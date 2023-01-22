https://ria.ru/20230122/kuban-1846524286.html
На Кубани маршрутка столкнулась с легковушкой
На Кубани маршрутка столкнулась с легковушкой - РИА Новости, 22.01.2023
На Кубани маршрутка столкнулась с легковушкой
Десять пассажиров пострадали в субботу в результате столкновения маршрутного такси и легкового автомобиля в Славянске-на-Кубани, четверо госпитализированы,... РИА Новости, 22.01.2023
2023-01-22T00:12
2023-01-22T00:12
2023-01-22T00:12
происшествия
россия
краснодарский край
авто
славянск-на-кубани
славянский район
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/11/1750573498_63:0:3015:1660_1920x0_80_0_0_4e5189767eca5fd97848aaa7d1f3a445.jpg
КРАСНОДАР, 22 янв – РИА Новости. Десять пассажиров пострадали в субботу в результате столкновения маршрутного такси и легкового автомобиля в Славянске-на-Кубани, четверо госпитализированы, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю. По данным ведомства, водитель автомобиля Nissan на второстепенной дороге не предоставил преимущество в движении автобусу, двигающемуся по главной. "В результате ДТП пострадали пассажиры автобуса. По предварительным данным, 4 пассажира автобуса госпитализированы в ЦРБ Славянского района, 6 пассажирам оказана разовая медицинская помощь", - говорится в сообщении.
россия
краснодарский край
славянск-на-кубани
славянский район
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/11/1750573498_348:0:3077:2047_1920x0_80_0_0_1b3a464f78d284c293cef8e05557a207.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, россия, краснодарский край, авто, славянск-на-кубани, славянский район
Происшествия, Россия, Краснодарский край, Авто, Славянск-на-Кубани, Славянский район
На Кубани маршрутка столкнулась с легковушкой
МВД: на Кубани маршрутка столкнулась с легковушкой, десять человек пострадали