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В Германии разгорелся скандал после решения Шольца по Украине - РИА Новости, 22.01.2023
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В Германии разгорелся скандал после решения Шольца по Украине
В Германии разгорелся скандал после решения Шольца по Украине - РИА Новости, 22.01.2023
В Германии разгорелся скандал после решения Шольца по Украине
В руководстве Германии возникли разногласия относительно поставок танков на Украину, пишет немецкое издание Zeit. РИА Новости, 22.01.2023
2023-01-22T09:09
2023-01-22T13:05
в мире
рольф мютцених
германия
украина
воздушно-космические силы россии
киев
джо байден
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МОСКВА, 22 янв — РИА Новости. В руководстве Германии возникли разногласия относительно поставок танков на Украину, пишет немецкое издание Zeit.Так, по информации газеты, глава оборонного комитета бундестага Мари-Агнес Штрак-Циммерман потребовала от канцлера Олафа Шольца сделать "четкие заявления" о военной поддержке Украины."Если вы не хотите поставлять Leopard 2 украинской армии, то вы должны объяснить почему", — сказала она.Председатель фракции Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Рольф Мютцених отреагировал на эти слова Штрак-Циммерман, подчеркнув, что в вопросе поставок боевых машин немецкого производства необходимо руководствоваться здравомыслием.При этом он отметил, что глава оборонного комитета бундестага "и ей подобные" подталкивают страну к военному конфликту.На этой неделе на американской авиабазе Рамштайн в Германии состоялась встреча контактной группы НАТО, на которой обсуждался вопрос о наращивании военной помощи Киеву. Но ее участникам не удалось прийти к единому мнению о поставках немецких танков. Берлин пока воздерживается от этого, несмотря на то что давление на Шольца значительно усилилось.Как писали немецкие СМИ, Шольц в разговоре с президентом США Джо Байденом дал понять, что Германия выделит Украине танки Leopard 2, только если американская сторона предоставит свои Abrams. Позже в Берлине опровергли эти утверждения.Москва не раз заявляла, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт и не принесут Украине ничего хорошего, а транспорт с оружием становится законной целью для российских ВКС.
https://ria.ru/20230122/oshibka-1846529555.html
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в мире, рольф мютцених, германия, украина, воздушно-космические силы россии, киев, джо байден, m1 abrams, россия
В мире, Рольф Мютцених, Германия, Украина, Воздушно-космические силы России, Киев, Джо Байден, M1 Abrams, Россия
09:09 22.01.2023 (обновлено: 13:05 22.01.2023)
 
В Германии разгорелся скандал после решения Шольца по Украине

Zeit: решение канцлера ФРГ Шольца по поставкам танков Украине вызвало споры в бундестаге

© AP Photo / Markus SchreiberКанцлер Германии Олаф Шольц во время выступления в бундестаге
Канцлер Германии Олаф Шольц во время выступления в бундестаге - РИА Новости, 1920, 22.01.2023
© AP Photo / Markus Schreiber
Канцлер Германии Олаф Шольц во время выступления в бундестаге. Архивное фото
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МОСКВА, 22 янв — РИА Новости. В руководстве Германии возникли разногласия относительно поставок танков на Украину, пишет немецкое издание Zeit.
Так, по информации газеты, глава оборонного комитета бундестага Мари-Агнес Штрак-Циммерман потребовала от канцлера Олафа Шольца сделать "четкие заявления" о военной поддержке Украины.
"Если вы не хотите поставлять Leopard 2 украинской армии, то вы должны объяснить почему", — сказала она.
Председатель фракции Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Рольф Мютцених отреагировал на эти слова Штрак-Циммерман, подчеркнув, что в вопросе поставок боевых машин немецкого производства необходимо руководствоваться здравомыслием.
Американский зенитный ракетный комплекс Пэтриот - РИА Новости, 1920, 22.01.2023
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Американский офицер назвал дорогостоящую ошибку в отношениях с Украиной
При этом он отметил, что глава оборонного комитета бундестага "и ей подобные" подталкивают страну к военному конфликту.
"Те, кто сегодня говорит о танках, завтра будут кричать о самолетах или войсках. Политика во время войны в Европе проводится не в стиле ритуалов возмущения или с учащенным дыханием, а с ясностью и здравомыслием", — подметил Мютцених.
На этой неделе на американской авиабазе Рамштайн в Германии состоялась встреча контактной группы НАТО, на которой обсуждался вопрос о наращивании военной помощи Киеву. Но ее участникам не удалось прийти к единому мнению о поставках немецких танков. Берлин пока воздерживается от этого, несмотря на то что давление на Шольца значительно усилилось.
Как писали немецкие СМИ, Шольц в разговоре с президентом США Джо Байденом дал понять, что Германия выделит Украине танки Leopard 2, только если американская сторона предоставит свои Abrams. Позже в Берлине опровергли эти утверждения.
Москва не раз заявляла, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт и не принесут Украине ничего хорошего, а транспорт с оружием становится законной целью для российских ВКС.
Немецкие танки - РИА Новости, 1920, 22.01.2023
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"Где проходит граница?" В ФРГ подняли острый вопрос о конфликте на Украине
 
В миреРольф МютценихГерманияУкраинаВоздушно-космические силы РоссииКиевДжо БайденM1 AbramsРоссия
 
 
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