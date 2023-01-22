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Депутат высказался об исключении из школьной программы "Архипелага ГУЛАГ" - РИА Новости, 22.01.2023
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Депутат высказался об исключении из школьной программы "Архипелага ГУЛАГ"
Депутат высказался об исключении из школьной программы "Архипелага ГУЛАГ" - РИА Новости, 22.01.2023
Депутат высказался об исключении из школьной программы "Архипелага ГУЛАГ"
Первый замглавы думского комитета по культуре Александр Шолохов заявил РИА Новости, что правильно было бы выверенно и разумно скорректировать школьную программу РИА Новости, 22.01.2023
2023-01-22T15:05
2023-01-22T15:05
образование - общество
госдума рф
александр солженицын
александр шолохов
россия
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МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Первый замглавы думского комитета по культуре Александр Шолохов заявил РИА Новости, что правильно было бы выверенно и разумно скорректировать школьную программу и исключить из нее роман "Архипелаг ГУЛАГ". Ранее первый замглавы фракции "Единая Россия" в Госдуме Дмитрий Вяткин сообщил журналистам, что в школьную программу по литературе внесут изменения. По его словам, те произведения, которые "не выдержали испытание временем", не соответствуют действительности, должны быть из школьной программы исключены. При этом он добавил, что "мы будем опираться на экспертное мнение специалистов в области педагогики и культуры, на мнение родительского и педагогического сообщества, никто рубить с плеча не собирается". Правильно было бы исключить из школьной программы роман "Архипелаг ГУЛАГ", а также выверенно и разумно скорректировать школьную программу. "Решение назревшее, об этом говорится очень давно", - заявил Александр Шолохов. По его словам, история и литература в данном случае являются абсолютно связанными предметами, поскольку литература может иллюстрировать исторические события сильнее, чем сухие исторические факты. По его словам, подошло время задуматься о школьной программе по литературе серьезно. "Те негативные последствия в обществе, во время СВО, и современном мире, обусловлены программой, которая готовила людей на произведениях подобных "Архипелагу ГУЛАГ", по итогу люди испытывают не гордость за свою страну, а сожаления и стыд… Произведения такого рода неприемлемы в школьной программе, когда люди не имеют достаточного опыта, а подобные произведения ввергают человека в сомнения", - сообщил он. Также он отметил, что художественная ценность и историческая объективность этого романа уже давно обсужденная тема. "Это в лучшем случае художественное произведение в плане вымысла, но и с художественной стороны оно не выдерживает критики", - отметил он. При этом заместитель председателя Комитета по науке, образованию и культуре в Совете Федерации Наталия Косихина заявила, что литература серебряного века является неотъемлемой частью отечественного литературного генофонда и принимать решение по данному вопросу необходимо после консультаций с экспертным и научным сообществом. В субботу делегация рабочей группы прибыла в Ростов-на-Дону, где провела совещание, посетила военный госпиталь, встретилась со студентами ЮФУ, а также побывала в пункте временного размещения, где проживают беженцы с детьми. На встрече в вузе один из студентов поднял вопрос о наличии в школьной программе произведений Александра Солженицына, "который в своих произведениях занимается подменой фактов и оправданием бандеровцев". По словам Вяткина, анализ "Архипелага ГУЛАГ" показал, что многие факты были придуманы.
https://ria.ru/20230122/solzhenitsyn-1846583378.html
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образование - общество, госдума рф, александр солженицын, александр шолохов, россия
Образование - Общество, Госдума РФ, Александр Солженицын, Александр Шолохов, Россия
15:05 22.01.2023
 
Депутат высказался об исключении из школьной программы "Архипелага ГУЛАГ"

Депутат ГД Шолохов: было бы правильно исключить из школьной программы "Архипелаг ГУЛАГ"

© РИА Новости / Константин Чалабов / Перейти в медиабанкДевушка в библиотеке
Девушка в библиотеке - РИА Новости, 1920, 22.01.2023
© РИА Новости / Константин Чалабов
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МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Первый замглавы думского комитета по культуре Александр Шолохов заявил РИА Новости, что правильно было бы выверенно и разумно скорректировать школьную программу и исключить из нее роман "Архипелаг ГУЛАГ".
Ранее первый замглавы фракции "Единая Россия" в Госдуме Дмитрий Вяткин сообщил журналистам, что в школьную программу по литературе внесут изменения. По его словам, те произведения, которые "не выдержали испытание временем", не соответствуют действительности, должны быть из школьной программы исключены. При этом он добавил, что "мы будем опираться на экспертное мнение специалистов в области педагогики и культуры, на мнение родительского и педагогического сообщества, никто рубить с плеча не собирается".
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Правильно было бы исключить из школьной программы роман "Архипелаг ГУЛАГ", а также выверенно и разумно скорректировать школьную программу. "Решение назревшее, об этом говорится очень давно", - заявил Александр Шолохов.
По его словам, история и литература в данном случае являются абсолютно связанными предметами, поскольку литература может иллюстрировать исторические события сильнее, чем сухие исторические факты.

"Нынешняя программа формировалась в эйфории от происходящего в стране 20-30 лет назад. Тогда решения принимались на основе личных предпочтений, но не были выверены с точки зрения педагогики и художественного значения", - отметил он.

По его словам, подошло время задуматься о школьной программе по литературе серьезно.
"Те негативные последствия в обществе, во время СВО, и современном мире, обусловлены программой, которая готовила людей на произведениях подобных "Архипелагу ГУЛАГ", по итогу люди испытывают не гордость за свою страну, а сожаления и стыд… Произведения такого рода неприемлемы в школьной программе, когда люди не имеют достаточного опыта, а подобные произведения ввергают человека в сомнения", - сообщил он.
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Также он отметил, что художественная ценность и историческая объективность этого романа уже давно обсужденная тема.
"Это в лучшем случае художественное произведение в плане вымысла, но и с художественной стороны оно не выдерживает критики", - отметил он.
При этом заместитель председателя Комитета по науке, образованию и культуре в Совете Федерации Наталия Косихина заявила, что литература серебряного века является неотъемлемой частью отечественного литературного генофонда и принимать решение по данному вопросу необходимо после консультаций с экспертным и научным сообществом.
В субботу делегация рабочей группы прибыла в Ростов-на-Дону, где провела совещание, посетила военный госпиталь, встретилась со студентами ЮФУ, а также побывала в пункте временного размещения, где проживают беженцы с детьми. На встрече в вузе один из студентов поднял вопрос о наличии в школьной программе произведений Александра Солженицына, "который в своих произведениях занимается подменой фактов и оправданием бандеровцев". По словам Вяткина, анализ "Архипелага ГУЛАГ" показал, что многие факты были придуманы.
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