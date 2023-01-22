https://ria.ru/20230122/gretsiya-1846580784.html

Власти Греции показали послам Европы забор на границе с Турцией

Власти Греции показали послам Европы забор на границе с Турцией - РИА Новости, 22.01.2023

Власти Греции показали послам Европы забор на границе с Турцией

Власти Греции ознакомили послов из 27 стран Евросоюза, Шенгенского соглашения и Великобритании с охраной сухопутной границы с Турцией, мерами по борьбе с... РИА Новости, 22.01.2023

2023-01-22T12:23

2023-01-22T12:23

2023-01-22T12:23

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АФИНЫ, 22 янв - РИА Новости. Власти Греции ознакомили послов из 27 стран Евросоюза, Шенгенского соглашения и Великобритании с охраной сухопутной границы с Турцией, мерами по борьбе с нелегальной миграцией и показали забор на границе, поездку организовало министерство защиты граждан Греции. Послы посетили также порт Александруполис, через который поступает военная техника на Украину и в Восточную Европу. Министр защиты граждан Такис Теодорикакос рассказал послам, что в целях ограничения нелегальной иммиграции правительство Греции решило усилить меры защиты на границах и по проекту "Акритас" приступает к строительству на первом этапе еще 35 километров забора на сухопутной границе с Турцией в Эвросе. Бюджет проекта составляет 100 миллионов евро и полностью покрывается за счет государственного бюджета Греции. На границе уже построен забор длиной 37,5 километра, его показали послам. "Безопасность европейских государств и их граждан является необходимым условием борьбы с нелегальной иммиграцией и, следовательно, охраны внешних границ здесь, на Эвросе. По этой причине проект нуждается в поддержке не только греческого государства, но и европейского общественного мнения, а также самого Европейского союза и европейских государств в отдельности. Сегодняшняя встреча здесь посылает сигнал единства и солидарности и выражает нашу общую волю к эффективной охране европейских границ с Турцией, к применению международного права, а также нашу решимость к стабильности и сотрудничеству в регионе", - сказал Теодорикакос. По данным министра, в 2022 году в Греции предотвратили нелегальный въезд в Европу 260 тысяч нелегальных иммигрантов, задержаны около 1500 торговцев людьми. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. "Только за первые 14 дней этого, 2023 года, греческая полиция арестовала 26 торговцев людьми в районе Эврос, в этот период границу каждый день, даже посреди зимы, пытаются пересечь 300-400 человек", - сказал министр. По его словам, сегодня в регионе служат 1800 пограничников, в 2023 году пограничная служба будет усилена еще на 400 человек, 250 приступят к работе в феврале. Теодорикакос заявил послам, что сообщения о смерти пятилетней девочки в 2022 году на островке между Грецией и Турцией оказались ложью, и некоторые "эксплуатируют человеческие страдания" в политических целях. Чиновник возложил на Турцию ответственность за сложную ситуацию на границе. "К сожалению, соседняя страна не только не принимает меры по эффективному предотвращению потоков, как это предусмотрено в совместной декларации ЕС-Турция от 18 марта 2016 года, но вместо этого поощряет мигрантов ехать к нашим границам", - сказал он. В порту Александруполиса послам рассказали о важности города и его порта для региона, Балкан и Европы в целом. Порт Александруполис стал крупнейшим для транзита американской военной техники в Восточную Европу и на Украину. По сообщениям СМИ, только в июле туда были отправлены 2 500 военных машин и других видов вооружений. В декабре 2022 года США отправили через Александруполис 19 железнодорожных составов военной техники в Европу.

https://ria.ru/20230120/gretsiya-1846182133.html

https://ria.ru/20230114/gaz-1844817184.html

https://ria.ru/20230114/gretsiya-1844814878.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, греция, турция, нато, евросоюз