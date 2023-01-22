13:42 22.01.2023 (обновлено: 15:04 22.01.2023)
В Германии боятся сказать народу о проблемах с газом, заявили в Австрии
Экс-вице-канцлер Австрии Штрахе: в ФРГ боятся сказать народу правду про проблемы с газом
© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в медиабанкНациональный флаг Федеративной Республики Германия
Национальный флаг Федеративной Республики Германия. Архивное фото
ВЕНА, 22 янв — РИА Новости. Власти Германии боятся сказать собственному населению правду об истинных причинах роста цен на газ и электричество и о возможном дефиците энергоресурсов, заявил РИА Новости бывший вице-канцлер Австрии Хайнц-Кристиан Штрахе.
Так он прокомментировал слова немецкого министра экономики Роберта Хабека, который заявил, что Германия лишилась половины нужного ей газа, потому что Россия перекрыла кран, а трубопроводы выведены из строя, так что поставки в обозримом будущем не возобновятся. За счет трех плавучих СПГ-терминалов можно получить не более четверти от объемов, которые раньше шли из России, добавил Хабек.
Утверждения, что Россия перекрыла кран, Штрахе назвал очевидной неправдой.
"Россия хотела и была готова продолжать поставки газа в ЕС и Германию. Однако Украина и Польша предотвратили дальнейшие трубопроводные поставки, а "Северный поток" был уничтожен, при этом россияне не были допущены к расследованию. "Северный поток — 2" выведен из эксплуатации по решению Германии", — сказал он.
Как полагает бывший вице-канцлер, Хабек и немецкое правительство не говорят народу правду в условиях дефицита энергии, когда дело может дойти до сбоев в промышленности и отключений электричества.
"Потому что тогда им пришлось бы признать, что они сами несут ответственность за это негативное развитие", — заключил Штрахе.
После начала российской военной спецоперации на Украине западные страны усилили санкционное давление на Москву, но это спровоцировало рост цен на топливо и рекордную инфляцию в самих США и Европе. Как отмечал президент Владимир Путин, политика сдерживания и ослабления России — долгосрочная стратегия Запада, но санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель США и их союзников — ухудшить жизнь миллионов людей.
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