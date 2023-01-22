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Новокаховская больница получила повреждения из-за обстрела со стороны ВСУ - РИА Новости, 22.01.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230122/obstrel-1846574342.html
Новокаховская больница получила повреждения из-за обстрела со стороны ВСУ
Новокаховская больница получила повреждения из-за обстрела со стороны ВСУ - РИА Новости, 22.01.2023
Новокаховская больница получила повреждения из-за обстрела со стороны ВСУ
Здание Новокаховской больницы пострадало от обстрела со стороны Украины, сообщает официальный Telegram-канал Министерства здравоохранения Херсонской области. РИА Новости, 22.01.2023
2023-01-22T11:39
2023-01-22T12:58
специальная военная операция на украине
херсонская область
вооруженные силы украины
происшествия
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ГЕНИЧЕСК (Херсонская область), 22 янв — РИА Новости. Здание Новокаховской больницы пострадало от обстрела со стороны Украины, сообщает официальный Telegram-канал Министерства здравоохранения Херсонской области.По информации региональных экстренных служб, украинская артиллерия обстреливала Каховский район на протяжении всей ночи на 21 января, выпустив в общей сложности 25 снарядов. Под огонь попало также село Новая Збурьевка в Скадовском районе.Украинские войска ежедневно наносят ракетно-артиллерийские удары по гражданской инфраструктуре городов и поселков, расположенных на левом берегу Днепра. Обстрелам подвергаются Голая Пристань, Алешки, Каховка и Новая Каховка, Горностаевка и Скадовск.Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
https://ria.ru/20230122/stakhanov-1846540036.html
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херсонская область , вооруженные силы украины, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Херсонская область , Вооруженные силы Украины, Происшествия
11:39 22.01.2023 (обновлено: 12:58 22.01.2023)
 
Новокаховская больница получила повреждения из-за обстрела со стороны ВСУ

Здание Новокаховской больницы получило повреждения из-за обстрела со стороны ВСУ

© Фото : Министерство здравоохранения Херсонской областиПоследствия обстрела здания Новокаховской больницы
Последствия обстрела здания Новокаховской больницы - РИА Новости, 1920, 22.01.2023
© Фото : Министерство здравоохранения Херсонской области
Последствия обстрела здания Новокаховской больницы
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ГЕНИЧЕСК (Херсонская область), 22 янв — РИА Новости. Здание Новокаховской больницы пострадало от обстрела со стороны Украины, сообщает официальный Telegram-канал Министерства здравоохранения Херсонской области.
"В здании Новокаховской центральной городской больницы вчера вылетели окна, перед приемным покоем осталась воронка. К счастью, никто не пострадал", — говорится в публикации.
По информации региональных экстренных служб, украинская артиллерия обстреливала Каховский район на протяжении всей ночи на 21 января, выпустив в общей сложности 25 снарядов. Под огонь попало также село Новая Збурьевка в Скадовском районе.
Украинские войска ежедневно наносят ракетно-артиллерийские удары по гражданской инфраструктуре городов и поселков, расположенных на левом берегу Днепра. Обстрелам подвергаются Голая Пристань, Алешки, Каховка и Новая Каховка, Горностаевка и Скадовск.
Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
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Специальная военная операция на УкраинеХерсонская областьВооруженные силы УкраиныПроисшествия
 
 
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