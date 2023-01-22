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Генерал армии США посетил Изюм в Харьковской области - РИА Новости, 22.01.2023
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Генерал армии США посетил Изюм в Харьковской области
Генерал армии США посетил Изюм в Харьковской области - РИА Новости, 22.01.2023
Генерал армии США посетил Изюм в Харьковской области
Генерал армии США с американскими военными и военными экспертами посетили Изюм в Харьковской области на Украине, сообщил глава областной военной администрации... РИА Новости, 22.01.2023
2023-01-22T17:17
2023-01-22T17:17
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МОСКВА, 22 янв — РИА Новости. Генерал армии США с американскими военными и военными экспертами посетили Изюм в Харьковской области на Украине, сообщил глава областной военной администрации Олег Синегубов. "Вместе с генералом армии США Кейтом Келлогом и делегацией американских военных и военных экспертов посетили... Изюм", - написал Синегубов в своем телеграм-канале. По его словам, обсудили вопросы восстановления города, потребности региона в военной сфере. В министерстве обороны РФ 12 сентября прошлого года сообщили, что войска из Балаклеи и Изюма перегруппированы на донецкое направление для достижения заявленных целей специальной военной операции по освобождению Донбасса. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что, по поступающей информации, украинская сторона проводит много карательных действий в Харьковской области, Песков назвал их возмутительными и добавил, что специальная военная операция будет продолжаться.
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в мире, изюм (город), харьковская область, сша, украина
В мире, Изюм (город), Харьковская область, США, Украина
17:17 22.01.2023
 
Генерал армии США посетил Изюм в Харьковской области

Американские военные и эксперты посетили Изюм в Харьковской области

© РИА Новости / Виктор Антонюк / Перейти в медиабанкЗдание в районе автовокзала в Изюме, разрушенное после обстрелов со стороны Вооруженных сил Украины
Здание в районе автовокзала в Изюме, разрушенное после обстрелов со стороны Вооруженных сил Украины - РИА Новости, 1920, 22.01.2023
© РИА Новости / Виктор Антонюк
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Здание в районе автовокзала в Изюме, разрушенное после обстрелов со стороны Вооруженных сил Украины. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 янв — РИА Новости. Генерал армии США с американскими военными и военными экспертами посетили Изюм в Харьковской области на Украине, сообщил глава областной военной администрации Олег Синегубов.
"Вместе с генералом армии США Кейтом Келлогом и делегацией американских военных и военных экспертов посетили... Изюм", - написал Синегубов в своем телеграм-канале.
По его словам, обсудили вопросы восстановления города, потребности региона в военной сфере.
В министерстве обороны РФ 12 сентября прошлого года сообщили, что войска из Балаклеи и Изюма перегруппированы на донецкое направление для достижения заявленных целей специальной военной операции по освобождению Донбасса.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что, по поступающей информации, украинская сторона проводит много карательных действий в Харьковской области, Песков назвал их возмутительными и добавил, что специальная военная операция будет продолжаться.
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