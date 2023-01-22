https://ria.ru/20230122/gerzmava-1846727419.html

Назван обладатель Гран-при среди вокалистов конкурса Хиблы Герзмава

Назван обладатель Гран-при среди вокалистов конкурса Хиблы Герзмава - РИА Новости, 23.01.2023

Назван обладатель Гран-при среди вокалистов конкурса Хиблы Герзмава

Обладателем Гран-при среди вокалистов Международного конкурса Хиблы Герзмава, стал россиянин Алексей Кулагин, сообщили на церемонии закрытия в Музыкальном... РИА Новости, 23.01.2023

2023-01-22T23:29

2023-01-22T23:29

2023-01-23T11:29

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МОСКВА, 22 янв – РИА Новости. Обладателем Гран-при среди вокалистов Международного конкурса Хиблы Герзмава, стал россиянин Алексей Кулагин, сообщили на церемонии закрытия в Музыкальном театре имени Станиславского и Немировича-Данченко. Первую премию получили Ольга Маслова и Вячеслав Васильев (Россия), вторую — Глеб Перезев и Ливей Хоу (Китай), третью — Екатерина Савинкова и Мария Лупарева.Все лауреаты получат денежные призы, приглашения выступить на ведущих сценах страны и ценные подарки. "Я знаю по себе, как это непросто — участвовать в подобных конкурсах, где нужно показать и доказать, что ты лучший, поэтому сегодня я волновалась с каждым из финалистов. Я абсолютно счастлива, что со мной моя огромная команда, мой родной театр, потрясающее жюри и замечательные эксперты, которые выбрали действительно достойных ребят", — сказала Герзмава. Она также отметила, что очень рада тому, что получилось сделать отдельный конкурс для концертмейстеров.

https://ria.ru/20230117/muzyka-1845452535.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, хибла герзмава, москва, россия, китай, музыка