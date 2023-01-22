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Американский офицер назвал дорогостоящую ошибку в отношениях с Украиной - РИА Новости, 22.01.2023
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Американский офицер назвал дорогостоящую ошибку в отношениях с Украиной
Американский офицер назвал дорогостоящую ошибку в отношениях с Украиной - РИА Новости, 22.01.2023
Американский офицер назвал дорогостоящую ошибку в отношениях с Украиной
Вашингтон совершает дорогостоящую ошибку, поставляя ЗРК Patriot Украине, написал в статье для Military.com офицер армии США Джефф Ламер. РИА Новости, 22.01.2023
2023-01-22T02:42
2023-01-22T02:42
в мире
украина
сша
вооруженные силы украины
министерство обороны сша
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МОСКВА, 22 янв — РИА Новости. Вашингтон совершает дорогостоящую ошибку, поставляя ЗРК Patriot Украине, написал в статье для Military.com офицер армии США Джефф Ламер.По его мнению, Украина не готова к использованию подобной "сложной и высокотехнологической" военной техники, изучение которой занимает у американских военных месяцы. Он также отметил, что поставки ЗРК Patriot "не изменят присущую Украине уязвимость в воздухе".Ранее Пентагон сообщал, что украинские военные начнут осваивать Patriot на базе в Оклахоме. Американцы рассчитывают за несколько месяцев подготовить ВСУ к применению и обслуживанию комплексов Patriot, первая батарея которых вошла в последний пакет помощи Киеву.Как не раз подчеркивал Владимир Путин, Россия никогда не отказывалась от переговоров с Украиной, но киевские власти сами себе это запретили. По словам президента, Москва стремится не раскручивать маховик украинского конфликта, а закончить его. При этом западные страны все чаще говорят о необходимости продолжения боевых действий, накачивают Киев оружием и готовят бойцов ВСУ на своей территории.
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в мире, украина, сша, вооруженные силы украины, министерство обороны сша, пэтриот (зенитный ракетный комплекс )
В мире, Украина, США, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны США, Пэтриот (зенитный ракетный комплекс )
02:42 22.01.2023
 
Американский офицер назвал дорогостоящую ошибку в отношениях с Украиной

Офицер армии США Ламер назвал поставки ЗРК Patriot Украине дорогостоящей ошибкой

© Фото : U.S. Army Американский зенитный ракетный комплекс "Пэтриот"
Американский зенитный ракетный комплекс Пэтриот - РИА Новости, 1920, 22.01.2023
© Фото : U.S. Army
Американский зенитный ракетный комплекс "Пэтриот". Архивное фото
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МОСКВА, 22 янв — РИА Новости. Вашингтон совершает дорогостоящую ошибку, поставляя ЗРК Patriot Украине, написал в статье для Military.com офицер армии США Джефф Ламер.
По его мнению, Украина не готова к использованию подобной "сложной и высокотехнологической" военной техники, изучение которой занимает у американских военных месяцы. Он также отметил, что поставки ЗРК Patriot "не изменят присущую Украине уязвимость в воздухе".

"Нестыковка слишком уж большая. И настойчивость со стороны Вашингтона, несмотря на эту реальность, ошибочна, за это придется дорого заплатить", — резюмировал Ламер.

Ранее Пентагон сообщал, что украинские военные начнут осваивать Patriot на базе в Оклахоме. Американцы рассчитывают за несколько месяцев подготовить ВСУ к применению и обслуживанию комплексов Patriot, первая батарея которых вошла в последний пакет помощи Киеву.
Как не раз подчеркивал Владимир Путин, Россия никогда не отказывалась от переговоров с Украиной, но киевские власти сами себе это запретили. По словам президента, Москва стремится не раскручивать маховик украинского конфликта, а закончить его. При этом западные страны все чаще говорят о необходимости продолжения боевых действий, накачивают Киев оружием и готовят бойцов ВСУ на своей территории.
Немецкие танки Leopard 2 - РИА Новости, 1920, 22.01.2023
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В США рассказали о камне преткновения между Украиной и Западом
 
В миреУкраинаСШАВооруженные силы УкраиныМинистерство обороны СШАПэтриот (зенитный ракетный комплекс )
 
 
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