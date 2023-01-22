https://ria.ru/20230122/otkhody-1846533653.html

Вице-премьер Абрамченко оценила регионы по качеству работы с отходами

Вице-премьер Абрамченко оценила регионы по качеству работы с отходами - РИА Новости, 22.01.2023

Вице-премьер Абрамченко оценила регионы по качеству работы с отходами

Хуже всего в России с отходами работают на Дальнем Востоке, это связано с большой территорией и низкой плотностью населения, в то время как в 2022 году успешные РИА Новости, 22.01.2023

2023-01-22T04:32

2023-01-22T04:32

2023-01-22T04:48

общество

россия

дальний восток

челябинская область

российский экологический оператор

виктория абрамченко

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МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Хуже всего в России с отходами работают на Дальнем Востоке, это связано с большой территорией и низкой плотностью населения, в то время как в 2022 году успешные результаты в этой сфере продемонстрировали Чувашия, Тамбовская, Саратовская и Челябинская области, рассказала в интервью РИА Новости вице-премьер РФ Виктория Абрамченко, курирующая в правительстве в частности вопросы экологии и обращения с отходами. "У нас есть лидеры по внедрению реформы обращения с отходами, мы их отмечаем в рамках "зеленого рейтинга", а есть аутсайдеры. Но каждый год сам рейтинг может меняться - кто-то уходит в отрыв, это такой соревновательный процесс. Прорывы-2022, например, у Чувашии, Тамбовской, Саратовской и Челябинской областей, традиционно лидирующие позиции – у Москвы и Московской области, Нижегородской области. А больше всего негативных эмоций я получила на Дальнем Востоке", - сказала Абрамченко, отвечая на вопрос о том, где дела с отходами обстоят хуже всего. Она пояснила, что на Дальнем Востоке ввиду большой территории и низкой плотности населения нет культуры работы с отходами. "На тебя не давят старые свалки, как в Московском регионе. Нет экопротестов, с этим связанных. Поэтому Дальний Восток традиционно не занимался этой темой. Были другие первоочередные задачи и проблемы – и занимались ими. И раскачать дальневосточников – это было самое тяжелое из моего личного опыта работы", - указала вице-премьер. Говоря о системе раздельного сбора мусора, Абрамченко уточнила, что она целесообразна во всех городах численностью 100 тысяч человек и более. "Она либо внедрена, либо происходит переход на такую систему в 141 городе нашей страны. Здесь раздельный сбор нужен и оправдан, объем накопления отходов такой, что можно со вторсырьем работать, это экономически выгодно. Окупаются затраты на логистику", - добавила собеседница агентства. А вот в маленьких населенных пунктах и сельской местности, по мнению Абрамченко, система раздельного сбора мусора пока бессмысленна. "Люди либо в компостную яму органику сбрасывают, либо еще куда-то утилизируют, либо сжигают", - сказала она. Вице-премьер также добавила, что в 2022 году реформу обращения с отходами в штабном режиме провели во всех федеральных округах. Она уточнила, что были подписаны дорожные карты между регионами и Российским экологическим оператором, инвесторами. Каждому региону предметно рассказали, на что ему нужно обратить внимание в первую очередь.

https://ria.ru/20221227/svalki-1841661137.html

https://ria.ru/20221209/otkhody-1837577275.html

россия

дальний восток

челябинская область

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общество, россия, дальний восток, челябинская область, российский экологический оператор, виктория абрамченко