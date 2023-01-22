https://ria.ru/20230122/literatura-1846598630.html

Депутат высказался об исключении из школьной программы "Архипелага ГУЛАГ"

Депутат высказался об исключении из школьной программы "Архипелага ГУЛАГ" - РИА Новости, 22.01.2023

Депутат высказался об исключении из школьной программы "Архипелага ГУЛАГ"

Первый замглавы думского комитета по культуре Александр Шолохов заявил РИА Новости, что правильно было бы выверенно и разумно скорректировать школьную программу РИА Новости, 22.01.2023

2023-01-22T15:05

2023-01-22T15:05

2023-01-22T15:05

образование - общество

госдума рф

александр солженицын

александр шолохов

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/07/1727245680_214:464:3031:2048_1920x0_80_0_0_e6ccf7e408c2dcac25eff7f58a2add07.jpg

МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Первый замглавы думского комитета по культуре Александр Шолохов заявил РИА Новости, что правильно было бы выверенно и разумно скорректировать школьную программу и исключить из нее роман "Архипелаг ГУЛАГ". Ранее первый замглавы фракции "Единая Россия" в Госдуме Дмитрий Вяткин сообщил журналистам, что в школьную программу по литературе внесут изменения. По его словам, те произведения, которые "не выдержали испытание временем", не соответствуют действительности, должны быть из школьной программы исключены. При этом он добавил, что "мы будем опираться на экспертное мнение специалистов в области педагогики и культуры, на мнение родительского и педагогического сообщества, никто рубить с плеча не собирается". Правильно было бы исключить из школьной программы роман "Архипелаг ГУЛАГ", а также выверенно и разумно скорректировать школьную программу. "Решение назревшее, об этом говорится очень давно", - заявил Александр Шолохов. По его словам, история и литература в данном случае являются абсолютно связанными предметами, поскольку литература может иллюстрировать исторические события сильнее, чем сухие исторические факты. По его словам, подошло время задуматься о школьной программе по литературе серьезно. "Те негативные последствия в обществе, во время СВО, и современном мире, обусловлены программой, которая готовила людей на произведениях подобных "Архипелагу ГУЛАГ", по итогу люди испытывают не гордость за свою страну, а сожаления и стыд… Произведения такого рода неприемлемы в школьной программе, когда люди не имеют достаточного опыта, а подобные произведения ввергают человека в сомнения", - сообщил он. Также он отметил, что художественная ценность и историческая объективность этого романа уже давно обсужденная тема. "Это в лучшем случае художественное произведение в плане вымысла, но и с художественной стороны оно не выдерживает критики", - отметил он. При этом заместитель председателя Комитета по науке, образованию и культуре в Совете Федерации Наталия Косихина заявила, что литература серебряного века является неотъемлемой частью отечественного литературного генофонда и принимать решение по данному вопросу необходимо после консультаций с экспертным и научным сообществом. В субботу делегация рабочей группы прибыла в Ростов-на-Дону, где провела совещание, посетила военный госпиталь, встретилась со студентами ЮФУ, а также побывала в пункте временного размещения, где проживают беженцы с детьми. На встрече в вузе один из студентов поднял вопрос о наличии в школьной программе произведений Александра Солженицына, "который в своих произведениях занимается подменой фактов и оправданием бандеровцев". По словам Вяткина, анализ "Архипелага ГУЛАГ" показал, что многие факты были придуманы.

https://ria.ru/20230122/solzhenitsyn-1846583378.html

https://ria.ru/20230118/putin-1845732544.html

https://ria.ru/20221219/genotsid-1839852852.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

образование - общество, госдума рф, александр солженицын, александр шолохов, россия