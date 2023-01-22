https://ria.ru/20230122/kadyrov-1846524732.html

Кадыров высказался о причастных к сожжению Корана в Стокгольме

Кадыров высказался о причастных к сожжению Корана в Стокгольме - РИА Новости, 22.01.2023

Кадыров высказался о причастных к сожжению Корана в Стокгольме

Глава Чечни Рамзан Кадыров осудил сожжение Корана шведским ультраправым политиком Расмусом Палуданом и отметил, что этим поступком все причастные обрекли себя... РИА Новости, 22.01.2023

2023-01-22T00:35

2023-01-22T00:35

2023-01-22T08:49

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МОСКВА, 22 янв — РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров осудил сожжение Корана шведским ультраправым политиком Расмусом Палуданом и отметил, что этим поступком все причастные обрекли себя на вечное проклятие. Портал Nordic News сообщил в пятницу, что лидер датской ультраправой партии "Жесткий курс" Расмус Палудан получил разрешение провести у посольства Турции в Стокгольме акцию с сожжением Корана. Палудан провел акцию в субботу в 16:00 мск. В турецком МИД заявили, что сожжение Корана в Стокгольме свидетельствует об уровне исламофобии, расизма и дискриминации в Европе. Также сожжение Корана осудили министерства иностранных дел Саудовской Аравии, Кувейта и ОАЭ. По его словам, только "одержимые дьяволом, самые отмороженные негодяи" способны на святотатство под видом протеста. Он выразил уверенность, что акция была не просто согласована, но и инициирована и проплачена властями. Финляндия и Швеция на фоне событий на Украине 18 мая передали генсеку НАТО заявки на вступление в альянс. Сперва Анкара заблокировала начало рассмотрения этих заявок, но 29 июня Турция, Швеция и Финляндия подписали трехсторонний меморандум в области безопасности, который учитывает все озабоченности Анкары. Турция сняла возражения по поводу вступления этих двух стран в НАТО. По данным на 6 октября, 28 стран из 30 уже приняли положительное решение о приеме северных стран в НАТО, за исключением Турции и Венгрии. В субботу МИД Турции заявил, что акция Палудана — это явное нарушение обязательства трехстороннего меморандума, который подписала Швеция, по предотвращению пропаганды террористических организаций.

https://ria.ru/20230119/boroda-1846075897.html

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в мире, швеция, россия, рамзан кадыров, турция, стокгольм (город), нато