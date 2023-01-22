https://ria.ru/20230122/germaniya-1846532337.html

"Где проходит граница?" В ФРГ подняли острый вопрос о конфликте на Украине

"Где проходит граница?" В ФРГ подняли острый вопрос о конфликте на Украине - РИА Новости, 22.01.2023

"Где проходит граница?" В ФРГ подняли острый вопрос о конфликте на Украине

написал обозреватель Spiegel Томас Фишер. РИА Новости, 22.01.2023

2023-01-22T03:58

2023-01-22T03:58

2023-01-22T03:58

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МОСКВА, 22 янв — РИА Новости. Германии стоит дважды подумать, прежде чем поставлять Украине танки, написал обозреватель Spiegel Томас Фишер.По его мнению, немцы должны решить, готовы ли они тратить миллиарды евро на дальнейшее вооружение Украины. Он также отметил, что Германия столкнулась со стратегической проблемой, которая заключается в определении того, насколько далеко готов зайти Берлин в поддержке Киева.В конце статьи он добавил, что стратегия, направленная на постоянное увеличение объема выделяемых Украине средств, не кажется ему убедительной.Ранее министр обороны ФРГ Борис Писториус после встречи контактной группы стран НАТО по поддержке Украины заявил, что Германия пока не готова к поставкам танков Leopard Украине, однако назначил инспекцию этого типа оружия для оценки сценария положительного решения в будущем.Киевский режим уже несколько месяцев требует выделить ему бронетехнику для наступательных действий. Власти Великобритании пообещали Украине свои Challenger 2, тогда как в Вашингтоне заявили, что пока не видят смысла передавать Abrams.Как не раз подчеркивал Владимир Путин, Россия никогда не отказывалась от переговоров с Украиной, но киевские власти сами себе это запретили. По словам президента, Москва стремится не раскручивать маховик украинского конфликта, а закончить его. При этом западные страны все чаще говорят о необходимости продолжения боевых действий, накачивают Киев оружием и готовят бойцов ВСУ на своей территории.В Кремле также неоднократно заявляли, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт и не сулят Украине ничего хорошего, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.

https://ria.ru/20230122/oshibka-1846529555.html

https://ria.ru/20230122/raznoglasie-1846527266.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, украина, германия, вооруженные силы украины, нато