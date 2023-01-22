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Байден в понедельник может объявить об отставке главы аппарата Белого дома - РИА Новости, 22.01.2023
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Байден в понедельник может объявить об отставке главы аппарата Белого дома
Байден в понедельник может объявить об отставке главы аппарата Белого дома - РИА Новости, 22.01.2023
Байден в понедельник может объявить об отставке главы аппарата Белого дома
Администрация президента США Джо Байдена уже в понедельник может объявить об отставке действующего главы аппарата Белого дома Рона Клейна и назначении на его... РИА Новости, 22.01.2023
2023-01-22T22:21
2023-01-22T22:21
в мире
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ВАШИНГТОН, 22 янв - РИА Новости. Администрация президента США Джо Байдена уже в понедельник может объявить об отставке действующего главы аппарата Белого дома Рона Клейна и назначении на его место бывшего координатора по борьбе с коронавирусом Джеффри Зиентса, сообщает журналист Блумберг. "Белый дом объявит завтра о том, что Джеффри Зиентс будет новым главой аппарата", - сообщила представительница издания в Twitter. Ранее газета Washington Post со ссылкой на источники сообщила, что Байден может назначить Зиентса новым главой аппарата Белого дома вместо уходящего в отставку Клейна. В апреле 2022 года Зиентс покинул администрацию после работы координатором Белого дома по коронавирусу. Осенью 2022 года он вернулся в Белый дом и, по словам собеседников газеты, помогал Клейну в подготовке кадровых перестановок после промежуточных выборов в конгресс. Зиентс впервые начал работу в правительстве при администрации президента Барака Обамы, занимая несколько высокопоставленных позиций, включая руководство офисом по управлению и бюджету, а также национальный экономический совет. Вслед за этим Зиентс руководил частной финансовой компанией, а также провел 2 года в правлении Facebook*. В период президентской кампании Байдена, Зиентс помогал в решении финансовых задач в рамках предвыборной гонки нынешнего главы государства.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
https://ria.ru/20230122/khranenie-1846631334.html
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в мире, джо байден, барак обама, сша, россия
В мире, Джо Байден, Барак Обама, США, Россия
22:21 22.01.2023
 
Байден в понедельник может объявить об отставке главы аппарата Белого дома

Bloomberg: Байден в понедельник может объявить об отставке главы аппарата Белого дома

© AP Photo / Susan WalshПрезидент США Джо Байден
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 22.01.2023
© AP Photo / Susan Walsh
Президент США Джо Байден. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 22 янв - РИА Новости. Администрация президента США Джо Байдена уже в понедельник может объявить об отставке действующего главы аппарата Белого дома Рона Клейна и назначении на его место бывшего координатора по борьбе с коронавирусом Джеффри Зиентса, сообщает журналист Блумберг.
"Белый дом объявит завтра о том, что Джеффри Зиентс будет новым главой аппарата", - сообщила представительница издания в Twitter.
Люди на фоне флага США - РИА Новости, 1920, 22.01.2023
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Ранее газета Washington Post со ссылкой на источники сообщила, что Байден может назначить Зиентса новым главой аппарата Белого дома вместо уходящего в отставку Клейна. В апреле 2022 года Зиентс покинул администрацию после работы координатором Белого дома по коронавирусу. Осенью 2022 года он вернулся в Белый дом и, по словам собеседников газеты, помогал Клейну в подготовке кадровых перестановок после промежуточных выборов в конгресс.
Зиентс впервые начал работу в правительстве при администрации президента Барака Обамы, занимая несколько высокопоставленных позиций, включая руководство офисом по управлению и бюджету, а также национальный экономический совет. Вслед за этим Зиентс руководил частной финансовой компанией, а также провел 2 года в правлении Facebook*. В период президентской кампании Байдена, Зиентс помогал в решении финансовых задач в рамках предвыборной гонки нынешнего главы государства.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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