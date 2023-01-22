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В Германии боятся сказать народу о проблемах с газом, заявили в Австрии - РИА Новости, 22.01.2023
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В Германии боятся сказать народу о проблемах с газом, заявили в Австрии
В Германии боятся сказать народу о проблемах с газом, заявили в Австрии - РИА Новости, 22.01.2023
В Германии боятся сказать народу о проблемах с газом, заявили в Австрии
Власти Германии боятся сказать собственному населению правду об истинных причинах роста цен на газ и электричество и о возможном дефиците энергоресурсов, заявил РИА Новости, 22.01.2023
2023-01-22T13:42
2023-01-22T15:04
россия
германия
украина
евросоюз
генеральная прокуратура рф
северный поток
владимир путин
роберт хабек
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ВЕНА, 22 янв — РИА Новости. Власти Германии боятся сказать собственному населению правду об истинных причинах роста цен на газ и электричество и о возможном дефиците энергоресурсов, заявил РИА Новости бывший вице-канцлер Австрии Хайнц-Кристиан Штрахе. Так он прокомментировал слова немецкого министра экономики Роберта Хабека, который заявил, что Германия лишилась половины нужного ей газа, потому что Россия перекрыла кран, а трубопроводы выведены из строя, так что поставки в обозримом будущем не возобновятся. За счет трех плавучих СПГ-терминалов можно получить не более четверти от объемов, которые раньше шли из России, добавил Хабек. Утверждения, что Россия перекрыла кран, Штрахе назвал очевидной неправдой."Россия хотела и была готова продолжать поставки газа в ЕС и Германию. Однако Украина и Польша предотвратили дальнейшие трубопроводные поставки, а "Северный поток" был уничтожен, при этом россияне не были допущены к расследованию. "Северный поток — 2" выведен из эксплуатации по решению Германии", — сказал он. Как полагает бывший вице-канцлер, Хабек и немецкое правительство не говорят народу правду в условиях дефицита энергии, когда дело может дойти до сбоев в промышленности и отключений электричества. "Потому что тогда им пришлось бы признать, что они сами несут ответственность за это негативное развитие", — заключил Штрахе. После начала российской военной спецоперации на Украине западные страны усилили санкционное давление на Москву, но это спровоцировало рост цен на топливо и рекордную инфляцию в самих США и Европе. Как отмечал президент Владимир Путин, политика сдерживания и ослабления России — долгосрочная стратегия Запада, но санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель США и их союзников — ухудшить жизнь миллионов людей.
https://ria.ru/20230122/vengriya-1846572662.html
https://ria.ru/20230113/germaniya-1844707243.html
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россия, германия, украина, евросоюз, генеральная прокуратура рф, северный поток, владимир путин, роберт хабек, санкции в отношении россии, экономика
Россия, Германия, Украина, Евросоюз, Генеральная прокуратура РФ, Северный поток, Владимир Путин, Роберт Хабек, Санкции в отношении России, Экономика
13:42 22.01.2023 (обновлено: 15:04 22.01.2023)
 
В Германии боятся сказать народу о проблемах с газом, заявили в Австрии

Экс-вице-канцлер Австрии Штрахе: в ФРГ боятся сказать народу правду про проблемы с газом

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в медиабанкНациональный флаг Федеративной Республики Германия
Национальный флаг Федеративной Республики Германия - РИА Новости, 1920, 22.01.2023
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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ВЕНА, 22 янв — РИА Новости. Власти Германии боятся сказать собственному населению правду об истинных причинах роста цен на газ и электричество и о возможном дефиците энергоресурсов, заявил РИА Новости бывший вице-канцлер Австрии Хайнц-Кристиан Штрахе.
Так он прокомментировал слова немецкого министра экономики Роберта Хабека, который заявил, что Германия лишилась половины нужного ей газа, потому что Россия перекрыла кран, а трубопроводы выведены из строя, так что поставки в обозримом будущем не возобновятся. За счет трех плавучих СПГ-терминалов можно получить не более четверти от объемов, которые раньше шли из России, добавил Хабек.
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Снабжение Венгрии энергоресурсами невозможно без России, заявил Сийярто
Утверждения, что Россия перекрыла кран, Штрахе назвал очевидной неправдой.
"Россия хотела и была готова продолжать поставки газа в ЕС и Германию. Однако Украина и Польша предотвратили дальнейшие трубопроводные поставки, а "Северный поток" был уничтожен, при этом россияне не были допущены к расследованию. "Северный поток — 2" выведен из эксплуатации по решению Германии", — сказал он.
Федеральный канцлер Германии Олаф Шольц - РИА Новости, 1920, 13.01.2023
13 января, 17:53
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Как полагает бывший вице-канцлер, Хабек и немецкое правительство не говорят народу правду в условиях дефицита энергии, когда дело может дойти до сбоев в промышленности и отключений электричества.
"Потому что тогда им пришлось бы признать, что они сами несут ответственность за это негативное развитие", — заключил Штрахе.
После начала российской военной спецоперации на Украине западные страны усилили санкционное давление на Москву, но это спровоцировало рост цен на топливо и рекордную инфляцию в самих США и Европе. Как отмечал президент Владимир Путин, политика сдерживания и ослабления России — долгосрочная стратегия Запада, но санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель США и их союзников — ухудшить жизнь миллионов людей.
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Цены на газ в Европе достигли 750 долларов за тысячу кубометров
 
РоссияГерманияУкраинаЕвросоюзГенеральная прокуратура РФСеверный потокВладимир ПутинРоберт ХабекСанкции в отношении РоссииЭкономика
 
 
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