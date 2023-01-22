https://ria.ru/20230122/pogoda-1846562243.html
Москвичам рассказали о погоде в воскресенье
Москвичам рассказали о погоде в воскресенье - РИА Новости, 22.01.2023
Москвичам рассказали о погоде в воскресенье
Облачно, высокое атмосферное давление и не выше минус 1 ожидается в Москве в воскресенье, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений... РИА Новости, 22.01.2023
2023-01-22T10:13
2023-01-22T10:13
2023-01-22T10:13
общество
евгений тишковец
москва
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Облачно, высокое атмосферное давление и не выше минус 1 ожидается в Москве в воскресенье, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. "Сегодня синоптическая ситуация в столичном регионе обусловится северо-западной периферией антициклона, благодаря чему обойдётся без существенных осадков. Но из-за инверсионного слоя сохранится высокая концентрация облачности", - сказал Тишковец, добавив, что, несмотря на небольшое похолодание, температура превысит положенную в январе климатическую норму. По его словам, ветер будет юго-восточный, 3-8 метров в секунду. Температура воздуха в городе минус 1 - минус 3, в Подмосковье от нуля до минус 5. Атмосферное давление немного подрастёт и составит 764 миллиметра ртутного столба.
https://ria.ru/20221229/pogoda-1842291832.html
москва
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общество, евгений тишковец, москва, московская область (подмосковье)
Общество, Евгений Тишковец, Москва, Московская область (Подмосковье)
Москвичам рассказали о погоде в воскресенье
Синоптик Тишковец: в Москве в воскресенье ожидаются высокое давление и облачная погода