https://ria.ru/20230122/kinolog-1846531314.html

Кинолог рассказал, умеют ли собаки дружить

Кинолог рассказал, умеют ли собаки дружить - РИА Новости, 22.01.2023

Кинолог рассказал, умеют ли собаки дружить

Отношения людей и собак совершенно особенные, о преданности четвероногих спутников человека ходят легенды, но с точки зрения человеческой психики подобное... РИА Новости, 22.01.2023

2023-01-22T03:38

2023-01-22T03:38

2023-01-22T03:47

общество

россия

владимир голубев (кинолог)

российская кинологическая федерация (ркф)

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МОСКВА, 22 янв — РИА Новости. Отношения людей и собак совершенно особенные, о преданности четвероногих спутников человека ходят легенды, но с точки зрения человеческой психики подобное взаимодействие считается самой настоящей дружбой, рассказал РИА Новости президент Российской кинологической федерации (РКФ) Владимир Голубев. "Собаки — социальные животные. Они нуждаются в постоянных прочных контактах, это помогало им выживать, когда необходимо было искать пищу и приспосабливаться к жизни. Для питомца владелец становится главным объектом, собака ориентируется на него, человек становится своего рода наставником для животного. Перекладывая человеческие чувства на животных, мы называем такие отношения дружбой, ведь в действительности собака для многих — важный член семьи, ровно так же, как и вы становитесь для нее семьей", — сказал Голубев. Причина в инстинктах Кинолог пояснил, что главная причина таких отношений в том, что собаки — социальные существа и стайные животные. Их предки сбивались в стаи, чтобы выжить, ведь так им проще добывать пищу, приспосабливаться к меняющимся условиям окружающей среды. Внутренние связи в стае упрочнялись за счет взаимодействия друг с другом и создания в стае четкой иерархии. Одомашненные животные, по словам Голубева, сохранили свои инстинкты, но многое перенимают у людей и способны адаптироваться под условия современной жизни в обществе. Теперь собаки большую часть времени взаимодействуют с человеком, живут по его правилам, подстраиваются под его поведение и график, у собак формируется привязанность, рассказал он. Президент РКФ уточнил, что какие-то питомцы могут выражать привязанность более эмоционально, а другие — более сдержанно. Он добавил, что связи между хозяином и собакой устанавливаются за счет тесного контакта, игр, ласки, совместной работы, кормления. С первых месяцев "В первые три-шесть недель щенок знакомится со своими братьями и сестрами, соотносит себя с подобным видом, они играют, покусывают друг друга, прощупывают границы друг друга. С первого и до третьего месяца жизни щенок учится взаимодействовать с людьми, находить контакт и общаться с другими собаками. С рождения и до трех-пяти месяцев щенок максимально открыт для новых впечатлений", — объяснил кинолог. В этот ранний период жизни формируется характер собаки, щенок учится реагировать и взаимодействовать со средой, в которой находится. Связи и контакты, выработанные в этот период, играют важнейшую роль в налаживании поведенческих моделей собаки на всю ее жизнь, подчеркнул Голубев. Именно в этот момент могут сформироваться прочные связи с хозяином, но для этого тот должен уделять внимание питомцу, стать для него надежным лидером, которому можно доверять. Доверие щенка к хозяину и признание его лидером эксперт назвал залогом стабильного поведения в будущем. Именно такие отношения, по его словам, можно назвать дружбой. "Когда собака дружит, она активно вовлекается в общение с хозяином: ждет его дома, с радостью и интересом выполняет команды, всегда ищет внимания собаковода и готова следовать за ним везде. Собаководу важно оправдывать такое отношение животного: быть последовательным, ласковым, относиться с пониманием к потребностям собаки, уделять ей должное количество времени и, конечно, дарить свою любовь", — заключил Голубев.

https://ria.ru/20221218/sobaki-1839478607.html

https://ria.ru/20221211/opasnosti-1837804362.html

https://ria.ru/20230115/kinolog-1844921406.html

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общество, россия, владимир голубев (кинолог), российская кинологическая федерация (ркф)