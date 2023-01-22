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В Новой Каховке жилые дома попали под артобстрел украинских войск - РИА Новости, 22.01.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230122/obstrel-1846609090.html
В Новой Каховке жилые дома попали под артобстрел украинских войск
В Новой Каховке жилые дома попали под артобстрел украинских войск - РИА Новости, 22.01.2023
В Новой Каховке жилые дома попали под артобстрел украинских войск
Украинские войска в очередной раз обстреляли из артиллерии жилые дома в Новой Каховке, сообщила администрация города в Telegram-канале. РИА Новости, 22.01.2023
2023-01-22T16:22
2023-01-22T18:21
специальная военная операция на украине
новая каховка
херсонская область
происшествия
вооруженные силы украины
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 янв — РИА Новости. Украинские войска в очередной раз обстреляли из артиллерии жилые дома в Новой Каховке, сообщила администрация города в Telegram-канале.По ее информации, ВСУ открыли огонь в 15:30."Вражеский снаряд попал в жилой дом по улице Ленина, 156", — говорится в публикации.На видео с места видно, как горит один из разрушенных частных домов. Как заявили власти, там работают сотрудники МЧС, экстренные и коммунальные службы города.Украинская армия постоянно наносит ракетно-артиллерийские удары по домам и гражданской инфраструктуре Новой Каховки и других городов и поселков, расположенных на левом берегу Днепра в Херсонской области. Один из сегодняшних обстрелов повредил линию электропередачи, из-за чего остались без света восемь сел. А при вчерашней атаке получило повреждение здание Новокаховской больницы.Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.
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новая каховка
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новая каховка, херсонская область , происшествия, вооруженные силы украины, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Специальная военная операция на Украине, Новая Каховка, Херсонская область , Происшествия, Вооруженные силы Украины, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
16:22 22.01.2023 (обновлено: 18:21 22.01.2023)
 
В Новой Каховке жилые дома попали под артобстрел украинских войск

Жилые дома в Новой Каховке Херсонской области попали под артобстрел со стороны ВСУ

© Фото : Администрация Новой Каховки/TelegramПоследствия артиллерийского обстрела мирного населения Новой Каховки
Последствия артиллерийского обстрела мирного населения Новой Каховки - РИА Новости, 1920, 22.01.2023
© Фото : Администрация Новой Каховки/Telegram
Последствия артиллерийского обстрела мирного населения Новой Каховки
Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 янв — РИА Новости. Украинские войска в очередной раз обстреляли из артиллерии жилые дома в Новой Каховке, сообщила администрация города в Telegram-канале.
По ее информации, ВСУ открыли огонь в 15:30.
"Вражеский снаряд попал в жилой дом по улице Ленина, 156", — говорится в публикации.
На видео с места видно, как горит один из разрушенных частных домов. Как заявили власти, там работают сотрудники МЧС, экстренные и коммунальные службы города.
Украинская армия постоянно наносит ракетно-артиллерийские удары по домам и гражданской инфраструктуре Новой Каховки и других городов и поселков, расположенных на левом берегу Днепра в Херсонской области. Один из сегодняшних обстрелов повредил линию электропередачи, из-за чего остались без света восемь сел. А при вчерашней атаке получило повреждение здание Новокаховской больницы.
Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.
Последствия обстрела здания Новокаховской больницы - РИА Новости, 1920, 22.01.2023
Вчера, 11:39Специальная военная операция на Украине
Новокаховская больница получила повреждения из-за обстрела со стороны ВСУ
 
Специальная военная операция на УкраинеНовая КаховкаХерсонская областьПроисшествияВооруженные силы УкраиныМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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