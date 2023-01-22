https://ria.ru/20230122/podozrevaemyy-1846658148.html

Полиция в США окружила машину с подозреваемым в стрельбе в Калифорнии

Полиция в США окружила машину с подозреваемым в стрельбе в Калифорнии - РИА Новости, 22.01.2023

Полиция в США окружила машину с подозреваемым в стрельбе в Калифорнии

Полиция в США окружила автомобиль, где может находиться подозреваемый в массовой стрельбе в Калифорнии, в результате которой погибли 10 человек и еще не менее... РИА Новости, 22.01.2023

2023-01-22T22:45

2023-01-22T22:45

2023-01-22T22:57

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калифорния

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ВАШИНГТОН, 22 янв - РИА Новости. Полиция в США окружила автомобиль, где может находиться подозреваемый в массовой стрельбе в Калифорнии, в результате которой погибли 10 человек и еще не менее 10 получили ранения различной степени тяжести.Как свидетельствует трансляция телеканал ABC7, белый грузовой автомобиль с подозреваемым заблокирован двумя автомобилями спецслужб, а место окружено множеством полицейских машин с сотрудниками сил правопорядка.Стрельба в Монтерей-Парке произошла в танцевальной студии, где проходило празднование китайского Нового года. Отмечалось, что до этого "тысячи" людей посетили новогодний фестиваль. Правоохранители заявляют, что мотив преступления пока не установлен.

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сша

калифорния

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Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, сша, калифорния