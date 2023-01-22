https://ria.ru/20230122/gaz-1846587856.html

В Германии боятся сказать народу о проблемах с газом, заявили в Австрии

В Германии боятся сказать народу о проблемах с газом, заявили в Австрии - РИА Новости, 22.01.2023

В Германии боятся сказать народу о проблемах с газом, заявили в Австрии

Власти Германии боятся сказать собственному населению правду об истинных причинах роста цен на газ и электричество и о возможном дефиците энергоресурсов, заявил РИА Новости, 22.01.2023

2023-01-22T13:42

2023-01-22T13:42

2023-01-22T15:04

россия

германия

украина

евросоюз

генеральная прокуратура рф

северный поток

владимир путин

роберт хабек

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ВЕНА, 22 янв — РИА Новости. Власти Германии боятся сказать собственному населению правду об истинных причинах роста цен на газ и электричество и о возможном дефиците энергоресурсов, заявил РИА Новости бывший вице-канцлер Австрии Хайнц-Кристиан Штрахе. Так он прокомментировал слова немецкого министра экономики Роберта Хабека, который заявил, что Германия лишилась половины нужного ей газа, потому что Россия перекрыла кран, а трубопроводы выведены из строя, так что поставки в обозримом будущем не возобновятся. За счет трех плавучих СПГ-терминалов можно получить не более четверти от объемов, которые раньше шли из России, добавил Хабек. Утверждения, что Россия перекрыла кран, Штрахе назвал очевидной неправдой."Россия хотела и была готова продолжать поставки газа в ЕС и Германию. Однако Украина и Польша предотвратили дальнейшие трубопроводные поставки, а "Северный поток" был уничтожен, при этом россияне не были допущены к расследованию. "Северный поток — 2" выведен из эксплуатации по решению Германии", — сказал он. Как полагает бывший вице-канцлер, Хабек и немецкое правительство не говорят народу правду в условиях дефицита энергии, когда дело может дойти до сбоев в промышленности и отключений электричества. "Потому что тогда им пришлось бы признать, что они сами несут ответственность за это негативное развитие", — заключил Штрахе. После начала российской военной спецоперации на Украине западные страны усилили санкционное давление на Москву, но это спровоцировало рост цен на топливо и рекордную инфляцию в самих США и Европе. Как отмечал президент Владимир Путин, политика сдерживания и ослабления России — долгосрочная стратегия Запада, но санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель США и их союзников — ухудшить жизнь миллионов людей.

https://ria.ru/20230122/vengriya-1846572662.html

https://ria.ru/20230113/germaniya-1844707243.html

https://ria.ru/20230120/gaz-1846372216.html

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, германия, украина, евросоюз, генеральная прокуратура рф, северный поток, владимир путин, роберт хабек, санкции в отношении россии, экономика