https://ria.ru/20230122/izyum-1846620170.html

Генерал армии США посетил Изюм в Харьковской области

Генерал армии США посетил Изюм в Харьковской области - РИА Новости, 22.01.2023

Генерал армии США посетил Изюм в Харьковской области

Генерал армии США с американскими военными и военными экспертами посетили Изюм в Харьковской области на Украине, сообщил глава областной военной администрации... РИА Новости, 22.01.2023

2023-01-22T17:17

2023-01-22T17:17

2023-01-22T17:17

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изюм (город)

харьковская область

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МОСКВА, 22 янв — РИА Новости. Генерал армии США с американскими военными и военными экспертами посетили Изюм в Харьковской области на Украине, сообщил глава областной военной администрации Олег Синегубов. "Вместе с генералом армии США Кейтом Келлогом и делегацией американских военных и военных экспертов посетили... Изюм", - написал Синегубов в своем телеграм-канале. По его словам, обсудили вопросы восстановления города, потребности региона в военной сфере. В министерстве обороны РФ 12 сентября прошлого года сообщили, что войска из Балаклеи и Изюма перегруппированы на донецкое направление для достижения заявленных целей специальной военной операции по освобождению Донбасса. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что, по поступающей информации, украинская сторона проводит много карательных действий в Харьковской области, Песков назвал их возмутительными и добавил, что специальная военная операция будет продолжаться.

https://ria.ru/20221226/pereimenovanie-1841534818.html

изюм (город)

харьковская область

сша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Екатерина Зайцева

в мире, изюм (город), харьковская область, сша, украина