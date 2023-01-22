https://ria.ru/20230122/moroz-1846628084.html
Конец января в Москве ознаменуется мягкими морозами, сообщили синоптики
Конец января в Москве ознаменуется мягкими морозами, сообщили синоптики - РИА Новости, 22.01.2023
Конец января в Москве ознаменуется мягкими морозами, сообщили синоптики
Заключительная неделя января в Москве ознаменуется мягкими морозами, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. РИА Новости, 22.01.2023
2023-01-22T18:10
2023-01-22T18:10
2023-01-22T18:10
погода
евгений тишковец
москва
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МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Заключительная неделя января в Москве ознаменуется мягкими морозами, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. "Неделя оттепели в Центральной России практически съела холодное отклонение среднемесячной температуры, связанное с рождественскими морозами, и уже сейчас наблюдается нулевой баланс. Заключительная неделя января в регионе ознаменуется мягкими морозцами. И хотя среднесуточная температура воздуха останется в отрицательном секторе термометров, в целом она все равно на 3-5 градусов будет превышать положенную климатическую норму", - рассказал Тишковец. По словам синоптика, в первой половине недели сохранится слабое влияние северо-западного крыла антициклона с минимальной вероятностью осадков и надеждой на робкое солнце. Ночная температура будет колебаться от минус 4 до минус 9, днем ноль - минус 5. "В четверг, с приближением атмосферного фронта, к вечеру пойдет небольшой снег, который в пятницу немного усилится, принимая обложной характер, связанный с североатлантическим циклоном, и будет идти до ночи субботы. Перед началом осадков местами прольется слабый ледяной дождь. Общее количество осадков за сутки не превысит 3-4 миллиметра. Обледеневшие дороги и тротуары лишь немного присыплет символическим снегом", - отметил Тишковец. Метеоролог добавил, что в выходные, благодаря гребню антициклона, распогодится и подморозит: в сумерках до минус 6 - минус 11, в светлое время суток минус 1 - минус 6.
https://ria.ru/20230122/snegopad-1846624284.html
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погода, евгений тишковец, москва
Погода, Евгений Тишковец, Москва
Конец января в Москве ознаменуется мягкими морозами, сообщили синоптики
Фобос: заключительная неделя января в Москве ознаменуется мягкими морозами
МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Заключительная неделя января в Москве ознаменуется мягкими морозами, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
"Неделя оттепели в Центральной России практически съела холодное отклонение среднемесячной температуры, связанное с рождественскими морозами, и уже сейчас наблюдается нулевой баланс. Заключительная неделя января в регионе ознаменуется мягкими морозцами. И хотя среднесуточная температура воздуха останется в отрицательном секторе термометров, в целом она все равно на 3-5 градусов будет превышать положенную климатическую норму", - рассказал Тишковец.
По словам синоптика, в первой половине недели сохранится слабое влияние северо-западного крыла антициклона с минимальной вероятностью осадков и надеждой на робкое солнце. Ночная температура будет колебаться от минус 4 до минус 9, днем ноль - минус 5.
"В четверг, с приближением атмосферного фронта, к вечеру пойдет небольшой снег, который в пятницу немного усилится, принимая обложной характер, связанный с североатлантическим циклоном, и будет идти до ночи субботы. Перед началом осадков местами прольется слабый ледяной дождь. Общее количество осадков за сутки не превысит 3-4 миллиметра. Обледеневшие дороги и тротуары лишь немного присыплет символическим снегом", - отметил Тишковец.
Метеоролог добавил, что в выходные, благодаря гребню антициклона, распогодится и подморозит: в сумерках до минус 6 - минус 11, в светлое время суток минус 1 - минус 6.