09:09 22.01.2023 (обновлено: 13:05 22.01.2023)
В Германии разгорелся скандал после решения Шольца по Украине
Zeit: решение канцлера ФРГ Шольца по поставкам танков Украине вызвало споры в бундестаге
© AP Photo / Markus SchreiberКанцлер Германии Олаф Шольц во время выступления в бундестаге
© AP Photo / Markus Schreiber
Канцлер Германии Олаф Шольц во время выступления в бундестаге. Архивное фото
МОСКВА, 22 янв — РИА Новости. В руководстве Германии возникли разногласия относительно поставок танков на Украину, пишет немецкое издание Zeit.
Так, по информации газеты, глава оборонного комитета бундестага Мари-Агнес Штрак-Циммерман потребовала от канцлера Олафа Шольца сделать "четкие заявления" о военной поддержке Украины.
"Если вы не хотите поставлять Leopard 2 украинской армии, то вы должны объяснить почему", — сказала она.
Председатель фракции Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Рольф Мютцених отреагировал на эти слова Штрак-Циммерман, подчеркнув, что в вопросе поставок боевых машин немецкого производства необходимо руководствоваться здравомыслием.
При этом он отметил, что глава оборонного комитета бундестага "и ей подобные" подталкивают страну к военному конфликту.
"Те, кто сегодня говорит о танках, завтра будут кричать о самолетах или войсках. Политика во время войны в Европе проводится не в стиле ритуалов возмущения или с учащенным дыханием, а с ясностью и здравомыслием", — подметил Мютцених.
На этой неделе на американской авиабазе Рамштайн в Германии состоялась встреча контактной группы НАТО, на которой обсуждался вопрос о наращивании военной помощи Киеву. Но ее участникам не удалось прийти к единому мнению о поставках немецких танков. Берлин пока воздерживается от этого, несмотря на то что давление на Шольца значительно усилилось.