https://ria.ru/20230122/gerzmava-1846727419.html
Назван обладатель Гран-при среди вокалистов конкурса Хиблы Герзмава
Назван обладатель Гран-при среди вокалистов конкурса Хиблы Герзмава - РИА Новости, 23.01.2023
Назван обладатель Гран-при среди вокалистов конкурса Хиблы Герзмава
Обладателем Гран-при среди вокалистов Международного конкурса Хиблы Герзмава, стал россиянин Алексей Кулагин, сообщили на церемонии закрытия в Музыкальном... РИА Новости, 23.01.2023
2023-01-22T23:29
2023-01-22T23:29
2023-01-23T11:29
культура
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МОСКВА, 22 янв – РИА Новости. Обладателем Гран-при среди вокалистов Международного конкурса Хиблы Герзмава, стал россиянин Алексей Кулагин, сообщили на церемонии закрытия в Музыкальном театре имени Станиславского и Немировича-Данченко. Первую премию получили Ольга Маслова и Вячеслав Васильев (Россия), вторую — Глеб Перезев и Ливей Хоу (Китай), третью — Екатерина Савинкова и Мария Лупарева.Все лауреаты получат денежные призы, приглашения выступить на ведущих сценах страны и ценные подарки. "Я знаю по себе, как это непросто — участвовать в подобных конкурсах, где нужно показать и доказать, что ты лучший, поэтому сегодня я волновалась с каждым из финалистов. Я абсолютно счастлива, что со мной моя огромная команда, мой родной театр, потрясающее жюри и замечательные эксперты, которые выбрали действительно достойных ребят", — сказала Герзмава. Она также отметила, что очень рада тому, что получилось сделать отдельный конкурс для концертмейстеров.
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РИА Новости
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новости культуры, хибла герзмава, москва, россия, китай, музыка
Культура, Новости культуры, Хибла Герзмава, Москва, Россия, Китай, Музыка
23:29 22.01.2023 (обновлено: 11:29 23.01.2023)
Назван обладатель Гран-при среди вокалистов конкурса Хиблы Герзмава
Алексей Кулагин получил Гран-при среди вокалистов конкурса Хиблы Герзмава
МОСКВА, 22 янв – РИА Новости. Обладателем Гран-при среди вокалистов Международного конкурса Хиблы Герзмава, стал россиянин Алексей Кулагин, сообщили на церемонии закрытия в Музыкальном театре имени Станиславского и Немировича-Данченко.
Первую премию получили Ольга Маслова и Вячеслав Васильев (Россия), вторую — Глеб Перезев и Ливей Хоу (Китай), третью — Екатерина Савинкова и Мария Лупарева.
Все лауреаты получат денежные призы, приглашения выступить на ведущих сценах страны и ценные подарки.
"Я знаю по себе, как это непросто — участвовать в подобных конкурсах, где нужно показать и доказать, что ты лучший, поэтому сегодня я волновалась с каждым из финалистов. Я абсолютно счастлива, что со мной моя огромная команда, мой родной театр, потрясающее жюри и замечательные эксперты, которые выбрали действительно достойных ребят", — сказала Герзмава.
Она также отметила, что очень рада тому, что получилось сделать отдельный конкурс для концертмейстеров.