https://ria.ru/20230122/obstrel-1846622033.html

Женщина погибла при обстреле Каховки украинскими войсками

Женщина погибла при обстреле Каховки украинскими войсками - РИА Новости, 22.01.2023

Женщина погибла при обстреле Каховки украинскими войсками

Обстрел украинскими войсками в субботу города Каховки в Херсонской области привел к гибели одной женщины, еще одна жительница ранена, сообщили в администрации... РИА Новости, 22.01.2023

2023-01-22T17:33

2023-01-22T17:33

2023-01-22T19:19

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 янв - РИА Новости. Обстрел украинскими войсками в субботу города Каховки в Херсонской области привел к гибели одной женщины, еще одна жительница ранена, сообщили в администрации Каховского муниципального округа.Украинские войска в субботу несколько раз нанесли артиллерийские удары по Каховке, сообщали ранее власти."Вчера, 21 января, в течение дня Каховка несколько раз подверглась обстрелам со стороны украинских боевиков. В результате обстрела района музыкальной школы погибла женщина. Ещё одна женщина получила ранения и была госпитализирована с взрывной травмой", - говорится в сообщении.Повреждения получили частные дома людей, уточнили в администрации.

https://ria.ru/20230120/spetsoperatsiya-1845997756.html

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"Два прилета, все развалилось". Последствия обстрелов Каховки украинскими войсками "Два прилета, все развалилось". Последствия обстрелов Каховки украинскими войсками 2023-01-22T17:33 true PT1M27S

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в мире, украина, херсонская область , безопасность