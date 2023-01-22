https://ria.ru/20230122/ofitsery-1846655284.html

Два украинских офицера перешли на сторону России

Два украинских офицера перешли на сторону России - РИА Новости, 22.01.2023

Два украинских офицера перешли на сторону России

В Запорожской области два офицера элитного спецподразделения украинской армии перешли на сторону российских войск, сообщил председатель движения "Мы вместе с... РИА Новости, 22.01.2023

2023-01-22T22:27

2023-01-22T22:27

2023-01-22T22:58

специальная военная операция на украине

в мире

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херсонская область

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 янв — РИА Новости. В Запорожской области два офицера элитного спецподразделения украинской армии перешли на сторону российских войск, сообщил председатель движения "Мы вместе с Россией", член главного совета администрации региона Владимир Рогов в Telegram-канале."Еще до начала нашего наступления несколько десятков солдат ВСУ перешли на мирную сторону. Сегодня их примеру последовали два офицера элитного спецподразделения", — написал он.В пятницу чиновник рассказал, что на Запорожском направлении участились случаи перехода членов украинских отрядов территориальной обороны на сторону России. По его словам, этот процесс активизировался около месяца назад. Ранее в воскресенье Рогов заявил, что наступательные действия российской армии в этом регионе сосредоточены в районе городов Орехов и Гуляйполе. На днях он также сообщал, что Вооруженные силы перешли смогли взять под оперативный контроль четыре населенных пункта. По информации Минобороны, освобождено село Лобковое, а подразделения Восточного военного округа заняли более выгодные рубежи.Запорожская область стала российским регионом по итогам референдума, на котором 93,11 процента проголосовавших высказались за присоединение. Такие же решения приняли в Херсонской области, Донецкой и Луганской народных республиках. Президент Владимир Путин 30 сентября прошлого года подписал с главами этих регионов договоры о принятии в состав страны новых территорий.Сейчас под контролем России находится 75 процентов Запорожской области. Украинские войска удерживают областной центр — город Запорожье.

https://ria.ru/20230121/diversanty-1846523778.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

россия

запорожье

запорожская область

херсонская область

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Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

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