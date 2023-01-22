Рейтинг@Mail.ru
В России снизили ставку по "Сельской ипотеке" для приграничных территорий - РИА Новости, 22.01.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20230122/ipetoka-1846567760.html
В России снизили ставку по "Сельской ипотеке" для приграничных территорий
В России снизили ставку по "Сельской ипотеке" для приграничных территорий - РИА Новости, 22.01.2023
В России снизили ставку по "Сельской ипотеке" для приграничных территорий
Правительство снизило ставку по программе "Сельская ипотека" для приграничных территорий с 3 до 0,1%, сообщила пресс-служба кабмина РФ. РИА Новости, 22.01.2023
2023-01-22T10:52
2023-01-22T10:52
экономика
михаил мишустин
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/1c/1785961988_0:60:3072:1788_1920x0_80_0_0_86e2480fe2f13a236c60c0c680a93686.jpg
МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Правительство снизило ставку по программе "Сельская ипотека" для приграничных территорий с 3 до 0,1%, сообщила пресс-служба кабмина РФ. "Максимальная ставка по льготным ипотечным кредитам, которые можно получить для строительства или покупки жилья на сельских территориях приграничных муниципальных образований, снижена с 3% до 0,1%. Постановление об этом подписал председатель правительства Михаил Мишустин", - говорится в сообщении. В кабмине напомнили, что программа "Сельская ипотека" заработала с 2020 года. "С момента старта программы уже выдано более 109,7 тысяч кредитов на сумму 220,4 миллиарда рублей. Благодаря этому граждане смогли приобрести или построить более 6 миллионов квадратных метров жилья", - отмечается в пресс-релизе. Кредит в рамках программы "Сельская ипотека" можно взять на покупку земельного участка и строительство на нем жилья, готового частного дома, а также на строительство жилья на уже имеющемся участке, уточнили в правительстве. "Действие программы распространяется на землю или жилье в сельской местности и в городах с населением не более 30 тысяч человек", - сообщается в информации.
https://realty.ria.ru/20230120/ipoteka-1846360136.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/1c/1785961988_17:0:2748:2048_1920x0_80_0_0_2a7bd273f06d692a159979eca3a3e01a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, михаил мишустин, россия
Экономика, Михаил Мишустин, Россия
10:52 22.01.2023
 
В России снизили ставку по "Сельской ипотеке" для приграничных территорий

В России снизили ставку по "Сельской ипотеке" для приграничных территорий до 0,1 процента

© РИА Новости / Мария Девахина / Перейти в медиабанкРоссийские купюры
Российские купюры - РИА Новости, 1920, 22.01.2023
© РИА Новости / Мария Девахина
Перейти в медиабанк
Российские купюры. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Правительство снизило ставку по программе "Сельская ипотека" для приграничных территорий с 3 до 0,1%, сообщила пресс-служба кабмина РФ.
"Максимальная ставка по льготным ипотечным кредитам, которые можно получить для строительства или покупки жилья на сельских территориях приграничных муниципальных образований, снижена с 3% до 0,1%. Постановление об этом подписал председатель правительства Михаил Мишустин", - говорится в сообщении.
В кабмине напомнили, что программа "Сельская ипотека" заработала с 2020 года.
"С момента старта программы уже выдано более 109,7 тысяч кредитов на сумму 220,4 миллиарда рублей. Благодаря этому граждане смогли приобрести или построить более 6 миллионов квадратных метров жилья", - отмечается в пресс-релизе.
Кредит в рамках программы "Сельская ипотека" можно взять на покупку земельного участка и строительство на нем жилья, готового частного дома, а также на строительство жилья на уже имеющемся участке, уточнили в правительстве.
"Действие программы распространяется на землю или жилье в сельской местности и в городах с населением не более 30 тысяч человек", - сообщается в информации.
Процент - РИА Новости, 1920, 20.01.2023
20 января, 18:36
ЦБ РФ видит тенденцию к отказу от ипотеки по пониженным ставкам
 
ЭкономикаМихаил МишустинРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала