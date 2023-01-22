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В Анкаре перед посольством Швеции проходит митинг против сожжения Корана - РИА Новости, 22.01.2023
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В Анкаре перед посольством Швеции проходит митинг против сожжения Корана
В Анкаре перед посольством Швеции проходит митинг против сожжения Корана - РИА Новости, 22.01.2023
В Анкаре перед посольством Швеции проходит митинг против сожжения Корана
Акция протеста в ответ на сожжение Корана в Стокгольме проходит перед посольством Швеции в Анкаре, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 22.01.2023
2023-01-22T14:50
2023-01-22T14:50
в мире
хулуси акар
швеция
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АНКАРА, 22 янв - РИА Новости. Акция протеста в ответ на сожжение Корана в Стокгольме проходит перед посольством Швеции в Анкаре, передает корреспондент РИА Новости. Акция организована Турецким молодежным фондом TÜGVA. Участники скандируют мусумальснкие лозунги. Портал Nordic News сообщил в пятницу, что лидер датской ультраправой партии "Жесткий курс" Расмус Палудан получил разрешение провести у посольства Турции в Стокгольме акцию с сожжением Корана. Палудан провел акцию в субботу в 16.00 по московскому времени. В турецком МИД заявили, что сожжение Корана в Стокгольме свидетельствует об уровне исламофобии, расизма и дискриминации в Европе. В ответ на это заявление Анкары, глава МИД Швеции Тобиас Билльстрём сказал, что такие провокации ужасны, но в Швеции существует свобода выражения мнений, а само правительство королевства не поддерживает исламофобские убеждения. Сожжение Корана у посольства Турции в Стокгольме осудили министерства иностранных дел арабских стран Персидского залива, включая МИД Саудовской Аравии, Кувейта и ОАЭ. В субботу министр обороны Турции Хулуси Акар сообщил, что визит главы минобороны Швеции Пола Йонсона в страну 27 января отменён, так как "в нем уже нет смысла". Глава МО Швеции планировал обсудить в Анкаре заявку Стокгольма на членство в НАТО, которую Турция до сих пор не ратифицировала.
https://ria.ru/20230122/rpts-1846584856.html
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в мире, хулуси акар, швеция, турция, стокгольм (город), нато
В мире, Хулуси Акар, Швеция, Турция, Стокгольм (город), НАТО
14:50 22.01.2023
 
В Анкаре перед посольством Швеции проходит митинг против сожжения Корана

В Анкаре перед посольством Швеции проходит митинг в ответ на сожжение Корана в Стокгольме

© Фото : РИАНовостиВ Анкаре перед посольством Швеции прошла акция протеста из-за сожжения Корана в Стокгольме
В Анкаре перед посольством Швеции прошла акция протеста из-за сожжения Корана в Стокгольме - РИА Новости, 1920, 22.01.2023
© Фото : РИАНовости
В Анкаре перед посольством Швеции прошла акция протеста из-за сожжения Корана в Стокгольме
Читать ria.ru в
АНКАРА, 22 янв - РИА Новости. Акция протеста в ответ на сожжение Корана в Стокгольме проходит перед посольством Швеции в Анкаре, передает корреспондент РИА Новости.
Акция организована Турецким молодежным фондом TÜGVA. Участники скандируют мусумальснкие лозунги.
Портал Nordic News сообщил в пятницу, что лидер датской ультраправой партии "Жесткий курс" Расмус Палудан получил разрешение провести у посольства Турции в Стокгольме акцию с сожжением Корана. Палудан провел акцию в субботу в 16.00 по московскому времени. В турецком МИД заявили, что сожжение Корана в Стокгольме свидетельствует об уровне исламофобии, расизма и дискриминации в Европе. В ответ на это заявление Анкары, глава МИД Швеции Тобиас Билльстрём сказал, что такие провокации ужасны, но в Швеции существует свобода выражения мнений, а само правительство королевства не поддерживает исламофобские убеждения.
Сожжение Корана у посольства Турции в Стокгольме осудили министерства иностранных дел арабских стран Персидского залива, включая МИД Саудовской Аравии, Кувейта и ОАЭ.
В субботу министр обороны Турции Хулуси Акар сообщил, что визит главы минобороны Швеции Пола Йонсона в страну 27 января отменён, так как "в нем уже нет смысла". Глава МО Швеции планировал обсудить в Анкаре заявку Стокгольма на членство в НАТО, которую Турция до сих пор не ратифицировала.
Председатель синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Владимир Легойда - РИА Новости, 1920, 22.01.2023
13:13
Легойда назвал сожжение Корана в Швеции вандализмом
 
В миреХулуси АкарШвецияТурцияСтокгольм (город)НАТО
 
 
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