https://ria.ru/20230122/kuban-1846524286.html

На Кубани маршрутка столкнулась с легковушкой

На Кубани маршрутка столкнулась с легковушкой - РИА Новости, 22.01.2023

На Кубани маршрутка столкнулась с легковушкой

Десять пассажиров пострадали в субботу в результате столкновения маршрутного такси и легкового автомобиля в Славянске-на-Кубани, четверо госпитализированы,... РИА Новости, 22.01.2023

2023-01-22T00:12

2023-01-22T00:12

2023-01-22T00:12

происшествия

россия

краснодарский край

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славянский район

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КРАСНОДАР, 22 янв – РИА Новости. Десять пассажиров пострадали в субботу в результате столкновения маршрутного такси и легкового автомобиля в Славянске-на-Кубани, четверо госпитализированы, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю. По данным ведомства, водитель автомобиля Nissan на второстепенной дороге не предоставил преимущество в движении автобусу, двигающемуся по главной. "В результате ДТП пострадали пассажиры автобуса. По предварительным данным, 4 пассажира автобуса госпитализированы в ЦРБ Славянского района, 6 пассажирам оказана разовая медицинская помощь", - говорится в сообщении.

россия

краснодарский край

славянск-на-кубани

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происшествия, россия, краснодарский край, авто, славянск-на-кубани, славянский район