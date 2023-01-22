https://ria.ru/20230122/moskva-1846599395.html

Собянин отметил успехи развития цифровой экосистемы Москвы

Собянин отметил успехи развития цифровой экосистемы Москвы - РИА Новости, 22.01.2023

Собянин отметил успехи развития цифровой экосистемы Москвы

Столичная цифровая экосистема объединила более 6,7 миллиона человек, охватив большинство значимых сфер жизни города, сообщил в своем Telegram-канале мэр Москвы... РИА Новости, 22.01.2023

2023-01-22T15:08

2023-01-22T15:08

2023-01-22T15:08

общество

сергей собянин

москва

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МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Столичная цифровая экосистема объединила более 6,7 миллиона человек, охватив большинство значимых сфер жизни города, сообщил в своем Telegram-канале мэр Москвы Сергей Собянин. "Более 6,7 миллиона человек присоединились к цифровой экосистеме Москвы. Электронные проекты охватывают всё больше значимых сфер городской жизни. Они стали по-настоящему незаменимым инструментом управления городом вместе с жителями и в интересах жителей", - написал глава города. Он отметил, что в 2022 году в проекте "Активный гражданин" проведено больше 900 голосований по разным вопросам, например, москвичи выбрали названия для 15 станций метро, 13 улиц и двух площадей. Платформа "Город идей" в 2022-м помогла организовать семь тематических проектов, из которых самым популярным стал "Мой спортивный район" - к нему присоединились более 42 тысяч жителей. Как уточнил Собянин, благодаря порталу "Наш город" в прошлом году удалось решить больше одного миллиона вопросов по содержанию домов, дворов, дорог и других городских объектов. Около 100 тысяч человек присоединились к проекту "Город заданий", который заработал в январе прошлого года. Успешно выполнено более одного миллиона заданий в различных категориях: благоустройство, культура, спорт, общество и другое. Также мэр Москвы заявил, что к платформе "Электронный дом" подключились уже 97% многоквартирных домов столицы - и за 2022 год проведено больше тысячи общих собраний собственников и свыше тысячи опросов, благодаря чему жители могут коммуницировать со своей управляющей компанией и сообщать о неисправностях.

https://ria.ru/20230118/reyting-1845771122.html

https://ria.ru/20230110/tsifrovizatsiya-1843855662.html

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общество, сергей собянин, москва