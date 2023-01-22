https://ria.ru/20230122/khranenie-1846631334.html

Американцы осудили Трампа и Байдена за хранение секретных документов

Американцы осудили Трампа и Байдена за хранение секретных документов - РИА Новости, 22.01.2023

Американцы осудили Трампа и Байдена за хранение секретных документов

Большинство американцев осудили действия бывшего и действующего президентов США Дональда Трампа и Джо Байдена, хранивших секретные документы в неположенных... РИА Новости, 22.01.2023

2023-01-22T18:37

2023-01-22T18:37

2023-01-22T18:40

в мире

дональд трамп

джо байден

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ВАШИНГТОН, 22 янв - РИА Новости. Большинство американцев осудили действия бывшего и действующего президентов США Дональда Трампа и Джо Байдена, хранивших секретные документы в неположенных местах, свидетельствуют результаты социологического опроса ABC News/Ipsos. Согласно табличным значениям результатов исследования, 77% респондентов уверены, что Трамп с секретными документами "действовал безответственно" в то время, как в отношении Байдена подобным образом отозвались 64% американцев. При этом среди сторонников Демократической партии США действия Трампа осудили 96% опрошенных и лишь 47% сторонников Республиканской партии. Среди республиканцев, в свою очередь, о "безответственных действиях" Байдена заявили 89% и только 38% среди демократов. Оценивая серьезность действий бывшего и нынешнего президентов, 43% американцев считают, что действия Трампа "были серьезнее", чем Байдена. В свою очередь, только 20% респондентов полагают, что действия Байдена "были серьезнее" Трампа. Одинаково серьезно действиями обоих политиков обеспокоены 30% опрошенных. Опрос проводился 20-21 января 2023 года, в нем приняли участие 532 совершеннолетних респондента. Допустимая погрешность результатов составляет 4,5 процентных пункта.

https://ria.ru/20230122/dokumenty-1846535687.html

https://ria.ru/20230120/bayden-1846138806.html

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в мире, дональд трамп, джо байден, сша