https://ria.ru/20230122/germaniya-1846639710.html

Bloomberg назвал "цену отказа" Германии от российского газа

Bloomberg назвал "цену отказа" Германии от российского газа - РИА Новости, 22.01.2023

Bloomberg назвал "цену отказа" Германии от российского газа

Германия пытается заменить российский газ норвежским и нидерландским, но этот подход недолговечен, сообщило агентство Bloomberg. РИА Новости, 22.01.2023

2023-01-22T19:54

2023-01-22T19:54

2023-01-22T22:04

в мире

экономика

германия

норвегия

нидерланды

санкции в отношении россии

роберт хабек

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МОСКВА, 22 янв — РИА Новости. Германия пытается заменить российский газ норвежским и нидерландским, но этот подход недолговечен, сообщило агентство Bloomberg."Спасение от вынужденного отключения электроэнергии пришло в виде сжиженного природного газа, поставляемого по трубопроводам из Норвегии и Нидерландов, а также старого любимого угля. <...> Однако уже наблюдаются предупреждающие знаки, сигнализирующие о том, что времена изобилия не продлятся долго", — говорится в публикации.Все это, как утверждается в статье, привело к росту зависимости Германии от новых поставщиков и только на время решило проблему.Отмечается, что в ближайшие месяцы ФРГ не столкнется с дефицитом газа благодаря теплой погоде. При этом Берлину предстоит решить новые проблемы, связанные с поставками СПГ. Так, в Норвегии предполагают, что поставки в Германию будут стабильными в течение следующих четырех-пяти лет, но затем начнут уменьшаться по мере истощения запасов.Кроме того, большую часть экспортированного Нидерландами топлива добыли на газовом месторождении в Гронингене, которое в ближайшем будущем могут закрыть из-за многочисленных землетрясений в провинции, резюмировалось в материале.Ранее министр экономики Германии Роберт Хабек заявил, что его страна лишилась половины нужного ей газа, поскольку Россия перекрыла кран, а трубопроводы выведены из строя, так что поставки в обозримом будущем не возобновятся. По его словам, за счет трех плавучих СПГ-терминалов можно получить не более четверти от объемов, которые раньше шли из России.Западные страны столкнулись с ростом цен на энергоресурсы и всплеском инфляции из-за введения санкций против Москвы и курса на отказ от российского топлива. На фоне подорожания горючего, прежде всего газа, промышленность в Европе во многом лишилась конкурентных преимуществ, что повлияло и на другие сферы экономики.

https://ria.ru/20230122/gaz-1846587856.html

https://ria.ru/20230122/rusofobiya-1846514234.html

https://ria.ru/20230119/germaniya-1845846608.html

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в мире, экономика, германия, норвегия, нидерланды, санкции в отношении россии, роберт хабек