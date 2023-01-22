https://ria.ru/20230122/makron-1846601653.html
Франция и Германия должны стать пионерами возрождения Европы, заявил Макрон
Франция и Германия должны стать пионерами возрождения Европы, заявил Макрон - РИА Новости, 22.01.2023
Франция и Германия должны стать пионерами возрождения Европы, заявил Макрон
Франция и Германия должны стать "пионерами возрождения" Европы, заявил в воскресенье французский президент Эммануэль Макрон. РИА Новости, 22.01.2023
2023-01-22T15:21
2023-01-22T15:21
2023-01-22T15:21
в мире
эммануэль макрон
олаф шольц
франция
германия
европа
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ПАРИЖ, 22 янв - РИА Новости. Франция и Германия должны стать "пионерами возрождения" Европы, заявил в воскресенье французский президент Эммануэль Макрон. "Германия и Франция должны вместе стать пионерами возрождения нашей Европы. В первую очередь, пионерами в совместном построении новой энергетической модели. Мы должны ускорить на европейском уровне общественные и частные инвестиции, необходимые для преобразований в области экологии. Мы должны завершить диверсификацию наших источников энергии и поставок, а также поощрить производство безуглеродной энергетики на нашем континенте", - сказал Макрон, выступая в Сорбонне по случаю 60-летия с момента подписания франко-германского договора. Он также отметил, что Франция и Германия должны стать пионерами в области инноваций и технологий, чтобы построить процветающее, экологичное будущее Европы, и поощрять европейское производство, чтобы сделать из континента "чемпиона новых технологий и искусственного интеллекта". В воскресенье в Париже проходит церемония, посвящённая 60-летней годовщине с момента подписания Елисейского договора – соглашения о дружбе Франции и ФРГ, подписанного лидерами двух стран Шарлем де Голлем и Конрадом Аденауэром 22 января 1963 года в Елисейском дворце в Париже. Для участия в ней во французскую столицу прибыл канцлер ФРГ Олаф Шольц. В этот же день состоится заседание 24-го франко-германского совета министров.
https://ria.ru/20230122/evropa-1846491704.html
https://ria.ru/20230110/evropa-1843513830.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, эммануэль макрон, олаф шольц, франция, германия, европа
В мире, Эммануэль Макрон, Олаф Шольц, Франция, Германия, Европа
Франция и Германия должны стать пионерами возрождения Европы, заявил Макрон
Президент Макрон призвал Францию и Германию стать пионерами возрождения Европы
ПАРИЖ, 22 янв - РИА Новости. Франция и Германия должны стать "пионерами возрождения" Европы, заявил в воскресенье французский президент Эммануэль Макрон.
"Германия и Франция должны вместе стать пионерами возрождения нашей Европы. В первую очередь, пионерами в совместном построении новой энергетической модели. Мы должны ускорить на европейском уровне общественные и частные инвестиции, необходимые для преобразований в области экологии. Мы должны завершить диверсификацию наших источников энергии и поставок, а также поощрить производство безуглеродной энергетики на нашем континенте", - сказал Макрон, выступая в Сорбонне по случаю 60-летия с момента подписания франко-германского договора.
Он также отметил, что Франция и Германия должны стать пионерами в области инноваций и технологий, чтобы построить процветающее, экологичное будущее Европы, и поощрять европейское производство, чтобы сделать из континента "чемпиона новых технологий и искусственного интеллекта".
"Мы должны вместе поддержать Европейский союз, способный стать самостоятельной геополитической державой в вопросах обороны, космоса и дипломатии", - добавил французский лидер.
В воскресенье в Париже
проходит церемония, посвящённая 60-летней годовщине с момента подписания Елисейского договора – соглашения о дружбе Франции и ФРГ, подписанного лидерами двух стран Шарлем де Голлем
и Конрадом Аденауэром 22 января 1963 года в Елисейском дворце в Париже. Для участия в ней во французскую столицу прибыл канцлер ФРГ Олаф Шольц
. В этот же день состоится заседание 24-го франко-германского совета министров.