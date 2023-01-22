https://ria.ru/20230122/kherson-1846565674.html

ВС России под Херсоном уничтожили украинскую РЛС контрбатарейной борьбы

ВС России под Херсоном уничтожили украинскую РЛС контрбатарейной борьбы - РИА Новости, 22.01.2023

ВС России под Херсоном уничтожили украинскую РЛС контрбатарейной борьбы

Артиллеристы уничтожили 120 мм миномет и радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы украинских войск в селе Садовом под Херсоном, ликвидированы 8, ранены 9 РИА Новости, 22.01.2023

2023-01-22T10:32

2023-01-22T10:32

2023-01-22T10:32

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ГЕНИЧЕСК (Херсонская обл.), 22 янв - РИА Новости. Артиллеристы уничтожили 120 мм миномет и радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы украинских войск в селе Садовом под Херсоном, ликвидированы 8, ранены 9 находившихся там украинских военных, сообщил журналистам в воскресенье представитель экстренных служб региона. "Вчера в Садовом уничтожили 120 мм миномет, радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы, 8-"200" 9-"300"", - сказал представитель экстренных служб.

https://ria.ru/20230117/medvedchuk-1845303440.html

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в мире, херсон, украина, безопасность