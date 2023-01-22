https://ria.ru/20230122/kanada-1846636740.html

Канадцы потеряли дар речи после слов постпреда при ООН о войне с Россией

Канадцы потеряли дар речи после слов постпреда при ООН о войне с Россией - РИА Новости, 22.01.2023

Канадцы потеряли дар речи после слов постпреда при ООН о войне с Россией

Пользователи Twitter активно обсуждают заявление постоянного представителя Канады при ООН Боба Рэя, который призвал весь мир объединиться против России и помочь РИА Новости, 22.01.2023

2023-01-22T19:28

2023-01-22T19:28

2023-01-22T22:00

в мире

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МОСКВА, 22 янв — РИА Новости. Пользователи Twitter активно обсуждают заявление постоянного представителя Канады при ООН Боба Рэя, который призвал весь мир объединиться против России и помочь Украине."Сами и идите воевать, Боб", — написал в комментариях Мэтью Звецлут."Завязывайте уже с вечными войнами. Необязательно с кем-то бороться, только если это в экономических интересах США и хорошо с точки зрения американской пропаганды", — добавил пользователь под ником Джон."Неправильно, Боб. Канада не пойдет воевать. Украина — коррумпированная страна, которую втянули в эту прокси-войну, чтобы ослабить Россию", — поделился мнением Unacceptable Norman."Вы военный эксперт? Какая у этого противостояния цель? Как нам избежать повторения Афганистана, Ирака или Вьетнама?" — задался вопросом Джефф."Россия уже выиграла этот конфликт против НАТО, и в глубине души вы это знаете. Как далеко зайдет Запад, чтобы не потерять лицо?" — подытожил Нельсон Дефорж.В среду глава Минобороны Канады Анита Ананд во время визита в Киев провела встречу с украинским коллегой Алексеем Резниковым и объявила о передаче Украине 200 бронеавтомобилей Senator. Помощь оценивается в 67 миллионов долларов.Владимир Путин ранее отмечал, что Россия никогда не отказывалась от переговоров с Украиной, а киевские власти сами себе это запретили, "что выглядит несколько необычно и даже странно". Глава государства подчеркнул, что Москва стремится не раскручивать маховик украинского конфликта, а закончить его. Западные страны при этом все чаще говорят о необходимости продолжения Украиной боевых действий, а также поставляют ей вооружения и готовят ВСУ на своей территории.

https://ria.ru/20230122/sholts-1846612861.html

https://ria.ru/20230122/ssha-1846599944.html

https://ria.ru/20230122/evropa-1846491704.html

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Кирилл Иванников

Кирилл Иванников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Иванников

в мире, анита ананд, украина, канада, россия, оон, нато, владимир путин, алексей резников