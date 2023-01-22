Рейтинг@Mail.ru
В Ростовской области рассказали о размещении переселенцев в регионе - РИА Новости, 22.01.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230122/mobilizatsiya-1846543406.html
В Ростовской области рассказали о размещении переселенцев в регионе
В Ростовской области рассказали о размещении переселенцев в регионе - РИА Новости, 22.01.2023
В Ростовской области рассказали о размещении переселенцев в регионе
Более 4,5 тысячи человек остаются в пунктах временного размещения на территории Ростовской области, сообщил журналистам замгубернатора региона Вадим Артемов. РИА Новости, 22.01.2023
2023-01-22T07:53
2023-01-22T07:53
специальная военная операция на украине
общество
россия
ростовская область
ростов-на-дону
госдума рф
шолбан кара-оол
дмитрий вяткин
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/1c/1820019616_0:0:3079:1732_1920x0_80_0_0_6ad2421e73ed3419667315de81b17531.jpg
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 22 янв - РИА Новости. Более 4,5 тысячи человек остаются в пунктах временного размещения на территории Ростовской области, сообщил журналистам замгубернатора региона Вадим Артемов. В субботу делегация рабочей группы по вопросам спецоперации во главе с заместителем председателя Госдумы РФ Шолбаном Кара-оолом прибыла в Ростов-на-Дону, где провела совещание, посетила военный госпиталь, встретилась со студентами ЮФУ, а также побывала в одном из пунктов временного размещения, где проживают беженцы с детьми. "На территории Ростовской области 41 действующий ПВР, в которых находится 4564 человека", - сказал Артемов, уточнив, что при необходимости регион готов принять дополнительное число переселенцев. По словам Артемова, продолжается отправка вынужденных переселенцев в другие регионы страны. С конца февраля прошлого года отправлено уже порядка 40 тысяч человек. Как отметил Кара-оол, посетивший с другими депутатами один из ПВР региона, "мы увидели, что семьи здесь окружены заботой", созданы хорошие условия. Первый замруководителя фракции "Единая Россия" в Госдуме РФ Дмитрий Вяткин добавил, что города на освобожденных территориях постепенно отстраиваются, создаются условия для возвращения жителей. "В ближайшее время те, кто покинул дома, смогут вернуться на свою малую родину", - отметил он.
https://ria.ru/20230122/zarplata-1846537631.html
https://ria.ru/20230122/studenty-1846540907.html
россия
ростовская область
ростов-на-дону
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/1c/1820019616_350:0:3079:2047_1920x0_80_0_0_876d8b2b0b71c9c888e05478859e42d0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, россия, ростовская область, ростов-на-дону, госдума рф, шолбан кара-оол, дмитрий вяткин, южный федеральный университет, единая россия
Специальная военная операция на Украине, Общество, Россия, Ростовская область, Ростов-на-Дону, Госдума РФ, Шолбан Кара-оол, Дмитрий Вяткин, Южный федеральный университет, Единая Россия
07:53 22.01.2023
 
В Ростовской области рассказали о размещении переселенцев в регионе

Более 4,5 тысячи человек остаются в пунктах временного размещения в Ростовской области

© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в медиабанкПункт размещения
Пункт размещения - РИА Новости, 1920, 22.01.2023
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в медиабанк
Пункт размещения. Архивное фото
Читать ria.ru в
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 22 янв - РИА Новости. Более 4,5 тысячи человек остаются в пунктах временного размещения на территории Ростовской области, сообщил журналистам замгубернатора региона Вадим Артемов.
В субботу делегация рабочей группы по вопросам спецоперации во главе с заместителем председателя Госдумы РФ Шолбаном Кара-оолом прибыла в Ростов-на-Дону, где провела совещание, посетила военный госпиталь, встретилась со студентами ЮФУ, а также побывала в одном из пунктов временного размещения, где проживают беженцы с детьми.
"На территории Ростовской области 41 действующий ПВР, в которых находится 4564 человека", - сказал Артемов, уточнив, что при необходимости регион готов принять дополнительное число переселенцев.
Военнослужащий из числа мобилизованных - РИА Новости, 1920, 22.01.2023
06:26Специальная военная операция на Украине
Рабочая группа изучит жалобу мобилизованного на зарплату
По словам Артемова, продолжается отправка вынужденных переселенцев в другие регионы страны. С конца февраля прошлого года отправлено уже порядка 40 тысяч человек.
Как отметил Кара-оол, посетивший с другими депутатами один из ПВР региона, "мы увидели, что семьи здесь окружены заботой", созданы хорошие условия.
Первый замруководителя фракции "Единая Россия" в Госдуме РФ Дмитрий Вяткин добавил, что города на освобожденных территориях постепенно отстраиваются, создаются условия для возвращения жителей. "В ближайшее время те, кто покинул дома, смогут вернуться на свою малую родину", - отметил он.
Мобилизованные в автономном полевом учебном центре - РИА Новости, 1920, 22.01.2023
07:29Специальная военная операция на Украине
В рабочую группу по СВО обращаются по студентам, не отозванным из армии
 
Специальная военная операция на УкраинеОбществоРоссияРостовская областьРостов-на-ДонуГосдума РФШолбан Кара-оолДмитрий ВяткинЮжный федеральный университетЕдиная Россия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала