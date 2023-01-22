https://ria.ru/20230122/koran-1846589319.html

Премьер Швеции осудил инцидент с сожжением Корана

Премьер Швеции осудил инцидент с сожжением Корана - РИА Новости, 22.01.2023

Премьер Швеции осудил инцидент с сожжением Корана

Премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон осудил сожжение Корана в ходе акции ультраправых у посольства Турции в Стокгольме, назвав его неприемлемым актом... РИА Новости, 22.01.2023

2023-01-22T14:03

2023-01-22T14:03

2023-01-22T14:03

в мире

ульф кристерссон

хулуси акар

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стокгольм (город)

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МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон осудил сожжение Корана в ходе акции ультраправых у посольства Турции в Стокгольме, назвав его неприемлемым актом неуважения, но отметив, однако, что закон нарушен не был. "Свобода слова - это фундаментальная часть демократии. Но то, что законно, не обязательно приемлемо. Сожжение книг, которые сакральны для многих, - это глубоко неуважительный поступок. Я хочу выразить сочувствие всем мусульманам, которых оскорбило произошедшее в Стокгольме", - написал в своем Twitter-аккаунте шведский премьер. Портал Nordic News сообщил в пятницу, что лидер датской ультраправой партии "Жесткий курс" Расмус Палудан получил разрешение провести у посольства Турции в Стокгольме акцию с сожжением Корана. Палудан провел акцию в субботу в 16.00 по московскому времени. В турецком МИД заявили, что сожжение Корана в Стокгольме свидетельствует об уровне исламофобии, расизма и дискриминации в Европе. В ответ на это заявление Анкары, глава МИД Швеции Тобиас Билльстрём сказал, что такие провокации ужасны, но в Швеции существует свобода выражения мнений, а само правительство королевства не поддерживает исламофобские убеждения. Сожжение Корана у посольства Турции в Стокгольме осудили министерства иностранных дел арабских стран Персидского залива, включая МИД Саудовской Аравии, Кувейта и ОАЭ. В субботу министр обороны Турции Хулуси Акар сообщил, что визит главы минобороны Швеции Пола Йонсона в страну 27 января отменён, так как "в нем уже нет смысла". Глава МО Швеции планировал обсудить в Анкаре заявку Стокгольма на членство в НАТО, которую Турция до сих пор не ратифицировала.

https://ria.ru/20230122/turtsiya-1846578449.html

https://ria.ru/20230122/rpts-1846584856.html

турция

швеция

стокгольм (город)

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в мире, ульф кристерссон, хулуси акар, турция, швеция, стокгольм (город), нато