https://ria.ru/20230122/obstrel-1846574342.html

Новокаховская больница получила повреждения из-за обстрела со стороны ВСУ

Новокаховская больница получила повреждения из-за обстрела со стороны ВСУ - РИА Новости, 22.01.2023

Новокаховская больница получила повреждения из-за обстрела со стороны ВСУ

Здание Новокаховской больницы пострадало от обстрела со стороны Украины, сообщает официальный Telegram-канал Министерства здравоохранения Херсонской области. РИА Новости, 22.01.2023

2023-01-22T11:39

2023-01-22T11:39

2023-01-22T12:58

специальная военная операция на украине

херсонская область

вооруженные силы украины

происшествия

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ГЕНИЧЕСК (Херсонская область), 22 янв — РИА Новости. Здание Новокаховской больницы пострадало от обстрела со стороны Украины, сообщает официальный Telegram-канал Министерства здравоохранения Херсонской области.По информации региональных экстренных служб, украинская артиллерия обстреливала Каховский район на протяжении всей ночи на 21 января, выпустив в общей сложности 25 снарядов. Под огонь попало также село Новая Збурьевка в Скадовском районе.Украинские войска ежедневно наносят ракетно-артиллерийские удары по гражданской инфраструктуре городов и поселков, расположенных на левом берегу Днепра. Обстрелам подвергаются Голая Пристань, Алешки, Каховка и Новая Каховка, Горностаевка и Скадовск.Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.

https://ria.ru/20230122/stakhanov-1846540036.html

херсонская область

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Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Екатерина Зайцева

херсонская область , вооруженные силы украины, происшествия