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Американский офицер назвал дорогостоящую ошибку в отношениях с Украиной

Американский офицер назвал дорогостоящую ошибку в отношениях с Украиной - РИА Новости, 22.01.2023

Американский офицер назвал дорогостоящую ошибку в отношениях с Украиной

Вашингтон совершает дорогостоящую ошибку, поставляя ЗРК Patriot Украине, написал в статье для Military.com офицер армии США Джефф Ламер. РИА Новости, 22.01.2023

2023-01-22T02:42

2023-01-22T02:42

2023-01-22T02:42

в мире

украина

сша

вооруженные силы украины

министерство обороны сша

пэтриот (зенитный ракетный комплекс )

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МОСКВА, 22 янв — РИА Новости. Вашингтон совершает дорогостоящую ошибку, поставляя ЗРК Patriot Украине, написал в статье для Military.com офицер армии США Джефф Ламер.По его мнению, Украина не готова к использованию подобной "сложной и высокотехнологической" военной техники, изучение которой занимает у американских военных месяцы. Он также отметил, что поставки ЗРК Patriot "не изменят присущую Украине уязвимость в воздухе".Ранее Пентагон сообщал, что украинские военные начнут осваивать Patriot на базе в Оклахоме. Американцы рассчитывают за несколько месяцев подготовить ВСУ к применению и обслуживанию комплексов Patriot, первая батарея которых вошла в последний пакет помощи Киеву.Как не раз подчеркивал Владимир Путин, Россия никогда не отказывалась от переговоров с Украиной, но киевские власти сами себе это запретили. По словам президента, Москва стремится не раскручивать маховик украинского конфликта, а закончить его. При этом западные страны все чаще говорят о необходимости продолжения боевых действий, накачивают Киев оружием и готовят бойцов ВСУ на своей территории.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, украина, сша, вооруженные силы украины, министерство обороны сша, пэтриот (зенитный ракетный комплекс )