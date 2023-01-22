https://ria.ru/20230122/ipetoka-1846567760.html

В России снизили ставку по "Сельской ипотеке" для приграничных территорий

В России снизили ставку по "Сельской ипотеке" для приграничных территорий - РИА Новости, 22.01.2023

В России снизили ставку по "Сельской ипотеке" для приграничных территорий

Правительство снизило ставку по программе "Сельская ипотека" для приграничных территорий с 3 до 0,1%, сообщила пресс-служба кабмина РФ. РИА Новости, 22.01.2023

2023-01-22T10:52

2023-01-22T10:52

2023-01-22T10:52

экономика

михаил мишустин

россия

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МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Правительство снизило ставку по программе "Сельская ипотека" для приграничных территорий с 3 до 0,1%, сообщила пресс-служба кабмина РФ. "Максимальная ставка по льготным ипотечным кредитам, которые можно получить для строительства или покупки жилья на сельских территориях приграничных муниципальных образований, снижена с 3% до 0,1%. Постановление об этом подписал председатель правительства Михаил Мишустин", - говорится в сообщении. В кабмине напомнили, что программа "Сельская ипотека" заработала с 2020 года. "С момента старта программы уже выдано более 109,7 тысяч кредитов на сумму 220,4 миллиарда рублей. Благодаря этому граждане смогли приобрести или построить более 6 миллионов квадратных метров жилья", - отмечается в пресс-релизе. Кредит в рамках программы "Сельская ипотека" можно взять на покупку земельного участка и строительство на нем жилья, готового частного дома, а также на строительство жилья на уже имеющемся участке, уточнили в правительстве. "Действие программы распространяется на землю или жилье в сельской местности и в городах с населением не более 30 тысяч человек", - сообщается в информации.

https://realty.ria.ru/20230120/ipoteka-1846360136.html

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экономика, михаил мишустин, россия