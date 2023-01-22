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ВСУ обстреляли Донецк и Горловку - РИА Новости, 22.01.2023
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230122/gorlovka-1846525173.html
ВСУ обстреляли Донецк и Горловку
ВСУ обстреляли Донецк и Горловку - РИА Новости, 22.01.2023
ВСУ обстреляли Донецк и Горловку
Украинские войска обстреляли Донецк и Горловку, выпустив четыре снаряда "натовского" калибра 155 миллиметров и три снаряда калибром 152 миллиметра, сообщает... РИА Новости, 22.01.2023
2023-01-22T00:38
2023-01-22T00:43
специальная военная операция на украине
происшествия
россия
донецкая народная республика
донецк
горловка
нато
сцкк
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ДОНЕЦК, 22 янв - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Донецк и Горловку, выпустив четыре снаряда "натовского" калибра 155 миллиметров и три снаряда калибром 152 миллиметра, сообщает представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). Петровский район Донецка находится на западной окраине столицы ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских войск Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20230121/obstrel-1846519511.html
россия
донецкая народная республика
донецк
горловка
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происшествия, россия, донецкая народная республика, донецк, горловка, нато, сцкк
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Россия, Донецкая Народная Республика, Донецк, Горловка, НАТО, СЦКК
00:38 22.01.2023 (обновлено: 00:43 22.01.2023)
 
ВСУ обстреляли Донецк и Горловку

ВСУ обстреляли Донецк и Горловку, выпустив четыре снаряда натовского калибра

© РИА Новости / Сергей Батурин / Перейти в медиабанкФрагмент снаряда, найденный после ночного обстрела ВСУ
Фрагмент снаряда, найденный после ночного обстрела ВСУ - РИА Новости, 1920, 22.01.2023
© РИА Новости / Сергей Батурин
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Фрагмент снаряда, найденный после ночного обстрела ВСУ. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 22 янв - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Донецк и Горловку, выпустив четыре снаряда "натовского" калибра 155 миллиметров и три снаряда калибром 152 миллиметра, сообщает представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлениям: 23.30 – населенный пункт Максимильяновка – город Донецк (Петровский район): выпущено три снаряда калибром 152 миллиметра; 23.50 – населенный пункт Дзержинск – населенный пункт Горловка (Никитовский район): выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении представительства в его телеграм-канале.
Петровский район Донецка находится на западной окраине столицы ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских войск
Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
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Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияРоссияДонецкая Народная РеспубликаДонецкГорловкаНАТОСЦКК
 
 
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