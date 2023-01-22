https://ria.ru/20230122/makron-1846662139.html

Макрон потребовал разъяснений от Буркина-Фасо о выводе французских войск

Макрон потребовал разъяснений от Буркина-Фасо о выводе французских войск - РИА Новости, 22.01.2023

Макрон потребовал разъяснений от Буркина-Фасо о выводе французских войск

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что ожидает разъяснений от властей Буркина-Фасо о возможном запросе о выводе французских войск из этой страны в... РИА Новости, 22.01.2023

2023-01-22T23:19

2023-01-22T23:19

2023-01-22T23:19

в мире

эммануэль макрон

олаф шольц

буркина-фасо

франция

германия

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ПАРИЖ, 22 янв - РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что ожидает разъяснений от властей Буркина-Фасо о возможном запросе о выводе французских войск из этой страны в течение месяца. Ранее СМИ сообщили, что правительство Буркина-Фасо денонсировало соглашение о присутствии ВС Франции, в связи с чем французские военные должны в течение месяца покинуть территорию страны. "Я жду, когда президент переходного правительства (Ибрагим) Траоре выскажется… Думаю, эти сообщения являются результатом большой путаницы в распространяемой информации… Мы ожидаем разъяснений от господина Траоре", - сказал Макрон, комментируя сообщения СМИ на совместной пресс-конференции с канцлером ФРГ Олафом Шольцем в Париже. В конце сентября 2022 года СМИ сообщили, что группа военных в Буркина-Фасо во главе с капитаном Ибраимом Траоре объявила о смещении главы правительства переходного периода страны подполковника Поля-Анри Сандаого Дамибы, приостановлении действия конституции в стране и роспуске правительства. Дамиба заявил о готовности добровольно уйти в отставку при выполнении мятежниками нескольких условий. Буркина-Фасо, расположенная в регионе Сахель, пытается сдержать наступление радикальных джихадистов, которое продолжается с 2015 года.

https://ria.ru/20230122/truboprovod-1846648106.html

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Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, эммануэль макрон, олаф шольц, буркина-фасо, франция, германия