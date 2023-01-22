https://ria.ru/20230122/moldaviya-1846590449.html

Климов прокомментировал слова Санду о сближении с НАТО

Климов прокомментировал слова Санду о сближении с НАТО - РИА Новости, 22.01.2023

Климов прокомментировал слова Санду о сближении с НАТО

Российский сенатор Андрей Климов, комментируя слова президента Молдавии Майи Санду о возможности сближения с НАТО, задался вопросом, готова ли глава республики... РИА Новости, 22.01.2023

2023-01-22T14:16

2023-01-22T14:16

2023-01-22T14:16

в мире

майя санду

владимир зеленский

андрей климов

украина

вашингтон (штат)

молдавия

нато

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МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Российский сенатор Андрей Климов, комментируя слова президента Молдавии Майи Санду о возможности сближения с НАТО, задался вопросом, готова ли глава республики повторить "самоубийственную политику" Владимира Зеленского. Президент Молдавии неоднократно заявляла, что республика является нейтральной, однако этот пункт конституции можно будет пересмотреть, если население выскажется за сближение с НАТО. "Неужели госпожа Санду столь безразлична к молдаванам и настолько зависима от Вашингтона, его европейских прислужников, что готова вот-вот повторить самоубийственную политику таких национал-предателей из соседней ей Украины как Порошенко и Зеленский?!" - написал Климов в своем телеграм-канале. Политик отметил, что катастрофические проблемы Украины начались с прозападного переворота в 2014 году. "Знаю, мой "Русский акцент" читают и в Кишинёве. Не пора ли, уважаемые граждане соседней нам страны, сделать собственные выводы относительно мыслишек нынешних ваших начальников превратить молдавские земли в еще один театр натовских военных действий? А может цель Санду и Ко сделать пока ещё нейтральную и формально независимую Молдову провинцией натовской Румынии (пожалуй одной из самых отсталых стран-членов НАТО)?" - сообщил Климов. Согласно конституции Молдавии, республика обладает нейтральным статусом, однако с 1994 года страна сотрудничает с НАТО в рамках индивидуального плана партнерства. По данным социологических исследований, большинство граждан Молдавии выступают против вступления республики в НАТО.

https://ria.ru/20230120/uklonisty-1846302205.html

https://ria.ru/20230120/moldaviya-1846246106.html

украина

вашингтон (штат)

молдавия

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в мире, майя санду, владимир зеленский, андрей климов, украина, вашингтон (штат), молдавия, нато