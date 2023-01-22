https://ria.ru/20230122/mobilizatsiya-1846543406.html

В Ростовской области рассказали о размещении переселенцев в регионе

В Ростовской области рассказали о размещении переселенцев в регионе - РИА Новости, 22.01.2023

В Ростовской области рассказали о размещении переселенцев в регионе

Более 4,5 тысячи человек остаются в пунктах временного размещения на территории Ростовской области, сообщил журналистам замгубернатора региона Вадим Артемов. РИА Новости, 22.01.2023

2023-01-22T07:53

2023-01-22T07:53

2023-01-22T07:53

специальная военная операция на украине

общество

россия

ростовская область

ростов-на-дону

госдума рф

шолбан кара-оол

дмитрий вяткин

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/1c/1820019616_0:0:3079:1732_1920x0_80_0_0_6ad2421e73ed3419667315de81b17531.jpg

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 22 янв - РИА Новости. Более 4,5 тысячи человек остаются в пунктах временного размещения на территории Ростовской области, сообщил журналистам замгубернатора региона Вадим Артемов. В субботу делегация рабочей группы по вопросам спецоперации во главе с заместителем председателя Госдумы РФ Шолбаном Кара-оолом прибыла в Ростов-на-Дону, где провела совещание, посетила военный госпиталь, встретилась со студентами ЮФУ, а также побывала в одном из пунктов временного размещения, где проживают беженцы с детьми. "На территории Ростовской области 41 действующий ПВР, в которых находится 4564 человека", - сказал Артемов, уточнив, что при необходимости регион готов принять дополнительное число переселенцев. По словам Артемова, продолжается отправка вынужденных переселенцев в другие регионы страны. С конца февраля прошлого года отправлено уже порядка 40 тысяч человек. Как отметил Кара-оол, посетивший с другими депутатами один из ПВР региона, "мы увидели, что семьи здесь окружены заботой", созданы хорошие условия. Первый замруководителя фракции "Единая Россия" в Госдуме РФ Дмитрий Вяткин добавил, что города на освобожденных территориях постепенно отстраиваются, создаются условия для возвращения жителей. "В ближайшее время те, кто покинул дома, смогут вернуться на свою малую родину", - отметил он.

https://ria.ru/20230122/zarplata-1846537631.html

https://ria.ru/20230122/studenty-1846540907.html

россия

ростовская область

ростов-на-дону

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, россия, ростовская область, ростов-на-дону, госдума рф, шолбан кара-оол, дмитрий вяткин, южный федеральный университет, единая россия