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"Станет радиоактивным кладбищем". В Британии признали ошибку на Украине - РИА Новости, 22.01.2023
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"Станет радиоактивным кладбищем". В Британии признали ошибку на Украине
"Станет радиоактивным кладбищем". В Британии признали ошибку на Украине - РИА Новости, 22.01.2023
"Станет радиоактивным кладбищем". В Британии признали ошибку на Украине
Поставки западных танков Украине могут превратить Европу в радиоактивное кладбище, написал обозреватель Daily Mail Питер Хитченс. РИА Новости, 22.01.2023
2023-01-22T06:10
2023-01-22T10:38
в мире
украина
европа
нато
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 22 янв — РИА Новости. Поставки западных танков Украине могут превратить Европу в радиоактивное кладбище, написал обозреватель Daily Mail Питер Хитченс.По его мнению, поставки танков лишь затягивают конфликт на Украине. Хитченс назвал это решение Запада "актом величайшей глупости". Он также обрушился с критикой на британских депутатов, которые "не выступили против этого шага".Обозреватель пришел к выводу, что следовать за политикой Вашингтона в отношении украинского конфликта не в интересах Великобритании."Разумная и порядочная внешняя политика состоит в том, чтобы помочь сторонам добиться прочного компромисса. &lt;...&gt; Вместо этого мы посылаем танки. Это как если бы пожарные начали устраивать пожары", — резюмировал Хитченс.Киев уже несколько месяцев требует выделить ему бронетехнику для наступательных действий. Власти Великобритании пообещали Украине свои Challenger 2, тогда как в Вашингтоне заявили, что пока не видят смысла передавать Abrams.Как не раз подчеркивал Владимир Путин, Россия никогда не отказывалась от переговоров с Украиной, но киевские власти сами себе это запретили. По словам президента, Москва стремится не раскручивать маховик украинского конфликта, а закончить его. При этом западные страны все чаще говорят о необходимости продолжения боевых действий, накачивают Украину оружием и готовят бойцов ВСУ на своей территории.В Кремле, со своей стороны, неоднократно заявляли, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт и не сулят Украине ничего хорошего, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.
https://ria.ru/20230122/raznoglasie-1846527266.html
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в мире, украина, европа, нато, вооруженные силы украины, великобритания
В мире, Украина, Европа, НАТО, Вооруженные силы Украины, Великобритания
06:10 22.01.2023 (обновлено: 10:38 22.01.2023)
 
"Станет радиоактивным кладбищем". В Британии признали ошибку на Украине

Daily Mail: поставки танков Украине могут превратить Европу в радиоактивное кладбище

© РИА Новости / Валерий МельниковРазбитая техника ВСУ
Разбитая техника ВСУ - РИА Новости, 1920, 22.01.2023
© РИА Новости / Валерий Мельников
Разбитая техника ВСУ. Архивное фото
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МОСКВА, 22 янв — РИА Новости. Поставки западных танков Украине могут превратить Европу в радиоактивное кладбище, написал обозреватель Daily Mail Питер Хитченс.
По его мнению, поставки танков лишь затягивают конфликт на Украине. Хитченс назвал это решение Запада "актом величайшей глупости". Он также обрушился с критикой на британских депутатов, которые "не выступили против этого шага".
"Существует реальная вероятность того, что большая часть Европы может превратиться в радиоактивное кладбище", — заявил журналист.
Обозреватель пришел к выводу, что следовать за политикой Вашингтона в отношении украинского конфликта не в интересах Великобритании.
"Разумная и порядочная внешняя политика состоит в том, чтобы помочь сторонам добиться прочного компромисса. <...> Вместо этого мы посылаем танки. Это как если бы пожарные начали устраивать пожары", — резюмировал Хитченс.
Немецкие танки Leopard 2 - РИА Новости, 1920, 22.01.2023
01:40
В США рассказали о камне преткновения между Украиной и Западом
Киев уже несколько месяцев требует выделить ему бронетехнику для наступательных действий. Власти Великобритании пообещали Украине свои Challenger 2, тогда как в Вашингтоне заявили, что пока не видят смысла передавать Abrams.
Как не раз подчеркивал Владимир Путин, Россия никогда не отказывалась от переговоров с Украиной, но киевские власти сами себе это запретили. По словам президента, Москва стремится не раскручивать маховик украинского конфликта, а закончить его. При этом западные страны все чаще говорят о необходимости продолжения боевых действий, накачивают Украину оружием и готовят бойцов ВСУ на своей территории.
В Кремле, со своей стороны, неоднократно заявляли, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт и не сулят Украине ничего хорошего, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.
Немецкие танки - РИА Новости, 1920, 22.01.2023
03:58
"Где проходит граница?" В ФРГ подняли острый вопрос о конфликте на Украине
 
В миреУкраинаЕвропаНАТОВооруженные силы УкраиныВеликобритания
 
 
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