11:39 22.01.2023 (обновлено: 12:58 22.01.2023)
Новокаховская больница получила повреждения из-за обстрела со стороны ВСУ
Здание Новокаховской больницы получило повреждения из-за обстрела со стороны ВСУ
© Фото : Министерство здравоохранения Херсонской областиПоследствия обстрела здания Новокаховской больницы
Последствия обстрела здания Новокаховской больницы
ГЕНИЧЕСК (Херсонская область), 22 янв — РИА Новости. Здание Новокаховской больницы пострадало от обстрела со стороны Украины, сообщает официальный Telegram-канал Министерства здравоохранения Херсонской области.
"В здании Новокаховской центральной городской больницы вчера вылетели окна, перед приемным покоем осталась воронка. К счастью, никто не пострадал", — говорится в публикации.
По информации региональных экстренных служб, украинская артиллерия обстреливала Каховский район на протяжении всей ночи на 21 января, выпустив в общей сложности 25 снарядов. Под огонь попало также село Новая Збурьевка в Скадовском районе.
Украинские войска ежедневно наносят ракетно-артиллерийские удары по гражданской инфраструктуре городов и поселков, расположенных на левом берегу Днепра. Обстрелам подвергаются Голая Пристань, Алешки, Каховка и Новая Каховка, Горностаевка и Скадовск.
Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.