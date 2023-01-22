Украинские войска обстреляли Старомихайловку и Донецк натовскими снарядами
Представительство ДНР: ВСУ обстреляли Старомихайловку и Донецк натовскими снарядами
© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в медиабанкОсколок снаряда, обнаруженный после обстрела со стороны ВСУ
Осколок снаряда, обнаруженный после обстрела со стороны ВСУ. Архивное фото
ДОНЕЦК, 22 янв - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Старомихайловку и Петровский район Донецка, выпустив менее чем за час 10 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщает представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлению: 13.20 - населенный пункт Александрополь – населенный пункт Старомихайловка: выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров; 13.30 - населенный пункт Ильинка – город Донецк (Петровский район): выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров... 14.15 - населенный пункт Парасковиевка – город Донецк (Петровский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении ведомства в его телеграм-канале.
Петровский район Донецка находится на западной окраине столицы ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских войск
Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.