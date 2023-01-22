https://ria.ru/20230122/kherson-1846582751.html

Артиллеристы уничтожили ремонтную базу украинских войск в Херсоне

Артиллеристы уничтожили ремонтную базу украинских войск в Херсоне - РИА Новости, 22.01.2023

Артиллеристы уничтожили ремонтную базу украинских войск в Херсоне

Артиллеристы нанесли удар по ремонтной базе, устроенной украинскими боевиками в промзоне Херсона, сообщил журналистам в воскресенье представитель экстренных... РИА Новости, 22.01.2023

2023-01-22T12:47

2023-01-22T12:47

2023-01-22T12:47

специальная военная операция на украине

херсон

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ГЕНИЧЕСК (Херсонская область), 22 янв - РИА Новости. Артиллеристы нанесли удар по ремонтной базе, устроенной украинскими боевиками в промзоне Херсона, сообщил журналистам в воскресенье представитель экстренных служб региона. "По информации, полученной от источника в Херсоне, вчера в районе 15 часов в результате артиллерийского удара разрушена ремонтная база, расположенная в промзоне Херсона, также уничтожены 7 единиц бронированной техники, 5 – выведены из строя. Ликвидированы 8 военнослужащих ВСУ, 15 - ранены", - сказал представитель экстренных служб.

https://ria.ru/20230122/obstrel-1846574342.html

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Екатерина Зайцева

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