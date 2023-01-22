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Кадыров высказался о причастных к сожжению Корана в Стокгольме - РИА Новости, 22.01.2023
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Религия
https://ria.ru/20230122/kadyrov-1846524732.html
Кадыров высказался о причастных к сожжению Корана в Стокгольме
Кадыров высказался о причастных к сожжению Корана в Стокгольме - РИА Новости, 22.01.2023
Кадыров высказался о причастных к сожжению Корана в Стокгольме
Глава Чечни Рамзан Кадыров осудил сожжение Корана шведским ультраправым политиком Расмусом Палуданом и отметил, что этим поступком все причастные обрекли себя... РИА Новости, 22.01.2023
2023-01-22T00:35
2023-01-22T08:49
религия
в мире
швеция
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рамзан кадыров
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МОСКВА, 22 янв — РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров осудил сожжение Корана шведским ультраправым политиком Расмусом Палуданом и отметил, что этим поступком все причастные обрекли себя на вечное проклятие. Портал Nordic News сообщил в пятницу, что лидер датской ультраправой партии "Жесткий курс" Расмус Палудан получил разрешение провести у посольства Турции в Стокгольме акцию с сожжением Корана. Палудан провел акцию в субботу в 16:00 мск. В турецком МИД заявили, что сожжение Корана в Стокгольме свидетельствует об уровне исламофобии, расизма и дискриминации в Европе. Также сожжение Корана осудили министерства иностранных дел Саудовской Аравии, Кувейта и ОАЭ. По его словам, только "одержимые дьяволом, самые отмороженные негодяи" способны на святотатство под видом протеста. Он выразил уверенность, что акция была не просто согласована, но и инициирована и проплачена властями. Финляндия и Швеция на фоне событий на Украине 18 мая передали генсеку НАТО заявки на вступление в альянс. Сперва Анкара заблокировала начало рассмотрения этих заявок, но 29 июня Турция, Швеция и Финляндия подписали трехсторонний меморандум в области безопасности, который учитывает все озабоченности Анкары. Турция сняла возражения по поводу вступления этих двух стран в НАТО. По данным на 6 октября, 28 стран из 30 уже приняли положительное решение о приеме северных стран в НАТО, за исключением Турции и Венгрии. В субботу МИД Турции заявил, что акция Палудана — это явное нарушение обязательства трехстороннего меморандума, который подписала Швеция, по предотвращению пропаганды террористических организаций.
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в мире, швеция, россия, рамзан кадыров, турция, стокгольм (город), нато
Религия, В мире, Швеция, Россия, Рамзан Кадыров, Турция, Стокгольм (город), НАТО
00:35 22.01.2023 (обновлено: 08:49 22.01.2023)
 
Кадыров высказался о причастных к сожжению Корана в Стокгольме

Глава Чечни Кадыров раскритиковал акцию с сожжением Корана в Стокгольме

© РИА Новости / Саид Царнаев / Перейти в медиабанкГлава Чеченской Республики Рамзан Кадыров
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров - РИА Новости, 1920, 22.01.2023
© РИА Новости / Саид Царнаев
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Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 янв — РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров осудил сожжение Корана шведским ультраправым политиком Расмусом Палуданом и отметил, что этим поступком все причастные обрекли себя на вечное проклятие.
Портал Nordic News сообщил в пятницу, что лидер датской ультраправой партии "Жесткий курс" Расмус Палудан получил разрешение провести у посольства Турции в Стокгольме акцию с сожжением Корана. Палудан провел акцию в субботу в 16:00 мск. В турецком МИД заявили, что сожжение Корана в Стокгольме свидетельствует об уровне исламофобии, расизма и дискриминации в Европе. Также сожжение Корана осудили министерства иностранных дел Саудовской Аравии, Кувейта и ОАЭ.

"В любом случае каждый пожнет ровно то, что посеял, и все причастные к этой мерзкой выходке лица навлекли на себя вечное проклятие. Они это поймут когда-нибудь, но будет уже поздно. Гореть вам в аду, бесы", — говорится в сообщении в телеграм-канале Кадырова.

По его словам, только "одержимые дьяволом, самые отмороженные негодяи" способны на святотатство под видом протеста. Он выразил уверенность, что акция была не просто согласована, но и инициирована и проплачена властями.
Финляндия и Швеция на фоне событий на Украине 18 мая передали генсеку НАТО заявки на вступление в альянс. Сперва Анкара заблокировала начало рассмотрения этих заявок, но 29 июня Турция, Швеция и Финляндия подписали трехсторонний меморандум в области безопасности, который учитывает все озабоченности Анкары. Турция сняла возражения по поводу вступления этих двух стран в НАТО. По данным на 6 октября, 28 стран из 30 уже приняли положительное решение о приеме северных стран в НАТО, за исключением Турции и Венгрии.
В субботу МИД Турции заявил, что акция Палудана — это явное нарушение обязательства трехстороннего меморандума, который подписала Швеция, по предотвращению пропаганды террористических организаций.
Глава Чечни Рамзан Кадыров - РИА Новости, 1920, 19.01.2023
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РелигияВ миреШвецияРоссияРамзан КадыровТурцияСтокгольм (город)НАТО
 
 
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