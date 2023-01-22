https://ria.ru/20230122/frg-1846551441.html

В Германии разгорелся скандал после решения Шольца по Украине

В Германии разгорелся скандал после решения Шольца по Украине - РИА Новости, 22.01.2023

В Германии разгорелся скандал после решения Шольца по Украине

В руководстве Германии возникли разногласия относительно поставок танков на Украину, пишет немецкое издание Zeit. РИА Новости, 22.01.2023

2023-01-22T09:09

2023-01-22T09:09

2023-01-22T13:05

в мире

рольф мютцених

германия

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киев

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МОСКВА, 22 янв — РИА Новости. В руководстве Германии возникли разногласия относительно поставок танков на Украину, пишет немецкое издание Zeit.Так, по информации газеты, глава оборонного комитета бундестага Мари-Агнес Штрак-Циммерман потребовала от канцлера Олафа Шольца сделать "четкие заявления" о военной поддержке Украины."Если вы не хотите поставлять Leopard 2 украинской армии, то вы должны объяснить почему", — сказала она.Председатель фракции Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Рольф Мютцених отреагировал на эти слова Штрак-Циммерман, подчеркнув, что в вопросе поставок боевых машин немецкого производства необходимо руководствоваться здравомыслием.При этом он отметил, что глава оборонного комитета бундестага "и ей подобные" подталкивают страну к военному конфликту.На этой неделе на американской авиабазе Рамштайн в Германии состоялась встреча контактной группы НАТО, на которой обсуждался вопрос о наращивании военной помощи Киеву. Но ее участникам не удалось прийти к единому мнению о поставках немецких танков. Берлин пока воздерживается от этого, несмотря на то что давление на Шольца значительно усилилось.Как писали немецкие СМИ, Шольц в разговоре с президентом США Джо Байденом дал понять, что Германия выделит Украине танки Leopard 2, только если американская сторона предоставит свои Abrams. Позже в Берлине опровергли эти утверждения.Москва не раз заявляла, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт и не принесут Украине ничего хорошего, а транспорт с оружием становится законной целью для российских ВКС.

https://ria.ru/20230122/oshibka-1846529555.html

https://ria.ru/20230122/germaniya-1846532337.html

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Мадина Моргоева

Мадина Моргоева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мадина Моргоева

в мире, рольф мютцених, германия, украина, воздушно-космические силы россии, киев, джо байден, m1 abrams, россия