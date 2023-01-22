Премьер Швеции осудил инцидент с сожжением Корана
Премьер Швеции выразил сочувствие мусульманам, оскорбленным инцидентом с сожжением Корана
© AP Photo / Janerik HenrikssonШведский политик Ульф Кристерссон
© AP Photo / Janerik Henriksson
Шведский политик Ульф Кристерссон. Архивное фото
МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон осудил сожжение Корана в ходе акции ультраправых у посольства Турции в Стокгольме, назвав его неприемлемым актом неуважения, но отметив, однако, что закон нарушен не был.
"Свобода слова - это фундаментальная часть демократии. Но то, что законно, не обязательно приемлемо. Сожжение книг, которые сакральны для многих, - это глубоко неуважительный поступок. Я хочу выразить сочувствие всем мусульманам, которых оскорбило произошедшее в Стокгольме", - написал в своем Twitter-аккаунте шведский премьер.
Портал Nordic News сообщил в пятницу, что лидер датской ультраправой партии "Жесткий курс" Расмус Палудан получил разрешение провести у посольства Турции в Стокгольме акцию с сожжением Корана. Палудан провел акцию в субботу в 16.00 по московскому времени. В турецком МИД заявили, что сожжение Корана в Стокгольме свидетельствует об уровне исламофобии, расизма и дискриминации в Европе. В ответ на это заявление Анкары, глава МИД Швеции Тобиас Билльстрём сказал, что такие провокации ужасны, но в Швеции существует свобода выражения мнений, а само правительство королевства не поддерживает исламофобские убеждения.
Сожжение Корана у посольства Турции в Стокгольме осудили министерства иностранных дел арабских стран Персидского залива, включая МИД Саудовской Аравии, Кувейта и ОАЭ.
В субботу министр обороны Турции Хулуси Акар сообщил, что визит главы минобороны Швеции Пола Йонсона в страну 27 января отменён, так как "в нем уже нет смысла". Глава МО Швеции планировал обсудить в Анкаре заявку Стокгольма на членство в НАТО, которую Турция до сих пор не ратифицировала.