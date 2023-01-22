19:28 22.01.2023 (обновлено: 22:00 22.01.2023)
Канадцы потеряли дар речи после слов постпреда при ООН о войне с Россией
Пользователи Twitter высмеяли постпреда Канады при ООН Рэя после слов о войне с Россией
Канадские военные во время учений. Архивное фото
МОСКВА, 22 янв — РИА Новости. Пользователи Twitter активно обсуждают заявление постоянного представителя Канады при ООН Боба Рэя, который призвал весь мир объединиться против России и помочь Украине.
"Сами и идите воевать, Боб", — написал в комментариях Мэтью Звецлут.
"Завязывайте уже с вечными войнами. Необязательно с кем-то бороться, только если это в экономических интересах США и хорошо с точки зрения американской пропаганды", — добавил пользователь под ником Джон.
"Неправильно, Боб. Канада не пойдет воевать. Украина — коррумпированная страна, которую втянули в эту прокси-войну, чтобы ослабить Россию", — поделился мнением Unacceptable Norman.
"Вы военный эксперт? Какая у этого противостояния цель? Как нам избежать повторения Афганистана, Ирака или Вьетнама?" — задался вопросом Джефф.
"Россия уже выиграла этот конфликт против НАТО, и в глубине души вы это знаете. Как далеко зайдет Запад, чтобы не потерять лицо?" — подытожил Нельсон Дефорж.
В среду глава Минобороны Канады Анита Ананд во время визита в Киев провела встречу с украинским коллегой Алексеем Резниковым и объявила о передаче Украине 200 бронеавтомобилей Senator. Помощь оценивается в 67 миллионов долларов.
Владимир Путин ранее отмечал, что Россия никогда не отказывалась от переговоров с Украиной, а киевские власти сами себе это запретили, "что выглядит несколько необычно и даже странно". Глава государства подчеркнул, что Москва стремится не раскручивать маховик украинского конфликта, а закончить его. Западные страны при этом все чаще говорят о необходимости продолжения Украиной боевых действий, а также поставляют ей вооружения и готовят ВСУ на своей территории.