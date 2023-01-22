https://ria.ru/20230122/moskva-1846599395.html
Собянин отметил успехи развития цифровой экосистемы Москвы
Собянин отметил успехи развития цифровой экосистемы Москвы - РИА Новости, 22.01.2023
Собянин отметил успехи развития цифровой экосистемы Москвы
Столичная цифровая экосистема объединила более 6,7 миллиона человек, охватив большинство значимых сфер жизни города, сообщил в своем Telegram-канале мэр Москвы... РИА Новости, 22.01.2023
2023-01-22T15:08
2023-01-22T15:08
2023-01-22T15:08
общество
сергей собянин
москва
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МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Столичная цифровая экосистема объединила более 6,7 миллиона человек, охватив большинство значимых сфер жизни города, сообщил в своем Telegram-канале мэр Москвы Сергей Собянин. "Более 6,7 миллиона человек присоединились к цифровой экосистеме Москвы. Электронные проекты охватывают всё больше значимых сфер городской жизни. Они стали по-настоящему незаменимым инструментом управления городом вместе с жителями и в интересах жителей", - написал глава города. Он отметил, что в 2022 году в проекте "Активный гражданин" проведено больше 900 голосований по разным вопросам, например, москвичи выбрали названия для 15 станций метро, 13 улиц и двух площадей. Платформа "Город идей" в 2022-м помогла организовать семь тематических проектов, из которых самым популярным стал "Мой спортивный район" - к нему присоединились более 42 тысяч жителей. Как уточнил Собянин, благодаря порталу "Наш город" в прошлом году удалось решить больше одного миллиона вопросов по содержанию домов, дворов, дорог и других городских объектов. Около 100 тысяч человек присоединились к проекту "Город заданий", который заработал в январе прошлого года. Успешно выполнено более одного миллиона заданий в различных категориях: благоустройство, культура, спорт, общество и другое. Также мэр Москвы заявил, что к платформе "Электронный дом" подключились уже 97% многоквартирных домов столицы - и за 2022 год проведено больше тысячи общих собраний собственников и свыше тысячи опросов, благодаря чему жители могут коммуницировать со своей управляющей компанией и сообщать о неисправностях.
https://ria.ru/20230118/reyting-1845771122.html
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общество, сергей собянин, москва
Общество, Сергей Собянин, Москва
Собянин отметил успехи развития цифровой экосистемы Москвы
Мэр Собянин: цифровая экосистема Москвы объединила более 6,7 миллиона жителей столицы
МОСКВА, 22 янв - РИА Новости.
Столичная цифровая экосистема объединила более 6,7 миллиона человек, охватив большинство значимых сфер жизни города, сообщил в своем Telegram-канале
мэр Москвы Сергей Собянин.
"Более 6,7 миллиона человек присоединились к цифровой экосистеме Москвы. Электронные проекты охватывают всё больше значимых сфер городской жизни. Они стали по-настоящему незаменимым инструментом управления городом вместе с жителями и в интересах жителей", - написал глава города.
Он отметил, что в 2022 году в проекте "Активный гражданин" проведено больше 900 голосований по разным вопросам, например, москвичи выбрали названия для 15 станций метро, 13 улиц и двух площадей.
Платформа "Город идей" в 2022-м помогла организовать семь тематических проектов, из которых самым популярным стал "Мой спортивный район" - к нему присоединились более 42 тысяч жителей.
Как уточнил Собянин, благодаря порталу "Наш город" в прошлом году удалось решить больше одного миллиона вопросов по содержанию домов, дворов, дорог и других городских объектов.
Около 100 тысяч человек присоединились к проекту "Город заданий", который заработал в январе прошлого года. Успешно выполнено более одного миллиона заданий в различных категориях: благоустройство, культура, спорт, общество и другое.
Также мэр Москвы заявил, что к платформе "Электронный дом" подключились уже 97% многоквартирных домов столицы - и за 2022 год проведено больше тысячи общих собраний собственников и свыше тысячи опросов, благодаря чему жители могут коммуницировать со своей управляющей компанией и сообщать о неисправностях.