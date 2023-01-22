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"Где проходит граница?" В ФРГ подняли острый вопрос о конфликте на Украине - РИА Новости, 22.01.2023
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"Где проходит граница?" В ФРГ подняли острый вопрос о конфликте на Украине
"Где проходит граница?" В ФРГ подняли острый вопрос о конфликте на Украине - РИА Новости, 22.01.2023
"Где проходит граница?" В ФРГ подняли острый вопрос о конфликте на Украине
написал обозреватель Spiegel Томас Фишер. РИА Новости, 22.01.2023
2023-01-22T03:58
2023-01-22T03:58
в мире
украина
германия
вооруженные силы украины
нато
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МОСКВА, 22 янв — РИА Новости. Германии стоит дважды подумать, прежде чем поставлять Украине танки, написал обозреватель Spiegel Томас Фишер.По его мнению, немцы должны решить, готовы ли они тратить миллиарды евро на дальнейшее вооружение Украины. Он также отметил, что Германия столкнулась со стратегической проблемой, которая заключается в определении того, насколько далеко готов зайти Берлин в поддержке Киева.В конце статьи он добавил, что стратегия, направленная на постоянное увеличение объема выделяемых Украине средств, не кажется ему убедительной.Ранее министр обороны ФРГ Борис Писториус после встречи контактной группы стран НАТО по поддержке Украины заявил, что Германия пока не готова к поставкам танков Leopard Украине, однако назначил инспекцию этого типа оружия для оценки сценария положительного решения в будущем.Киевский режим уже несколько месяцев требует выделить ему бронетехнику для наступательных действий. Власти Великобритании пообещали Украине свои Challenger 2, тогда как в Вашингтоне заявили, что пока не видят смысла передавать Abrams.Как не раз подчеркивал Владимир Путин, Россия никогда не отказывалась от переговоров с Украиной, но киевские власти сами себе это запретили. По словам президента, Москва стремится не раскручивать маховик украинского конфликта, а закончить его. При этом западные страны все чаще говорят о необходимости продолжения боевых действий, накачивают Киев оружием и готовят бойцов ВСУ на своей территории.В Кремле также неоднократно заявляли, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт и не сулят Украине ничего хорошего, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.
https://ria.ru/20230122/oshibka-1846529555.html
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в мире, украина, германия, вооруженные силы украины, нато
В мире, Украина, Германия, Вооруженные силы Украины, НАТО
03:58 22.01.2023
 
"Где проходит граница?" В ФРГ подняли острый вопрос о конфликте на Украине

Обозреватель Spiegel Фишер призвал Германию подумать, прежде чем поставлять Украине танки

© Фото : U.S. Army / Gertrud ZachНемецкие танки
Немецкие танки - РИА Новости, 1920, 22.01.2023
© Фото : U.S. Army / Gertrud Zach
Немецкие танки. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 янв — РИА Новости. Германии стоит дважды подумать, прежде чем поставлять Украине танки, написал обозреватель Spiegel Томас Фишер.
По его мнению, немцы должны решить, готовы ли они тратить миллиарды евро на дальнейшее вооружение Украины. Он также отметил, что Германия столкнулась со стратегической проблемой, которая заключается в определении того, насколько далеко готов зайти Берлин в поддержке Киева.
"Если можно поставлять танки, то почему не боевые самолеты? Где проходит граница?", — задался вопросом Фишер.
В конце статьи он добавил, что стратегия, направленная на постоянное увеличение объема выделяемых Украине средств, не кажется ему убедительной.
Ранее министр обороны ФРГ Борис Писториус после встречи контактной группы стран НАТО по поддержке Украины заявил, что Германия пока не готова к поставкам танков Leopard Украине, однако назначил инспекцию этого типа оружия для оценки сценария положительного решения в будущем.
Американский зенитный ракетный комплекс Пэтриот - РИА Новости, 1920, 22.01.2023
02:42
Американский офицер назвал дорогостоящую ошибку в отношениях с Украиной
Киевский режим уже несколько месяцев требует выделить ему бронетехнику для наступательных действий. Власти Великобритании пообещали Украине свои Challenger 2, тогда как в Вашингтоне заявили, что пока не видят смысла передавать Abrams.
Как не раз подчеркивал Владимир Путин, Россия никогда не отказывалась от переговоров с Украиной, но киевские власти сами себе это запретили. По словам президента, Москва стремится не раскручивать маховик украинского конфликта, а закончить его. При этом западные страны все чаще говорят о необходимости продолжения боевых действий, накачивают Киев оружием и готовят бойцов ВСУ на своей территории.
В Кремле также неоднократно заявляли, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт и не сулят Украине ничего хорошего, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.
Немецкие танки Leopard 2 - РИА Новости, 1920, 22.01.2023
01:40
В США рассказали о камне преткновения между Украиной и Западом
 
В миреУкраинаГерманияВооруженные силы УкраиныНАТО
 
 
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