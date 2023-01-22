https://ria.ru/20230122/khranenie-1846631334.html
Американцы осудили Трампа и Байдена за хранение секретных документов
Американцы осудили Трампа и Байдена за хранение секретных документов - РИА Новости, 22.01.2023
Американцы осудили Трампа и Байдена за хранение секретных документов
Большинство американцев осудили действия бывшего и действующего президентов США Дональда Трампа и Джо Байдена, хранивших секретные документы в неположенных... РИА Новости, 22.01.2023
2023-01-22T18:37
2023-01-22T18:37
2023-01-22T18:40
в мире
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ВАШИНГТОН, 22 янв - РИА Новости. Большинство американцев осудили действия бывшего и действующего президентов США Дональда Трампа и Джо Байдена, хранивших секретные документы в неположенных местах, свидетельствуют результаты социологического опроса ABC News/Ipsos. Согласно табличным значениям результатов исследования, 77% респондентов уверены, что Трамп с секретными документами "действовал безответственно" в то время, как в отношении Байдена подобным образом отозвались 64% американцев. При этом среди сторонников Демократической партии США действия Трампа осудили 96% опрошенных и лишь 47% сторонников Республиканской партии. Среди республиканцев, в свою очередь, о "безответственных действиях" Байдена заявили 89% и только 38% среди демократов. Оценивая серьезность действий бывшего и нынешнего президентов, 43% американцев считают, что действия Трампа "были серьезнее", чем Байдена. В свою очередь, только 20% респондентов полагают, что действия Байдена "были серьезнее" Трампа. Одинаково серьезно действиями обоих политиков обеспокоены 30% опрошенных. Опрос проводился 20-21 января 2023 года, в нем приняли участие 532 совершеннолетних респондента. Допустимая погрешность результатов составляет 4,5 процентных пункта.
https://ria.ru/20230122/dokumenty-1846535687.html
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в мире, дональд трамп, джо байден, сша
В мире, Дональд Трамп, Джо Байден, США
18:37 22.01.2023 (обновлено: 18:40 22.01.2023)
Американцы осудили Трампа и Байдена за хранение секретных документов
Опрос: большинство американцев осудили Трампа и Байдена за хранение секретных документов
ВАШИНГТОН, 22 янв - РИА Новости.
Большинство американцев осудили действия бывшего и действующего президентов США Дональда Трампа и Джо Байдена, хранивших секретные документы в неположенных местах, свидетельствуют результаты социологического опроса
ABC News/Ipsos.
Согласно табличным значениям результатов исследования, 77% респондентов уверены, что Трамп с секретными документами "действовал безответственно" в то время, как в отношении Байдена подобным образом отозвались 64% американцев.
При этом среди сторонников Демократической партии США действия Трампа осудили 96% опрошенных и лишь 47% сторонников Республиканской партии. Среди республиканцев, в свою очередь, о "безответственных действиях" Байдена заявили 89% и только 38% среди демократов.
Оценивая серьезность действий бывшего и нынешнего президентов, 43% американцев считают, что действия Трампа "были серьезнее", чем Байдена. В свою очередь, только 20% респондентов полагают, что действия Байдена "были серьезнее" Трампа. Одинаково серьезно действиями обоих политиков обеспокоены 30% опрошенных.
Опрос проводился 20-21 января 2023 года, в нем приняли участие 532 совершеннолетних респондента. Допустимая погрешность результатов составляет 4,5 процентных пункта.