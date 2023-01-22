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Макрон: Франция и ФРГ будут работать над общими механизмами закупок газа - РИА Новости, 22.01.2023
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Макрон: Франция и ФРГ будут работать над общими механизмами закупок газа
Макрон: Франция и ФРГ будут работать над общими механизмами закупок газа - РИА Новости, 22.01.2023
Макрон: Франция и ФРГ будут работать над общими механизмами закупок газа
Франция и Германия будут вместе работать над общими механизмами закупок газа в предстоящие годы, заявил в воскресенье французский президент Эммануэль Макрон. РИА Новости, 22.01.2023
2023-01-22T21:53
2023-01-22T21:53
экономика
цены на нефть
эммануэль макрон
олаф шольц
франция
германия
париж
евросоюз
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ПАРИЖ, 22 янв - РИА Новости. Франция и Германия будут вместе работать над общими механизмами закупок газа в предстоящие годы, заявил в воскресенье французский президент Эммануэль Макрон. Евросоюз в декабре согласовал создание механизма совместных закупок в Евросоюз минимум 13,5 миллиарда кубометров газа в 2023 году. В рамках этого механизма газовые компании союза и компании, потребляющие "голубое топливо" в странах ЕС, представят свои потребности в его импорте. Обязательным будет собрать заявки примерно на 13,5 миллиардов кубометров из всех стран союза, то есть на 15% от обязательств государств ЕС по наполнению подземных хранилищ газом. ЕС наймет специальную организацию для поиска предложений газа на мировых рынках для совместных закупок. Компании, участвующие в механизме, смогут решить - покупать им газ, собранный через эту организацию, или нет. Российское "голубое топливо" через этот механизм покупать будет нельзя.
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экономика, цены на нефть, эммануэль макрон, олаф шольц, франция, германия, париж, евросоюз
Экономика, Цены на нефть, Эммануэль Макрон, Олаф Шольц, Франция, Германия, Париж, Евросоюз
21:53 22.01.2023
 
Макрон: Франция и ФРГ будут работать над общими механизмами закупок газа

Макрон: Франция и ФРГ будут работать над механизмами закупок газа в предстоящие годы

© AP Photo / Julien de RosaПрезидент Франции Эммануэль Макрон
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 22.01.2023
© AP Photo / Julien de Rosa
Президент Франции Эммануэль Макрон. Архивное фото
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ПАРИЖ, 22 янв - РИА Новости. Франция и Германия будут вместе работать над общими механизмами закупок газа в предстоящие годы, заявил в воскресенье французский президент Эммануэль Макрон.
"Мы решили тесно работать вместе над механизмами закупок газа в предстоящие годы. Мы хотим создать долгосрочные механизмы закупок и работать на общих платформах", - сообщил Макрон на пресс-конференции в Париже по итогам встречи с канцлером ФРГ Олафом Шольцем.
Евросоюз в декабре согласовал создание механизма совместных закупок в Евросоюз минимум 13,5 миллиарда кубометров газа в 2023 году. В рамках этого механизма газовые компании союза и компании, потребляющие "голубое топливо" в странах ЕС, представят свои потребности в его импорте. Обязательным будет собрать заявки примерно на 13,5 миллиардов кубометров из всех стран союза, то есть на 15% от обязательств государств ЕС по наполнению подземных хранилищ газом.
ЕС наймет специальную организацию для поиска предложений газа на мировых рынках для совместных закупок.
Компании, участвующие в механизме, смогут решить - покупать им газ, собранный через эту организацию, или нет.
Российское "голубое топливо" через этот механизм покупать будет нельзя.
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 22.01.2023
Вчера, 21:41
Франция и ФРГ договорились об амбициозном ответе на закон США об инфляции
 
ЭкономикаЦены на нефтьЭммануэль МакронОлаф ШольцФранцияГерманияПарижЕвросоюз
 
 
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