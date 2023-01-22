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Артиллеристы уничтожили ремонтную базу украинских войск в Херсоне - РИА Новости, 22.01.2023
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230122/kherson-1846582751.html
Артиллеристы уничтожили ремонтную базу украинских войск в Херсоне
Артиллеристы уничтожили ремонтную базу украинских войск в Херсоне - РИА Новости, 22.01.2023
Артиллеристы уничтожили ремонтную базу украинских войск в Херсоне
Артиллеристы нанесли удар по ремонтной базе, устроенной украинскими боевиками в промзоне Херсона, сообщил журналистам в воскресенье представитель экстренных... РИА Новости, 22.01.2023
2023-01-22T12:47
2023-01-22T12:47
специальная военная операция на украине
херсон
херсонская область
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
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ГЕНИЧЕСК (Херсонская область), 22 янв - РИА Новости. Артиллеристы нанесли удар по ремонтной базе, устроенной украинскими боевиками в промзоне Херсона, сообщил журналистам в воскресенье представитель экстренных служб региона. "По информации, полученной от источника в Херсоне, вчера в районе 15 часов в результате артиллерийского удара разрушена ремонтная база, расположенная в промзоне Херсона, также уничтожены 7 единиц бронированной техники, 5 – выведены из строя. Ликвидированы 8 военнослужащих ВСУ, 15 - ранены", - сказал представитель экстренных служб.
https://ria.ru/20230122/obstrel-1846574342.html
херсон
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херсон, херсонская область , вооруженные силы украины, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Херсон, Херсонская область , Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ
12:47 22.01.2023
 
Артиллеристы уничтожили ремонтную базу украинских войск в Херсоне

Российские артиллеристы поразили ремонтную базу украинских боевиков в промзоне в Херсоне

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в медиабанкВоеннослужащий Вооруженных сил РФ, задействованный в специальной военной операции
Военнослужащий Вооруженных сил РФ, задействованный в специальной военной операции - РИА Новости, 1920, 22.01.2023
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Военнослужащий Вооруженных сил РФ, задействованный в специальной военной операции. Архивное фото
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ГЕНИЧЕСК (Херсонская область), 22 янв - РИА Новости. Артиллеристы нанесли удар по ремонтной базе, устроенной украинскими боевиками в промзоне Херсона, сообщил журналистам в воскресенье представитель экстренных служб региона.
"По информации, полученной от источника в Херсоне, вчера в районе 15 часов в результате артиллерийского удара разрушена ремонтная база, расположенная в промзоне Херсона, также уничтожены 7 единиц бронированной техники, 5 – выведены из строя. Ликвидированы 8 военнослужащих ВСУ, 15 - ранены", - сказал представитель экстренных служб.
Последствия обстрела здания Новокаховской больницы - РИА Новости, 1920, 22.01.2023
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Новокаховская больница получила повреждения из-за обстрела со стороны ВСУ
 
Специальная военная операция на УкраинеХерсонХерсонская областьВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФ
 
 
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