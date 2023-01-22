Рейтинг@Mail.ru
Климов прокомментировал слова Санду о сближении с НАТО - РИА Новости, 22.01.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20230122/moldaviya-1846590449.html
Климов прокомментировал слова Санду о сближении с НАТО
Климов прокомментировал слова Санду о сближении с НАТО - РИА Новости, 22.01.2023
Климов прокомментировал слова Санду о сближении с НАТО
Российский сенатор Андрей Климов, комментируя слова президента Молдавии Майи Санду о возможности сближения с НАТО, задался вопросом, готова ли глава республики... РИА Новости, 22.01.2023
2023-01-22T14:16
2023-01-22T14:16
в мире
майя санду
владимир зеленский
андрей климов
украина
вашингтон (штат)
молдавия
нато
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/rsport/112967/92/1129679256_0:161:3072:1888_1920x0_80_0_0_7d1565b2592e461849b5a01d41d5325b.jpg
МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Российский сенатор Андрей Климов, комментируя слова президента Молдавии Майи Санду о возможности сближения с НАТО, задался вопросом, готова ли глава республики повторить "самоубийственную политику" Владимира Зеленского. Президент Молдавии неоднократно заявляла, что республика является нейтральной, однако этот пункт конституции можно будет пересмотреть, если население выскажется за сближение с НАТО. "Неужели госпожа Санду столь безразлична к молдаванам и настолько зависима от Вашингтона, его европейских прислужников, что готова вот-вот повторить самоубийственную политику таких национал-предателей из соседней ей Украины как Порошенко и Зеленский?!" - написал Климов в своем телеграм-канале. Политик отметил, что катастрофические проблемы Украины начались с прозападного переворота в 2014 году. "Знаю, мой "Русский акцент" читают и в Кишинёве. Не пора ли, уважаемые граждане соседней нам страны, сделать собственные выводы относительно мыслишек нынешних ваших начальников превратить молдавские земли в еще один театр натовских военных действий? А может цель Санду и Ко сделать пока ещё нейтральную и формально независимую Молдову провинцией натовской Румынии (пожалуй одной из самых отсталых стран-членов НАТО)?" - сообщил Климов. Согласно конституции Молдавии, республика обладает нейтральным статусом, однако с 1994 года страна сотрудничает с НАТО в рамках индивидуального плана партнерства. По данным социологических исследований, большинство граждан Молдавии выступают против вступления республики в НАТО.
https://ria.ru/20230120/uklonisty-1846302205.html
https://ria.ru/20230120/moldaviya-1846246106.html
украина
вашингтон (штат)
молдавия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/rsport/112967/92/1129679256_153:0:2884:2048_1920x0_80_0_0_9fa9eeea28b051610d93c8d174fe3aa8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, майя санду, владимир зеленский, андрей климов, украина, вашингтон (штат), молдавия, нато
В мире, Майя Санду, Владимир Зеленский, Андрей Климов, Украина, Вашингтон (штат), Молдавия, НАТО
14:16 22.01.2023
 
Климов прокомментировал слова Санду о сближении с НАТО

Сенатор Климов спросил Санду, готова ли она повторить самоубийственную политику Зеленского

© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в медиабанкАндрей Климов
Андрей Климов - РИА Новости, 1920, 22.01.2023
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
Андрей Климов. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Российский сенатор Андрей Климов, комментируя слова президента Молдавии Майи Санду о возможности сближения с НАТО, задался вопросом, готова ли глава республики повторить "самоубийственную политику" Владимира Зеленского.
Президент Молдавии неоднократно заявляла, что республика является нейтральной, однако этот пункт конституции можно будет пересмотреть, если население выскажется за сближение с НАТО.
Жители Украины ожидают возле пункта пропуска Поддобрянка своих родственников из Белоруссии, которые приносят продукты питания и лекарства - РИА Новости, 1920, 20.01.2023
20 января, 16:04Специальная военная операция на Украине
На Украине раскрыли схему вывоза уклонистов в Молдавию
"Неужели госпожа Санду столь безразлична к молдаванам и настолько зависима от Вашингтона, его европейских прислужников, что готова вот-вот повторить самоубийственную политику таких национал-предателей из соседней ей Украины как Порошенко и Зеленский?!" - написал Климов в своем телеграм-канале.
Политик отметил, что катастрофические проблемы Украины начались с прозападного переворота в 2014 году.
"Знаю, мой "Русский акцент" читают и в Кишинёве. Не пора ли, уважаемые граждане соседней нам страны, сделать собственные выводы относительно мыслишек нынешних ваших начальников превратить молдавские земли в еще один театр натовских военных действий? А может цель Санду и Ко сделать пока ещё нейтральную и формально независимую Молдову провинцией натовской Румынии (пожалуй одной из самых отсталых стран-членов НАТО)?" - сообщил Климов.
Согласно конституции Молдавии, республика обладает нейтральным статусом, однако с 1994 года страна сотрудничает с НАТО в рамках индивидуального плана партнерства. По данным социологических исследований, большинство граждан Молдавии выступают против вступления республики в НАТО.
Прохожие у здания Правительства Молдавии в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 20.01.2023
20 января, 13:44
В МИД раскритиковали блокировку Молдавией двух русскоязычных порталов
 
В миреМайя СандуВладимир ЗеленскийАндрей КлимовУкраинаВашингтон (штат)МолдавияНАТО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала