https://ria.ru/20230122/mobilizatsiya-1846543406.html
В Ростовской области рассказали о размещении переселенцев в регионе
В Ростовской области рассказали о размещении переселенцев в регионе - РИА Новости, 22.01.2023
В Ростовской области рассказали о размещении переселенцев в регионе
Более 4,5 тысячи человек остаются в пунктах временного размещения на территории Ростовской области, сообщил журналистам замгубернатора региона Вадим Артемов. РИА Новости, 22.01.2023
2023-01-22T07:53
2023-01-22T07:53
2023-01-22T07:53
специальная военная операция на украине
общество
россия
ростовская область
ростов-на-дону
госдума рф
шолбан кара-оол
дмитрий вяткин
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 22 янв - РИА Новости. Более 4,5 тысячи человек остаются в пунктах временного размещения на территории Ростовской области, сообщил журналистам замгубернатора региона Вадим Артемов. В субботу делегация рабочей группы по вопросам спецоперации во главе с заместителем председателя Госдумы РФ Шолбаном Кара-оолом прибыла в Ростов-на-Дону, где провела совещание, посетила военный госпиталь, встретилась со студентами ЮФУ, а также побывала в одном из пунктов временного размещения, где проживают беженцы с детьми. "На территории Ростовской области 41 действующий ПВР, в которых находится 4564 человека", - сказал Артемов, уточнив, что при необходимости регион готов принять дополнительное число переселенцев. По словам Артемова, продолжается отправка вынужденных переселенцев в другие регионы страны. С конца февраля прошлого года отправлено уже порядка 40 тысяч человек. Как отметил Кара-оол, посетивший с другими депутатами один из ПВР региона, "мы увидели, что семьи здесь окружены заботой", созданы хорошие условия. Первый замруководителя фракции "Единая Россия" в Госдуме РФ Дмитрий Вяткин добавил, что города на освобожденных территориях постепенно отстраиваются, создаются условия для возвращения жителей. "В ближайшее время те, кто покинул дома, смогут вернуться на свою малую родину", - отметил он.
https://ria.ru/20230122/zarplata-1846537631.html
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общество, россия, ростовская область, ростов-на-дону, госдума рф, шолбан кара-оол, дмитрий вяткин, южный федеральный университет, единая россия
Специальная военная операция на Украине, Общество, Россия, Ростовская область, Ростов-на-Дону, Госдума РФ, Шолбан Кара-оол, Дмитрий Вяткин, Южный федеральный университет, Единая Россия
В Ростовской области рассказали о размещении переселенцев в регионе
Более 4,5 тысячи человек остаются в пунктах временного размещения в Ростовской области