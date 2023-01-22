https://ria.ru/20230122/lnr-1846649523.html

ВСУ выпустили ракету из РСЗО HIMARS по Старобельску

ВСУ выпустили ракету из РСЗО HIMARS по Старобельску - РИА Новости, 22.01.2023

ВСУ выпустили ракету из РСЗО HIMARS по Старобельску

Украинские войска в 17.55 выпустили ракету из РСЗО HIMARS по городу Старобельску, сообщает представительство Луганской Народной Республики в Совместном центре... РИА Новости, 22.01.2023

2023-01-22T21:23

2023-01-22T21:23

2023-01-22T21:23

специальная военная операция на украине

в мире

сша

старобельск

луганская народная республика

сцкк

bae systems

lockheed martin

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ЛУГАНСК, 22 янв - РИА Новости. Украинские войска в 17.55 выпустили ракету из РСЗО HIMARS по городу Старобельску, сообщает представительство Луганской Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Со стороны вооруженных формирований Украины зафиксирован обстрел: 17.55 по н.п. Старобельск с применением РСЗО HIMARS (1 ракета)", - говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале представительства. Реактивная система залпового огня HIMARS (High Mobility Artillery Rocket System) разработана в США компаниями BAE Systems и Lockheed Martin в 1996-2000 годах, производится с 2003 года. Создана на базе трехосного колесного шасси FMTV армии США, может нести шесть реактивных снарядов или одну оперативно-тактическую баллистическую ракету ATACMS, прицельная дальность стрельбы для отдельных видов боеприпасов - до 80 километров.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

сша

старобельск

луганская народная республика

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Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, сша, старобельск, луганская народная республика, сцкк, bae systems, lockheed martin