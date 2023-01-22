https://ria.ru/20230122/obstrel-1846597176.html

Украинские войска обстреляли Старомихайловку и Донецк натовскими снарядами

Украинские войска обстреляли Старомихайловку и Донецк натовскими снарядами - РИА Новости, 22.01.2023

Украинские войска обстреляли Старомихайловку и Донецк натовскими снарядами

Украинские войска обстреляли Старомихайловку и Петровский район Донецка, выпустив менее чем за час 10 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщает... РИА Новости, 22.01.2023

2023-01-22T14:56

2023-01-22T14:56

2023-01-22T14:56

специальная военная операция на украине

в мире

донецк

петровский район

старомихайловка

сцкк

нато

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/14/1846249487_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_7457134bb78c23e472cd28e96f8831f2.jpg

ДОНЕЦК, 22 янв - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Старомихайловку и Петровский район Донецка, выпустив менее чем за час 10 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщает представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлению: 13.20 - населенный пункт Александрополь – населенный пункт Старомихайловка: выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров; 13.30 - населенный пункт Ильинка – город Донецк (Петровский район): выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров... 14.15 - населенный пункт Парасковиевка – город Донецк (Петровский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении ведомства в его телеграм-канале. Петровский район Донецка находится на западной окраине столицы ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских войск Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20230122/napravlenie-1846591922.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

донецк

петровский район

старомихайловка

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, донецк, петровский район, старомихайловка, сцкк, нато