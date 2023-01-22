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ВСУ ударом HIMARS разрушили жилой дом в Старобельске в ЛНР - РИА Новости, 22.01.2023
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230122/obstrel-1846654020.html
ВСУ ударом HIMARS разрушили жилой дом в Старобельске в ЛНР
ВСУ ударом HIMARS разрушили жилой дом в Старобельске в ЛНР - РИА Новости, 22.01.2023
ВСУ ударом HIMARS разрушили жилой дом в Старобельске в ЛНР
Жилой дом разрушен в Старобельске Луганской Народной Республики в результате удара из РСЗО HIMARS украинских войск, сообщает представительство ЛНР в Совместном... РИА Новости, 22.01.2023
2023-01-22T22:19
2023-01-22T22:19
специальная военная операция на украине
в мире
луганская народная республика
старобельск
сша
сцкк
bae systems
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ЛУГАНСК, 22 янв - РИА Новости. Жилой дом разрушен в Старобельске Луганской Народной Республики в результате удара из РСЗО HIMARS украинских войск, сообщает представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). Ранее в представительстве ЛНР в СЦКК заявили, что украинские войска в 17.55 выпустили ракету из РСЗО HIMARS по городу Старобельску. "В результате обстрела населенного пункта Старобельск с применением РСЗО HIMARS (1 ракета) разрушен жилой дом", - говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале представительства. Реактивная система залпового огня HIMARS (High Mobility Artillery Rocket System) разработана в США компаниями BAE Systems и Lockheed Martin в 1996-2000 годах, производится с 2003 года. Создана на базе трехосного колесного шасси FMTV армии США, может нести шесть реактивных снарядов или одну оперативно-тактическую баллистическую ракету ATACMS, прицельная дальность стрельбы для отдельных видов боеприпасов - до 80 километров.
https://ria.ru/20230122/obstrel-1846622033.html
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луганская народная республика
старобельск
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в мире, луганская народная республика, старобельск, сша, сцкк, bae systems, lockheed martin
Специальная военная операция на Украине, В мире, Луганская Народная Республика, Старобельск, США, СЦКК, BAE Systems, Lockheed Martin
22:19 22.01.2023
 
ВСУ ударом HIMARS разрушили жилой дом в Старобельске в ЛНР

Представительство ЛНР: ВСУ ударом HIMARS разрушили жилой дом в Старобельске

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в медиабанкФрагмент ракеты HIMARS после обстрела ВСУ
Фрагмент ракеты HIMARS после обстрела ВСУ - РИА Новости, 1920, 22.01.2023
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
Фрагмент ракеты HIMARS после обстрела ВСУ. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЛУГАНСК, 22 янв - РИА Новости. Жилой дом разрушен в Старобельске Луганской Народной Республики в результате удара из РСЗО HIMARS украинских войск, сообщает представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
Ранее в представительстве ЛНР в СЦКК заявили, что украинские войска в 17.55 выпустили ракету из РСЗО HIMARS по городу Старобельску.
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"В результате обстрела населенного пункта Старобельск с применением РСЗО HIMARS (1 ракета) разрушен жилой дом", - говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале представительства.
Реактивная система залпового огня HIMARS (High Mobility Artillery Rocket System) разработана в США компаниями BAE Systems и Lockheed Martin в 1996-2000 годах, производится с 2003 года. Создана на базе трехосного колесного шасси FMTV армии США, может нести шесть реактивных снарядов или одну оперативно-тактическую баллистическую ракету ATACMS, прицельная дальность стрельбы для отдельных видов боеприпасов - до 80 километров.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреЛуганская Народная РеспубликаСтаробельскСШАСЦККBAE SystemsLockheed Martin
 
 
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