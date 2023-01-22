22:27 22.01.2023 (обновлено: 22:58 22.01.2023)
Два украинских офицера перешли на сторону России
Рогов: два украинских офицера элитного спецподразделения ВСУ перешли на сторону России
© AP Photo / LibkosУкраинский солдат выбрасывает гильзы из бронетранспортера
© AP Photo / Libkos
Украинский солдат выбрасывает гильзы из бронетранспортера . Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 янв — РИА Новости. В Запорожской области два офицера элитного спецподразделения украинской армии перешли на сторону российских войск, сообщил председатель движения "Мы вместе с Россией", член главного совета администрации региона Владимир Рогов в Telegram-канале.
"Еще до начала нашего наступления несколько десятков солдат ВСУ перешли на мирную сторону. Сегодня их примеру последовали два офицера элитного спецподразделения", — написал он.
В пятницу чиновник рассказал, что на Запорожском направлении участились случаи перехода членов украинских отрядов территориальной обороны на сторону России. По его словам, этот процесс активизировался около месяца назад.
Ранее в воскресенье Рогов заявил, что наступательные действия российской армии в этом регионе сосредоточены в районе городов Орехов и Гуляйполе. На днях он также сообщал, что Вооруженные силы перешли смогли взять под оперативный контроль четыре населенных пункта. По информации Минобороны, освобождено село Лобковое, а подразделения Восточного военного округа заняли более выгодные рубежи.
Запорожская область стала российским регионом по итогам референдума, на котором 93,11 процента проголосовавших высказались за присоединение. Такие же решения приняли в Херсонской области, Донецкой и Луганской народных республиках. Президент Владимир Путин 30 сентября прошлого года подписал с главами этих регионов договоры о принятии в состав страны новых территорий.
Сейчас под контролем России находится 75 процентов Запорожской области. Украинские войска удерживают областной центр — город Запорожье.