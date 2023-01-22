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Канадцы потеряли дар речи после слов постпреда при ООН о войне с Россией - РИА Новости, 22.01.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230122/kanada-1846636740.html
Канадцы потеряли дар речи после слов постпреда при ООН о войне с Россией
Канадцы потеряли дар речи после слов постпреда при ООН о войне с Россией - РИА Новости, 22.01.2023
Канадцы потеряли дар речи после слов постпреда при ООН о войне с Россией
Пользователи Twitter активно обсуждают заявление постоянного представителя Канады при ООН Боба Рэя, который призвал весь мир объединиться против России и помочь РИА Новости, 22.01.2023
2023-01-22T19:28
2023-01-22T22:00
в мире
анита ананд
украина
канада
россия
оон
нато
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МОСКВА, 22 янв — РИА Новости. Пользователи Twitter активно обсуждают заявление постоянного представителя Канады при ООН Боба Рэя, который призвал весь мир объединиться против России и помочь Украине."Сами и идите воевать, Боб", — написал в комментариях Мэтью Звецлут."Завязывайте уже с вечными войнами. Необязательно с кем-то бороться, только если это в экономических интересах США и хорошо с точки зрения американской пропаганды", — добавил пользователь под ником Джон."Неправильно, Боб. Канада не пойдет воевать. Украина — коррумпированная страна, которую втянули в эту прокси-войну, чтобы ослабить Россию", — поделился мнением Unacceptable Norman."Вы военный эксперт? Какая у этого противостояния цель? Как нам избежать повторения Афганистана, Ирака или Вьетнама?" — задался вопросом Джефф."Россия уже выиграла этот конфликт против НАТО, и в глубине души вы это знаете. Как далеко зайдет Запад, чтобы не потерять лицо?" — подытожил Нельсон Дефорж.В среду глава Минобороны Канады Анита Ананд во время визита в Киев провела встречу с украинским коллегой Алексеем Резниковым и объявила о передаче Украине 200 бронеавтомобилей Senator. Помощь оценивается в 67 миллионов долларов.Владимир Путин ранее отмечал, что Россия никогда не отказывалась от переговоров с Украиной, а киевские власти сами себе это запретили, "что выглядит несколько необычно и даже странно". Глава государства подчеркнул, что Москва стремится не раскручивать маховик украинского конфликта, а закончить его. Западные страны при этом все чаще говорят о необходимости продолжения Украиной боевых действий, а также поставляют ей вооружения и готовят ВСУ на своей территории.
https://ria.ru/20230122/sholts-1846612861.html
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в мире, анита ананд, украина, канада, россия, оон, нато, владимир путин, алексей резников
В мире, Анита Ананд, Украина, Канада, Россия, ООН, НАТО, Специальная военная операция на Украине, Владимир Путин, Алексей Резников
19:28 22.01.2023 (обновлено: 22:00 22.01.2023)
 
Канадцы потеряли дар речи после слов постпреда при ООН о войне с Россией

Пользователи Twitter высмеяли постпреда Канады при ООН Рэя после слов о войне с Россией

© Фото : U.S. Marine Corps Forces / Tyler MainКанадские военные во время учений
Канадские военные во время учений - РИА Новости, 1920, 22.01.2023
© Фото : U.S. Marine Corps Forces / Tyler Main
Канадские военные во время учений. Архивное фото
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МОСКВА, 22 янв — РИА Новости. Пользователи Twitter активно обсуждают заявление постоянного представителя Канады при ООН Боба Рэя, который призвал весь мир объединиться против России и помочь Украине.
"Сами и идите воевать, Боб", — написал в комментариях Мэтью Звецлут.
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"Завязывайте уже с вечными войнами. Необязательно с кем-то бороться, только если это в экономических интересах США и хорошо с точки зрения американской пропаганды", — добавил пользователь под ником Джон.
"Неправильно, Боб. Канада не пойдет воевать. Украина — коррумпированная страна, которую втянули в эту прокси-войну, чтобы ослабить Россию", — поделился мнением Unacceptable Norman.
"Вы военный эксперт? Какая у этого противостояния цель? Как нам избежать повторения Афганистана, Ирака или Вьетнама?" — задался вопросом Джефф.
"Россия уже выиграла этот конфликт против НАТО, и в глубине души вы это знаете. Как далеко зайдет Запад, чтобы не потерять лицо?" — подытожил Нельсон Дефорж.
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В среду глава Минобороны Канады Анита Ананд во время визита в Киев провела встречу с украинским коллегой Алексеем Резниковым и объявила о передаче Украине 200 бронеавтомобилей Senator. Помощь оценивается в 67 миллионов долларов.
Владимир Путин ранее отмечал, что Россия никогда не отказывалась от переговоров с Украиной, а киевские власти сами себе это запретили, "что выглядит несколько необычно и даже странно". Глава государства подчеркнул, что Москва стремится не раскручивать маховик украинского конфликта, а закончить его. Западные страны при этом все чаще говорят о необходимости продолжения Украиной боевых действий, а также поставляют ей вооружения и готовят ВСУ на своей территории.
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