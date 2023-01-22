06:10 22.01.2023 (обновлено: 10:38 22.01.2023)
"Станет радиоактивным кладбищем". В Британии признали ошибку на Украине
Daily Mail: поставки танков Украине могут превратить Европу в радиоактивное кладбище
Разбитая техника ВСУ. Архивное фото
МОСКВА, 22 янв — РИА Новости. Поставки западных танков Украине могут превратить Европу в радиоактивное кладбище, написал обозреватель Daily Mail Питер Хитченс.
По его мнению, поставки танков лишь затягивают конфликт на Украине. Хитченс назвал это решение Запада "актом величайшей глупости". Он также обрушился с критикой на британских депутатов, которые "не выступили против этого шага".
"Существует реальная вероятность того, что большая часть Европы может превратиться в радиоактивное кладбище", — заявил журналист.
Обозреватель пришел к выводу, что следовать за политикой Вашингтона в отношении украинского конфликта не в интересах Великобритании.
"Разумная и порядочная внешняя политика состоит в том, чтобы помочь сторонам добиться прочного компромисса. <...> Вместо этого мы посылаем танки. Это как если бы пожарные начали устраивать пожары", — резюмировал Хитченс.
Киев уже несколько месяцев требует выделить ему бронетехнику для наступательных действий. Власти Великобритании пообещали Украине свои Challenger 2, тогда как в Вашингтоне заявили, что пока не видят смысла передавать Abrams.
Как не раз подчеркивал Владимир Путин, Россия никогда не отказывалась от переговоров с Украиной, но киевские власти сами себе это запретили. По словам президента, Москва стремится не раскручивать маховик украинского конфликта, а закончить его. При этом западные страны все чаще говорят о необходимости продолжения боевых действий, накачивают Украину оружием и готовят бойцов ВСУ на своей территории.
В Кремле, со своей стороны, неоднократно заявляли, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт и не сулят Украине ничего хорошего, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.