https://ria.ru/20230122/pogoda-1846562243.html

Москвичам рассказали о погоде в воскресенье

Москвичам рассказали о погоде в воскресенье - РИА Новости, 22.01.2023

Москвичам рассказали о погоде в воскресенье

Облачно, высокое атмосферное давление и не выше минус 1 ожидается в Москве в воскресенье, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений... РИА Новости, 22.01.2023

2023-01-22T10:13

2023-01-22T10:13

2023-01-22T10:13

общество

евгений тишковец

москва

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Облачно, высокое атмосферное давление и не выше минус 1 ожидается в Москве в воскресенье, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. "Сегодня синоптическая ситуация в столичном регионе обусловится северо-западной периферией антициклона, благодаря чему обойдётся без существенных осадков. Но из-за инверсионного слоя сохранится высокая концентрация облачности", - сказал Тишковец, добавив, что, несмотря на небольшое похолодание, температура превысит положенную в январе климатическую норму. По его словам, ветер будет юго-восточный, 3-8 метров в секунду. Температура воздуха в городе минус 1 - минус 3, в Подмосковье от нуля до минус 5. Атмосферное давление немного подрастёт и составит 764 миллиметра ртутного столба.

https://ria.ru/20221229/pogoda-1842291832.html

москва

московская область (подмосковье)

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общество, евгений тишковец, москва, московская область (подмосковье)