https://ria.ru/20230122/makron-1846601653.html

Франция и Германия должны стать пионерами возрождения Европы, заявил Макрон

Франция и Германия должны стать пионерами возрождения Европы, заявил Макрон - РИА Новости, 22.01.2023

Франция и Германия должны стать пионерами возрождения Европы, заявил Макрон

Франция и Германия должны стать "пионерами возрождения" Европы, заявил в воскресенье французский президент Эммануэль Макрон. РИА Новости, 22.01.2023

2023-01-22T15:21

2023-01-22T15:21

2023-01-22T15:21

в мире

эммануэль макрон

олаф шольц

франция

германия

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ПАРИЖ, 22 янв - РИА Новости. Франция и Германия должны стать "пионерами возрождения" Европы, заявил в воскресенье французский президент Эммануэль Макрон. "Германия и Франция должны вместе стать пионерами возрождения нашей Европы. В первую очередь, пионерами в совместном построении новой энергетической модели. Мы должны ускорить на европейском уровне общественные и частные инвестиции, необходимые для преобразований в области экологии. Мы должны завершить диверсификацию наших источников энергии и поставок, а также поощрить производство безуглеродной энергетики на нашем континенте", - сказал Макрон, выступая в Сорбонне по случаю 60-летия с момента подписания франко-германского договора. Он также отметил, что Франция и Германия должны стать пионерами в области инноваций и технологий, чтобы построить процветающее, экологичное будущее Европы, и поощрять европейское производство, чтобы сделать из континента "чемпиона новых технологий и искусственного интеллекта". В воскресенье в Париже проходит церемония, посвящённая 60-летней годовщине с момента подписания Елисейского договора – соглашения о дружбе Франции и ФРГ, подписанного лидерами двух стран Шарлем де Голлем и Конрадом Аденауэром 22 января 1963 года в Елисейском дворце в Париже. Для участия в ней во французскую столицу прибыл канцлер ФРГ Олаф Шольц. В этот же день состоится заседание 24-го франко-германского совета министров.

https://ria.ru/20230122/evropa-1846491704.html

https://ria.ru/20230110/evropa-1843513830.html

франция

германия

европа

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Ольга Фомченкова

в мире, эммануэль макрон, олаф шольц, франция, германия, европа