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ЕС в два раза нарастил объем поставляемых через Россию металлов из Китая - РИА Новости, 22.01.2023
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ЕС в два раза нарастил объем поставляемых через Россию металлов из Китая
ЕС в два раза нарастил объем поставляемых через Россию металлов из Китая - РИА Новости, 22.01.2023
ЕС в два раза нарастил объем поставляемых через Россию металлов из Китая
Объемы металлов, перевозимых из Китая в Евросоюз по железным дорогам в России, увеличились примерно в два раза, несмотря на западные санкции из-за ситуации на... РИА Новости, 22.01.2023
2023-01-22T22:04
2023-01-22T22:06
экономика
жозеп боррель
владимир путин
россия
украина
китай
евросоюз
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МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Объемы металлов, перевозимых из Китая в Евросоюз по железным дорогам в России, увеличились примерно в два раза, несмотря на западные санкции из-за ситуации на Украине, передает агентство Блумберг со ссылкой на данные ЕС. Отмечается, что поставляемые из Китая через РФ редкоземельные металлы необходимы в ЕС для производства в том числе вооружения, боеприпасов, электроники и микрочипов. Объемы таких поставок, как подчеркивает агентство, за первые девять месяцев 2022 года почти в два раза превышают объемы за весь 2021 год. Как следует из публикуемых данных, КНР поставляет в ЕС более 90% редкоземельных металлов, а российские железные дороги остаются важным маршрутом и критическим для европейской промышленности. "Поразительно, что, несмотря на все санкции, эта цепочка поставок все еще работает", - сказал основатель норвежской Norge Mining Михаэль Вюрмсер. Альтернативные российской территории пути, как отмечается, имеют ограниченные пропускные способности и еще не полностью развиты. Как заявил чиновник, вопрос санкций против РФ в перевозках через российскую территорию может стать проблемой для Евросоюза в средней или долгосрочной перспективе. А ограничения доступа к китайским металлам могут сделать экономики западных стран уязвимыми. Ранее глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявлял, что ЕС зависит от поставок из Китая для реализации масштабного плана по достижению климатической нейтральности еще в большей степени, чем от энергоресурсов России. Запад усилил санкционное давление на Россию из-за Украины, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. В РФ не раз заявляли, что Россия решит все проблемы, которые ей создает Запад.
https://ria.ru/20230122/evropa-1846586121.html
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экономика, жозеп боррель, владимир путин, россия, украина, китай, евросоюз
Экономика, Жозеп Боррель, Владимир Путин, Россия, Украина, Китай, Евросоюз
22:04 22.01.2023 (обновлено: 22:06 22.01.2023)
 
ЕС в два раза нарастил объем поставляемых через Россию металлов из Китая

ЕС почти в два раза нарастил объем поставляемых через Россию металлов из Китая в 2022 году

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в медиабанкФлаги с символикой Евросоюза
Флаги с символикой Евросоюза - РИА Новости, 1920, 22.01.2023
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Объемы металлов, перевозимых из Китая в Евросоюз по железным дорогам в России, увеличились примерно в два раза, несмотря на западные санкции из-за ситуации на Украине, передает агентство Блумберг со ссылкой на данные ЕС.
Отмечается, что поставляемые из Китая через РФ редкоземельные металлы необходимы в ЕС для производства в том числе вооружения, боеприпасов, электроники и микрочипов. Объемы таких поставок, как подчеркивает агентство, за первые девять месяцев 2022 года почти в два раза превышают объемы за весь 2021 год. Как следует из публикуемых данных, КНР поставляет в ЕС более 90% редкоземельных металлов, а российские железные дороги остаются важным маршрутом и критическим для европейской промышленности.
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ЕС избавился от энергетической зависимости от России, утверждает Боррель
"Поразительно, что, несмотря на все санкции, эта цепочка поставок все еще работает", - сказал основатель норвежской Norge Mining Михаэль Вюрмсер.
Альтернативные российской территории пути, как отмечается, имеют ограниченные пропускные способности и еще не полностью развиты. Как заявил чиновник, вопрос санкций против РФ в перевозках через российскую территорию может стать проблемой для Евросоюза в средней или долгосрочной перспективе. А ограничения доступа к китайским металлам могут сделать экономики западных стран уязвимыми.
Ранее глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявлял, что ЕС зависит от поставок из Китая для реализации масштабного плана по достижению климатической нейтральности еще в большей степени, чем от энергоресурсов России.
Запад усилил санкционное давление на Россию из-за Украины, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. В РФ не раз заявляли, что Россия решит все проблемы, которые ей создает Запад.
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