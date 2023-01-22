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ВС России под Херсоном уничтожили украинскую РЛС контрбатарейной борьбы - РИА Новости, 22.01.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230122/kherson-1846565674.html
ВС России под Херсоном уничтожили украинскую РЛС контрбатарейной борьбы
ВС России под Херсоном уничтожили украинскую РЛС контрбатарейной борьбы - РИА Новости, 22.01.2023
ВС России под Херсоном уничтожили украинскую РЛС контрбатарейной борьбы
Артиллеристы уничтожили 120 мм миномет и радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы украинских войск в селе Садовом под Херсоном, ликвидированы 8, ранены 9 РИА Новости, 22.01.2023
2023-01-22T10:32
2023-01-22T10:32
специальная военная операция на украине
в мире
херсон
украина
безопасность
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ГЕНИЧЕСК (Херсонская обл.), 22 янв - РИА Новости. Артиллеристы уничтожили 120 мм миномет и радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы украинских войск в селе Садовом под Херсоном, ликвидированы 8, ранены 9 находившихся там украинских военных, сообщил журналистам в воскресенье представитель экстренных служб региона. "Вчера в Садовом уничтожили 120 мм миномет, радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы, 8-"200" 9-"300"", - сказал представитель экстренных служб.
https://ria.ru/20230117/medvedchuk-1845303440.html
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в мире, херсон, украина, безопасность
Специальная военная операция на Украине, В мире, Херсон, Украина, Безопасность
10:32 22.01.2023
 
ВС России под Херсоном уничтожили украинскую РЛС контрбатарейной борьбы

Артиллеристы под Херсоном уничтожили украинский миномет и РЛС контрбатарейной борьбы

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в медиабанкРабота минометного расчета
Работа минометного расчета - РИА Новости, 1920, 22.01.2023
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Работа минометного расчета. Архивное фото
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ГЕНИЧЕСК (Херсонская обл.), 22 янв - РИА Новости. Артиллеристы уничтожили 120 мм миномет и радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы украинских войск в селе Садовом под Херсоном, ликвидированы 8, ранены 9 находившихся там украинских военных, сообщил журналистам в воскресенье представитель экстренных служб региона.
"Вчера в Садовом уничтожили 120 мм миномет, радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы, 8-"200" 9-"300"", - сказал представитель экстренных служб.
Виктор Медведчук - РИА Новости, 1920, 17.01.2023
17 января, 08:00Специальная военная операция на Украине
Украину некому спасти, кроме нее самой
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреХерсонУкраинаБезопасность
 
 
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