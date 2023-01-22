https://ria.ru/20230122/kherson-1846582751.html
Артиллеристы уничтожили ремонтную базу украинских войск в Херсоне
Артиллеристы уничтожили ремонтную базу украинских войск в Херсоне - РИА Новости, 22.01.2023
Артиллеристы уничтожили ремонтную базу украинских войск в Херсоне
Артиллеристы нанесли удар по ремонтной базе, устроенной украинскими боевиками в промзоне Херсона, сообщил журналистам в воскресенье представитель экстренных... РИА Новости, 22.01.2023
2023-01-22T12:47
2023-01-22T12:47
2023-01-22T12:47
специальная военная операция на украине
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ГЕНИЧЕСК (Херсонская область), 22 янв - РИА Новости. Артиллеристы нанесли удар по ремонтной базе, устроенной украинскими боевиками в промзоне Херсона, сообщил журналистам в воскресенье представитель экстренных служб региона. "По информации, полученной от источника в Херсоне, вчера в районе 15 часов в результате артиллерийского удара разрушена ремонтная база, расположенная в промзоне Херсона, также уничтожены 7 единиц бронированной техники, 5 – выведены из строя. Ликвидированы 8 военнослужащих ВСУ, 15 - ранены", - сказал представитель экстренных служб.
https://ria.ru/20230122/obstrel-1846574342.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Специальная военная операция на Украине, Херсон, Херсонская область , Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ
Артиллеристы уничтожили ремонтную базу украинских войск в Херсоне
Российские артиллеристы поразили ремонтную базу украинских боевиков в промзоне в Херсоне