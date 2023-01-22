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Два украинских офицера перешли на сторону России - РИА Новости, 22.01.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230122/ofitsery-1846655284.html
Два украинских офицера перешли на сторону России
Два украинских офицера перешли на сторону России - РИА Новости, 22.01.2023
Два украинских офицера перешли на сторону России
В Запорожской области два офицера элитного спецподразделения украинской армии перешли на сторону российских войск, сообщил председатель движения "Мы вместе с... РИА Новости, 22.01.2023
2023-01-22T22:27
2023-01-22T22:58
специальная военная операция на украине
в мире
владимир рогов
россия
запорожье
запорожская область
вооруженные силы украины
херсонская область
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 янв — РИА Новости. В Запорожской области два офицера элитного спецподразделения украинской армии перешли на сторону российских войск, сообщил председатель движения "Мы вместе с Россией", член главного совета администрации региона Владимир Рогов в Telegram-канале."Еще до начала нашего наступления несколько десятков солдат ВСУ перешли на мирную сторону. Сегодня их примеру последовали два офицера элитного спецподразделения", — написал он.В пятницу чиновник рассказал, что на Запорожском направлении участились случаи перехода членов украинских отрядов территориальной обороны на сторону России. По его словам, этот процесс активизировался около месяца назад. Ранее в воскресенье Рогов заявил, что наступательные действия российской армии в этом регионе сосредоточены в районе городов Орехов и Гуляйполе. На днях он также сообщал, что Вооруженные силы перешли смогли взять под оперативный контроль четыре населенных пункта. По информации Минобороны, освобождено село Лобковое, а подразделения Восточного военного округа заняли более выгодные рубежи.Запорожская область стала российским регионом по итогам референдума, на котором 93,11 процента проголосовавших высказались за присоединение. Такие же решения приняли в Херсонской области, Донецкой и Луганской народных республиках. Президент Владимир Путин 30 сентября прошлого года подписал с главами этих регионов договоры о принятии в состав страны новых территорий.Сейчас под контролем России находится 75 процентов Запорожской области. Украинские войска удерживают областной центр — город Запорожье.
https://ria.ru/20230121/diversanty-1846523778.html
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в мире, владимир рогов, россия, запорожье, запорожская область, вооруженные силы украины, херсонская область , владимир путин
Специальная военная операция на Украине, В мире, Владимир Рогов, Россия, Запорожье, Запорожская область, Вооруженные силы Украины, Херсонская область , Владимир Путин
22:27 22.01.2023 (обновлено: 22:58 22.01.2023)
 
Два украинских офицера перешли на сторону России

Рогов: два украинских офицера элитного спецподразделения ВСУ перешли на сторону России

© AP Photo / LibkosУкраинский солдат выбрасывает гильзы из бронетранспортера
Украинский солдат выбрасывает гильзы из бронетранспортера - РИА Новости, 1920, 22.01.2023
© AP Photo / Libkos
Украинский солдат выбрасывает гильзы из бронетранспортера . Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 янв — РИА Новости. В Запорожской области два офицера элитного спецподразделения украинской армии перешли на сторону российских войск, сообщил председатель движения "Мы вместе с Россией", член главного совета администрации региона Владимир Рогов в Telegram-канале.
"Еще до начала нашего наступления несколько десятков солдат ВСУ перешли на мирную сторону. Сегодня их примеру последовали два офицера элитного спецподразделения", — написал он.
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В пятницу чиновник рассказал, что на Запорожском направлении участились случаи перехода членов украинских отрядов территориальной обороны на сторону России. По его словам, этот процесс активизировался около месяца назад.
Ранее в воскресенье Рогов заявил, что наступательные действия российской армии в этом регионе сосредоточены в районе городов Орехов и Гуляйполе. На днях он также сообщал, что Вооруженные силы перешли смогли взять под оперативный контроль четыре населенных пункта. По информации Минобороны, освобождено село Лобковое, а подразделения Восточного военного округа заняли более выгодные рубежи.
Запорожская область стала российским регионом по итогам референдума, на котором 93,11 процента проголосовавших высказались за присоединение. Такие же решения приняли в Херсонской области, Донецкой и Луганской народных республиках. Президент Владимир Путин 30 сентября прошлого года подписал с главами этих регионов договоры о принятии в состав страны новых территорий.
Сейчас под контролем России находится 75 процентов Запорожской области. Украинские войска удерживают областной центр — город Запорожье.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18Инфографика
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреВладимир РоговРоссияЗапорожьеЗапорожская областьВооруженные силы УкраиныХерсонская областьВладимир Путин
 
 
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