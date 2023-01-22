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В Соборной мечети Крыма завершились основные строительно-монтажные работы - РИА Новости, 22.01.2023
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Религия
https://ria.ru/20230122/machet-1846549817.html
В Соборной мечети Крыма завершились основные строительно-монтажные работы
В Соборной мечети Крыма завершились основные строительно-монтажные работы - РИА Новости, 22.01.2023
В Соборной мечети Крыма завершились основные строительно-монтажные работы
Подрядчик завершил основные строительно-монтажные работы в строящейся Соборной мечети Крыма, скорректированная проектная документация готовится к передаче в... РИА Новости, 22.01.2023
2023-01-22T09:01
2023-01-22T10:23
религия
симферополь
главгосэкспертиза
республика крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 янв - РИА Новости. Подрядчик завершил основные строительно-монтажные работы в строящейся Соборной мечети Крыма, скорректированная проектная документация готовится к передаче в Главгосэкспертизу, сообщил РИА Новости главный инженер генподрядной организации ООО "СпецСтройКрым" Сергей Литвиненко. "Основные строительно-монтажные работы в Соборной мечети Крыма практически завершены", - сказал Литвиненко. Подрядчики готовят необходимую документацию для государственной экспертизы, так как в ходе реализации проект был скорректирован. По словам главного инженера, корректировка понадобилась из-за сложностей с поставкой некоторого оборудования и материалов. "Безусловно, мы столкнулись с трудностями в связи со сбоями поставок. Но благодаря слаженной работе, поддержке правительства республики эти все моменты мы разрешили. Где-то пришлось находить альтернативы материалам и оборудованию, что за собой, естественно, повлекло и корректировку самого проекта мечети… Вместе с подрядными организациями мы собираем всю проектную документацию и готовим ее к подаче в Главгосэкспертизу России", - сказал собеседник агентства. Главный инженер рассказал о продолжающемся благоустройстве территории мечети и других работах на объекте. По его словам, установлено 150 мраморных колонн и 220 чугунных секций ограждения, завезено 5 тысяч растений, уложено 600 квадратных метров свинцовой кровли на крыше, завершены работы по подводу сетей водоснабжения и канализации. В административном и гостевом корпусах завершена отделка технического этажа и чердачного помещения. Сейчас ведется монтаж слаботочных систем в здании мечети и водопровода в ее подвальной части. Ведутся работы по мощению соборной площади, укладка тротуарных гранитных плит и подготовка к гидравлическому испытанию поливочного водопровода. Мечеть "Джума Джами", которую начали строить в апреле 2017 года, возводится на южной возвышенности Симферополя, в районе водохранилища. Согласно проекту, она будет включать две части: основное здание размером 37 на 37 метров с куполом высотой 28 метров и внутренний двор с колоннадами и шадирваном (местом для омовения перед намазом). У мечети будет четыре минарета, каждый высотой 50 метров. Основное здание мечети сможет вместить более 3 тысяч верующих.
https://ria.ru/20220627/mechet-1798394362.html
https://ria.ru/20210807/krym-1744531282.html
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симферополь, главгосэкспертиза, республика крым
Религия, Симферополь, Главгосэкспертиза, Республика Крым
09:01 22.01.2023 (обновлено: 10:23 22.01.2023)
 
В Соборной мечети Крыма завершились основные строительно-монтажные работы

Подрядчик завершил основные строительно-монтажные работы в Соборной мечети в Симферополе

© РИА Новости / Михаил Патлис / Перейти в медиабанкСтроительство Соборной мечети в Симферополе
Строительство Соборной мечети в Симферополе - РИА Новости, 1920, 22.01.2023
© РИА Новости / Михаил Патлис
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Строительство Соборной мечети в Симферополе. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 янв - РИА Новости. Подрядчик завершил основные строительно-монтажные работы в строящейся Соборной мечети Крыма, скорректированная проектная документация готовится к передаче в Главгосэкспертизу, сообщил РИА Новости главный инженер генподрядной организации ООО "СпецСтройКрым" Сергей Литвиненко.
"Основные строительно-монтажные работы в Соборной мечети Крыма практически завершены", - сказал Литвиненко.
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Соборную мечеть в Симферополе достроят в следующем году
Подрядчики готовят необходимую документацию для государственной экспертизы, так как в ходе реализации проект был скорректирован. По словам главного инженера, корректировка понадобилась из-за сложностей с поставкой некоторого оборудования и материалов.
"Безусловно, мы столкнулись с трудностями в связи со сбоями поставок. Но благодаря слаженной работе, поддержке правительства республики эти все моменты мы разрешили. Где-то пришлось находить альтернативы материалам и оборудованию, что за собой, естественно, повлекло и корректировку самого проекта мечети… Вместе с подрядными организациями мы собираем всю проектную документацию и готовим ее к подаче в Главгосэкспертизу России", - сказал собеседник агентства.
Главный инженер рассказал о продолжающемся благоустройстве территории мечети и других работах на объекте. По его словам, установлено 150 мраморных колонн и 220 чугунных секций ограждения, завезено 5 тысяч растений, уложено 600 квадратных метров свинцовой кровли на крыше, завершены работы по подводу сетей водоснабжения и канализации. В административном и гостевом корпусах завершена отделка технического этажа и чердачного помещения.
Сейчас ведется монтаж слаботочных систем в здании мечети и водопровода в ее подвальной части. Ведутся работы по мощению соборной площади, укладка тротуарных гранитных плит и подготовка к гидравлическому испытанию поливочного водопровода.
Мечеть "Джума Джами", которую начали строить в апреле 2017 года, возводится на южной возвышенности Симферополя, в районе водохранилища. Согласно проекту, она будет включать две части: основное здание размером 37 на 37 метров с куполом высотой 28 метров и внутренний двор с колоннадами и шадирваном (местом для омовения перед намазом). У мечети будет четыре минарета, каждый высотой 50 метров. Основное здание мечети сможет вместить более 3 тысяч верующих.
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