https://ria.ru/20230122/oshibka-1846536696.html

"Станет радиоактивным кладбищем". В Британии признали ошибку на Украине

"Станет радиоактивным кладбищем". В Британии признали ошибку на Украине - РИА Новости, 22.01.2023

"Станет радиоактивным кладбищем". В Британии признали ошибку на Украине

Поставки западных танков Украине могут превратить Европу в радиоактивное кладбище, написал обозреватель Daily Mail Питер Хитченс. РИА Новости, 22.01.2023

2023-01-22T06:10

2023-01-22T06:10

2023-01-22T10:38

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великобритания

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МОСКВА, 22 янв — РИА Новости. Поставки западных танков Украине могут превратить Европу в радиоактивное кладбище, написал обозреватель Daily Mail Питер Хитченс.По его мнению, поставки танков лишь затягивают конфликт на Украине. Хитченс назвал это решение Запада "актом величайшей глупости". Он также обрушился с критикой на британских депутатов, которые "не выступили против этого шага".Обозреватель пришел к выводу, что следовать за политикой Вашингтона в отношении украинского конфликта не в интересах Великобритании."Разумная и порядочная внешняя политика состоит в том, чтобы помочь сторонам добиться прочного компромисса. <...> Вместо этого мы посылаем танки. Это как если бы пожарные начали устраивать пожары", — резюмировал Хитченс.Киев уже несколько месяцев требует выделить ему бронетехнику для наступательных действий. Власти Великобритании пообещали Украине свои Challenger 2, тогда как в Вашингтоне заявили, что пока не видят смысла передавать Abrams.Как не раз подчеркивал Владимир Путин, Россия никогда не отказывалась от переговоров с Украиной, но киевские власти сами себе это запретили. По словам президента, Москва стремится не раскручивать маховик украинского конфликта, а закончить его. При этом западные страны все чаще говорят о необходимости продолжения боевых действий, накачивают Украину оружием и готовят бойцов ВСУ на своей территории.В Кремле, со своей стороны, неоднократно заявляли, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт и не сулят Украине ничего хорошего, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.

https://ria.ru/20230122/raznoglasie-1846527266.html

https://ria.ru/20230122/germaniya-1846532337.html

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европа

великобритания

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, украина, европа, нато, вооруженные силы украины, великобритания