https://ria.ru/20230122/gaz-1846651637.html

Макрон: Франция и ФРГ будут работать над общими механизмами закупок газа

Макрон: Франция и ФРГ будут работать над общими механизмами закупок газа - РИА Новости, 22.01.2023

Макрон: Франция и ФРГ будут работать над общими механизмами закупок газа

Франция и Германия будут вместе работать над общими механизмами закупок газа в предстоящие годы, заявил в воскресенье французский президент Эммануэль Макрон. РИА Новости, 22.01.2023

2023-01-22T21:53

2023-01-22T21:53

2023-01-22T21:53

экономика

цены на нефть

эммануэль макрон

олаф шольц

франция

германия

париж

евросоюз

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ПАРИЖ, 22 янв - РИА Новости. Франция и Германия будут вместе работать над общими механизмами закупок газа в предстоящие годы, заявил в воскресенье французский президент Эммануэль Макрон. Евросоюз в декабре согласовал создание механизма совместных закупок в Евросоюз минимум 13,5 миллиарда кубометров газа в 2023 году. В рамках этого механизма газовые компании союза и компании, потребляющие "голубое топливо" в странах ЕС, представят свои потребности в его импорте. Обязательным будет собрать заявки примерно на 13,5 миллиардов кубометров из всех стран союза, то есть на 15% от обязательств государств ЕС по наполнению подземных хранилищ газом. ЕС наймет специальную организацию для поиска предложений газа на мировых рынках для совместных закупок. Компании, участвующие в механизме, смогут решить - покупать им газ, собранный через эту организацию, или нет. Российское "голубое топливо" через этот механизм покупать будет нельзя.

https://ria.ru/20230122/otvet-1846650871.html

франция

германия

париж

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

экономика, цены на нефть, эммануэль макрон, олаф шольц, франция, германия, париж, евросоюз