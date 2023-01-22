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На Кубани маршрутка столкнулась с легковушкой - РИА Новости, 22.01.2023
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На Кубани маршрутка столкнулась с легковушкой
На Кубани маршрутка столкнулась с легковушкой - РИА Новости, 22.01.2023
На Кубани маршрутка столкнулась с легковушкой
Десять пассажиров пострадали в субботу в результате столкновения маршрутного такси и легкового автомобиля в Славянске-на-Кубани, четверо госпитализированы,... РИА Новости, 22.01.2023
2023-01-22T00:12
2023-01-22T00:12
происшествия
россия
краснодарский край
авто
славянск-на-кубани
славянский район
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КРАСНОДАР, 22 янв – РИА Новости. Десять пассажиров пострадали в субботу в результате столкновения маршрутного такси и легкового автомобиля в Славянске-на-Кубани, четверо госпитализированы, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю. По данным ведомства, водитель автомобиля Nissan на второстепенной дороге не предоставил преимущество в движении автобусу, двигающемуся по главной. "В результате ДТП пострадали пассажиры автобуса. По предварительным данным, 4 пассажира автобуса госпитализированы в ЦРБ Славянского района, 6 пассажирам оказана разовая медицинская помощь", - говорится в сообщении.
россия
краснодарский край
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происшествия, россия, краснодарский край, авто, славянск-на-кубани, славянский район
Происшествия, Россия, Краснодарский край, Авто, Славянск-на-Кубани, Славянский район
00:12 22.01.2023
 
На Кубани маршрутка столкнулась с легковушкой

МВД: на Кубани маршрутка столкнулась с легковушкой, десять человек пострадали

© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в медиабанкФельдшер областной станции скорой медицинской помощи
Фельдшер областной станции скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 22.01.2023
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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Фельдшер областной станции скорой медицинской помощи. Архивное фото
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КРАСНОДАР, 22 янв – РИА Новости. Десять пассажиров пострадали в субботу в результате столкновения маршрутного такси и легкового автомобиля в Славянске-на-Кубани, четверо госпитализированы, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю.
По данным ведомства, водитель автомобиля Nissan на второстепенной дороге не предоставил преимущество в движении автобусу, двигающемуся по главной.
"В результате ДТП пострадали пассажиры автобуса. По предварительным данным, 4 пассажира автобуса госпитализированы в ЦРБ Славянского района, 6 пассажирам оказана разовая медицинская помощь", - говорится в сообщении.
 
ПроисшествияРоссияКраснодарский крайАвтоСлавянск-на-КубаниСлавянский район
 
 
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