых пожертвовать частью своей современной техники для Украины. Мы не будем пассивно наблюдать, как она истекает кровью", — сказал он.
Моравецкий добавил, что хотел бы услышать от Берлина ясный ответ, могут ли другие страны, в арсенале которых есть танки Leopard, передать их Украине.
По мнению премьер-министра, Германия попала в ловушку, которую сама себе и расставила, потому что годами проводила политику сближения с Россией.
"Русского медведя надеялись умилостивить щедрыми контрактами. Эта политика провалилась, и немцам до сих трудно это признать", — заключил Моравецкий.
На этой неделе на американской авиабазе Рамштайн в Германии состоялась встреча контактной группы НАТО по поддержке Украины, на которой обсуждался вопрос о наращивании военной помощи Киеву. Но ее участникам не удалось прийти к единому мнению о поставках немецких танков. Берлин пока воздерживается от этого, несмотря на то что давление на канцлера Олафа Шольца значительно усилилось.
По информации газеты Süddeutsche Zeitung, Шольц в разговоре с президентом США Джо Байденом
дал понять, что Германия поставит ВСУ танки Leopard 2, только если американская сторона передаст свои Abrams. Позже в Берлине опровергли эти утверждения.
На фоне российской спецоперации на Украине США
и союзники по НАТО продолжают накачивать киевский режим оружием на десятки миллиардов долларов. Москва
, со своей стороны, заявляла, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.