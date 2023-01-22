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Макрон потребовал разъяснений от Буркина-Фасо о выводе французских войск - РИА Новости, 22.01.2023
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Макрон потребовал разъяснений от Буркина-Фасо о выводе французских войск
Макрон потребовал разъяснений от Буркина-Фасо о выводе французских войск - РИА Новости, 22.01.2023
Макрон потребовал разъяснений от Буркина-Фасо о выводе французских войск
Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что ожидает разъяснений от властей Буркина-Фасо о возможном запросе о выводе французских войск из этой страны в... РИА Новости, 22.01.2023
2023-01-22T23:19
2023-01-22T23:19
в мире
эммануэль макрон
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ПАРИЖ, 22 янв - РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что ожидает разъяснений от властей Буркина-Фасо о возможном запросе о выводе французских войск из этой страны в течение месяца. Ранее СМИ сообщили, что правительство Буркина-Фасо денонсировало соглашение о присутствии ВС Франции, в связи с чем французские военные должны в течение месяца покинуть территорию страны. "Я жду, когда президент переходного правительства (Ибрагим) Траоре выскажется… Думаю, эти сообщения являются результатом большой путаницы в распространяемой информации… Мы ожидаем разъяснений от господина Траоре", - сказал Макрон, комментируя сообщения СМИ на совместной пресс-конференции с канцлером ФРГ Олафом Шольцем в Париже. В конце сентября 2022 года СМИ сообщили, что группа военных в Буркина-Фасо во главе с капитаном Ибраимом Траоре объявила о смещении главы правительства переходного периода страны подполковника Поля-Анри Сандаого Дамибы, приостановлении действия конституции в стране и роспуске правительства. Дамиба заявил о готовности добровольно уйти в отставку при выполнении мятежниками нескольких условий. Буркина-Фасо, расположенная в регионе Сахель, пытается сдержать наступление радикальных джихадистов, которое продолжается с 2015 года.
https://ria.ru/20230122/truboprovod-1846648106.html
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в мире, эммануэль макрон, олаф шольц, буркина-фасо, франция, германия
В мире, Эммануэль Макрон, Олаф Шольц, Буркина-Фасо, Франция, Германия
23:19 22.01.2023
 
Макрон потребовал разъяснений от Буркина-Фасо о выводе французских войск

Макрон заявил, что ждет разъяснений от Буркина-Фасо о возможном выводе французских войск

© Sputnik / Раду Прока / Перейти в медиабанкПрезидент Франции Эммануэль Макрон
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 22.01.2023
© Sputnik / Раду Прока
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Президент Франции Эммануэль Макрон. Архивное фото
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ПАРИЖ, 22 янв - РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что ожидает разъяснений от властей Буркина-Фасо о возможном запросе о выводе французских войск из этой страны в течение месяца.
Ранее СМИ сообщили, что правительство Буркина-Фасо денонсировало соглашение о присутствии ВС Франции, в связи с чем французские военные должны в течение месяца покинуть территорию страны.
"Я жду, когда президент переходного правительства (Ибрагим) Траоре выскажется… Думаю, эти сообщения являются результатом большой путаницы в распространяемой информации… Мы ожидаем разъяснений от господина Траоре", - сказал Макрон, комментируя сообщения СМИ на совместной пресс-конференции с канцлером ФРГ Олафом Шольцем в Париже.
В конце сентября 2022 года СМИ сообщили, что группа военных в Буркина-Фасо во главе с капитаном Ибраимом Траоре объявила о смещении главы правительства переходного периода страны подполковника Поля-Анри Сандаого Дамибы, приостановлении действия конституции в стране и роспуске правительства. Дамиба заявил о готовности добровольно уйти в отставку при выполнении мятежниками нескольких условий.
Буркина-Фасо, расположенная в регионе Сахель, пытается сдержать наступление радикальных джихадистов, которое продолжается с 2015 года.
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 22.01.2023
Вчера, 21:06
Германия присоединится к проекту трубопровода H2Med, заявил Макрон
 
В миреЭммануэль МакронОлаф ШольцБуркина-ФасоФранцияГермания
 
 
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