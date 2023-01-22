https://ria.ru/20230122/koran-1846595425.html

В Анкаре перед посольством Швеции проходит митинг против сожжения Корана

В Анкаре перед посольством Швеции проходит митинг против сожжения Корана - РИА Новости, 22.01.2023

В Анкаре перед посольством Швеции проходит митинг против сожжения Корана

Акция протеста в ответ на сожжение Корана в Стокгольме проходит перед посольством Швеции в Анкаре, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 22.01.2023

2023-01-22T14:50

2023-01-22T14:50

2023-01-22T14:50

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АНКАРА, 22 янв - РИА Новости. Акция протеста в ответ на сожжение Корана в Стокгольме проходит перед посольством Швеции в Анкаре, передает корреспондент РИА Новости. Акция организована Турецким молодежным фондом TÜGVA. Участники скандируют мусумальснкие лозунги. Портал Nordic News сообщил в пятницу, что лидер датской ультраправой партии "Жесткий курс" Расмус Палудан получил разрешение провести у посольства Турции в Стокгольме акцию с сожжением Корана. Палудан провел акцию в субботу в 16.00 по московскому времени. В турецком МИД заявили, что сожжение Корана в Стокгольме свидетельствует об уровне исламофобии, расизма и дискриминации в Европе. В ответ на это заявление Анкары, глава МИД Швеции Тобиас Билльстрём сказал, что такие провокации ужасны, но в Швеции существует свобода выражения мнений, а само правительство королевства не поддерживает исламофобские убеждения. Сожжение Корана у посольства Турции в Стокгольме осудили министерства иностранных дел арабских стран Персидского залива, включая МИД Саудовской Аравии, Кувейта и ОАЭ. В субботу министр обороны Турции Хулуси Акар сообщил, что визит главы минобороны Швеции Пола Йонсона в страну 27 января отменён, так как "в нем уже нет смысла". Глава МО Швеции планировал обсудить в Анкаре заявку Стокгольма на членство в НАТО, которую Турция до сих пор не ратифицировала.

https://ria.ru/20230122/rpts-1846584856.html

швеция

турция

стокгольм (город)

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Евгения Нефедова

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Евгения Нефедова

в мире, хулуси акар, швеция, турция, стокгольм (город), нато