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Премьер Швеции осудил инцидент с сожжением Корана - РИА Новости, 22.01.2023
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Премьер Швеции осудил инцидент с сожжением Корана
Премьер Швеции осудил инцидент с сожжением Корана - РИА Новости, 22.01.2023
Премьер Швеции осудил инцидент с сожжением Корана
Премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон осудил сожжение Корана в ходе акции ультраправых у посольства Турции в Стокгольме, назвав его неприемлемым актом... РИА Новости, 22.01.2023
2023-01-22T14:03
2023-01-22T14:03
в мире
ульф кристерссон
хулуси акар
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стокгольм (город)
нато
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МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон осудил сожжение Корана в ходе акции ультраправых у посольства Турции в Стокгольме, назвав его неприемлемым актом неуважения, но отметив, однако, что закон нарушен не был. "Свобода слова - это фундаментальная часть демократии. Но то, что законно, не обязательно приемлемо. Сожжение книг, которые сакральны для многих, - это глубоко неуважительный поступок. Я хочу выразить сочувствие всем мусульманам, которых оскорбило произошедшее в Стокгольме", - написал в своем Twitter-аккаунте шведский премьер. Портал Nordic News сообщил в пятницу, что лидер датской ультраправой партии "Жесткий курс" Расмус Палудан получил разрешение провести у посольства Турции в Стокгольме акцию с сожжением Корана. Палудан провел акцию в субботу в 16.00 по московскому времени. В турецком МИД заявили, что сожжение Корана в Стокгольме свидетельствует об уровне исламофобии, расизма и дискриминации в Европе. В ответ на это заявление Анкары, глава МИД Швеции Тобиас Билльстрём сказал, что такие провокации ужасны, но в Швеции существует свобода выражения мнений, а само правительство королевства не поддерживает исламофобские убеждения. Сожжение Корана у посольства Турции в Стокгольме осудили министерства иностранных дел арабских стран Персидского залива, включая МИД Саудовской Аравии, Кувейта и ОАЭ. В субботу министр обороны Турции Хулуси Акар сообщил, что визит главы минобороны Швеции Пола Йонсона в страну 27 января отменён, так как "в нем уже нет смысла". Глава МО Швеции планировал обсудить в Анкаре заявку Стокгольма на членство в НАТО, которую Турция до сих пор не ратифицировала.
https://ria.ru/20230122/turtsiya-1846578449.html
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турция
швеция
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в мире, ульф кристерссон, хулуси акар, турция, швеция, стокгольм (город), нато
В мире, Ульф Кристерссон, Хулуси Акар, Турция, Швеция, Стокгольм (город), НАТО
14:03 22.01.2023
 
Премьер Швеции осудил инцидент с сожжением Корана

Премьер Швеции выразил сочувствие мусульманам, оскорбленным инцидентом с сожжением Корана

© AP Photo / Janerik HenrikssonШведский политик Ульф Кристерссон
Шведский политик Ульф Кристерссон - РИА Новости, 1920, 22.01.2023
© AP Photo / Janerik Henriksson
Шведский политик Ульф Кристерссон. Архивное фото
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МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон осудил сожжение Корана в ходе акции ультраправых у посольства Турции в Стокгольме, назвав его неприемлемым актом неуважения, но отметив, однако, что закон нарушен не был.
"Свобода слова - это фундаментальная часть демократии. Но то, что законно, не обязательно приемлемо. Сожжение книг, которые сакральны для многих, - это глубоко неуважительный поступок. Я хочу выразить сочувствие всем мусульманам, которых оскорбило произошедшее в Стокгольме", - написал в своем Twitter-аккаунте шведский премьер.
Протестующие сжигают флаг Швеции во время демонстрации перед генеральным консульством страны в Стамбуле - РИА Новости, 1920, 22.01.2023
12:04
Жители Турции жестко ответили на сожжение Корана в Швеции
Портал Nordic News сообщил в пятницу, что лидер датской ультраправой партии "Жесткий курс" Расмус Палудан получил разрешение провести у посольства Турции в Стокгольме акцию с сожжением Корана. Палудан провел акцию в субботу в 16.00 по московскому времени. В турецком МИД заявили, что сожжение Корана в Стокгольме свидетельствует об уровне исламофобии, расизма и дискриминации в Европе. В ответ на это заявление Анкары, глава МИД Швеции Тобиас Билльстрём сказал, что такие провокации ужасны, но в Швеции существует свобода выражения мнений, а само правительство королевства не поддерживает исламофобские убеждения.
Сожжение Корана у посольства Турции в Стокгольме осудили министерства иностранных дел арабских стран Персидского залива, включая МИД Саудовской Аравии, Кувейта и ОАЭ.
В субботу министр обороны Турции Хулуси Акар сообщил, что визит главы минобороны Швеции Пола Йонсона в страну 27 января отменён, так как "в нем уже нет смысла". Глава МО Швеции планировал обсудить в Анкаре заявку Стокгольма на членство в НАТО, которую Турция до сих пор не ратифицировала.
Председатель синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Владимир Легойда - РИА Новости, 1920, 22.01.2023
13:13
Легойда назвал сожжение Корана в Швеции вандализмом
 
В миреУльф КристерссонХулуси АкарТурцияШвецияСтокгольм (город)НАТО
 
 
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