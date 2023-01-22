https://ria.ru/20230122/obstrel-1846622033.html
Женщина погибла при обстреле Каховки украинскими войсками
Женщина погибла при обстреле Каховки украинскими войсками - РИА Новости, 22.01.2023
Женщина погибла при обстреле Каховки украинскими войсками
Обстрел украинскими войсками в субботу города Каховки в Херсонской области привел к гибели одной женщины, еще одна жительница ранена, сообщили в администрации... РИА Новости, 22.01.2023
2023-01-22T17:33
2023-01-22T17:33
2023-01-22T19:19
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 янв - РИА Новости. Обстрел украинскими войсками в субботу города Каховки в Херсонской области привел к гибели одной женщины, еще одна жительница ранена, сообщили в администрации Каховского муниципального округа.Украинские войска в субботу несколько раз нанесли артиллерийские удары по Каховке, сообщали ранее власти."Вчера, 21 января, в течение дня Каховка несколько раз подверглась обстрелам со стороны украинских боевиков. В результате обстрела района музыкальной школы погибла женщина. Ещё одна женщина получила ранения и была госпитализирована с взрывной травмой", - говорится в сообщении.Повреждения получили частные дома людей, уточнили в администрации.
https://ria.ru/20230120/spetsoperatsiya-1845997756.html
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"Два прилета, все развалилось". Последствия обстрелов Каховки украинскими войсками
"Два прилета, все развалилось". Последствия обстрелов Каховки украинскими войсками
2023-01-22T17:33
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в мире, украина, херсонская область , безопасность
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Херсонская область , Безопасность
17:33 22.01.2023 (обновлено: 19:19 22.01.2023)
Женщина погибла при обстреле Каховки украинскими войсками
При обстреле Каховки украинскими войсками погибла женщина, еще одна ранена