https://ria.ru/20230122/obstrel-1846609090.html

В Новой Каховке жилые дома попали под артобстрел украинских войск

В Новой Каховке жилые дома попали под артобстрел украинских войск - РИА Новости, 22.01.2023

В Новой Каховке жилые дома попали под артобстрел украинских войск

Украинские войска в очередной раз обстреляли из артиллерии жилые дома в Новой Каховке, сообщила администрация города в Telegram-канале. РИА Новости, 22.01.2023

2023-01-22T16:22

2023-01-22T16:22

2023-01-22T18:21

специальная военная операция на украине

новая каховка

херсонская область

происшествия

вооруженные силы украины

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 янв — РИА Новости. Украинские войска в очередной раз обстреляли из артиллерии жилые дома в Новой Каховке, сообщила администрация города в Telegram-канале.По ее информации, ВСУ открыли огонь в 15:30."Вражеский снаряд попал в жилой дом по улице Ленина, 156", — говорится в публикации.На видео с места видно, как горит один из разрушенных частных домов. Как заявили власти, там работают сотрудники МЧС, экстренные и коммунальные службы города.Украинская армия постоянно наносит ракетно-артиллерийские удары по домам и гражданской инфраструктуре Новой Каховки и других городов и поселков, расположенных на левом берегу Днепра в Херсонской области. Один из сегодняшних обстрелов повредил линию электропередачи, из-за чего остались без света восемь сел. А при вчерашней атаке получило повреждение здание Новокаховской больницы.Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.

https://ria.ru/20230122/obstrel-1846574342.html

новая каховка

херсонская область

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Екатерина Зайцева

новая каховка, херсонская область , происшествия, вооруженные силы украины, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)