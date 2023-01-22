https://ria.ru/20230122/obstrel-1846654020.html

ВСУ ударом HIMARS разрушили жилой дом в Старобельске в ЛНР

ВСУ ударом HIMARS разрушили жилой дом в Старобельске в ЛНР - РИА Новости, 22.01.2023

ВСУ ударом HIMARS разрушили жилой дом в Старобельске в ЛНР

Жилой дом разрушен в Старобельске Луганской Народной Республики в результате удара из РСЗО HIMARS украинских войск, сообщает представительство ЛНР в Совместном... РИА Новости, 22.01.2023

2023-01-22T22:19

2023-01-22T22:19

2023-01-22T22:19

специальная военная операция на украине

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луганская народная республика

старобельск

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ЛУГАНСК, 22 янв - РИА Новости. Жилой дом разрушен в Старобельске Луганской Народной Республики в результате удара из РСЗО HIMARS украинских войск, сообщает представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). Ранее в представительстве ЛНР в СЦКК заявили, что украинские войска в 17.55 выпустили ракету из РСЗО HIMARS по городу Старобельску. "В результате обстрела населенного пункта Старобельск с применением РСЗО HIMARS (1 ракета) разрушен жилой дом", - говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале представительства. Реактивная система залпового огня HIMARS (High Mobility Artillery Rocket System) разработана в США компаниями BAE Systems и Lockheed Martin в 1996-2000 годах, производится с 2003 года. Создана на базе трехосного колесного шасси FMTV армии США, может нести шесть реактивных снарядов или одну оперативно-тактическую баллистическую ракету ATACMS, прицельная дальность стрельбы для отдельных видов боеприпасов - до 80 километров.

https://ria.ru/20230122/obstrel-1846622033.html

https://ria.ru/20230122/spetsoperatsiya-1845953133.html

луганская народная республика

старобельск

сша

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в мире, луганская народная республика, старобельск, сша, сцкк, bae systems, lockheed martin