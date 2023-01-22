https://ria.ru/20230122/filippiny-1846538252.html
Число погибших из-за наводнений на Филиппинах возросло до 35
Число погибших из-за наводнений на Филиппинах возросло до 35 - РИА Новости, 22.01.2023
Число погибших из-за наводнений на Филиппинах возросло до 35
Число погибших на Филиппинах в результате наводнений достигло 35 человек, пострадали 12, говорится в сводке государственного совета по сокращению рисков... РИА Новости, 22.01.2023
2023-01-22T06:34
2023-01-22T06:34
2023-01-22T06:34
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МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Число погибших на Филиппинах в результате наводнений достигло 35 человек, пострадали 12, говорится в сводке государственного совета по сокращению рисков стихийных бедствий. Ранее местные СМИ писали о 33 погибших. По данным совета, семь человек числятся пропавшими без вести. Отмечается, что 1 780 домов получили повреждения, из которых 548 полностью разрушены. В 68 городах нарушено электроснабжение, в 17 возникли перебои в подаче воды, еще в 14 повреждены линии связи. Согласно данным сводки, 121 996 человек находятся в 358 эвакуационных центрах, 14 306 человек покинули свои дома, повреждены 65 мостов и 306 дорог, стихия повлияла на работу 35 морских портов. В 622 городах и муниципалитетах приостановлены занятия в учебных заведениях, еще в 151 прекращены работы.
https://ria.ru/20230120/navodnenie-1846334963.html
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в мире, филиппины
Число погибших из-за наводнений на Филиппинах возросло до 35
Число погибших из-за наводнений на Филиппинах возросло до 35, пострадали 12 человек
МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Число погибших на Филиппинах в результате наводнений достигло 35 человек, пострадали 12, говорится в сводке государственного совета по сокращению рисков стихийных бедствий.
Ранее местные СМИ писали о 33 погибших.
По данным совета, семь человек числятся пропавшими без вести. Отмечается, что 1 780 домов получили повреждения, из которых 548 полностью разрушены. В 68 городах нарушено электроснабжение, в 17 возникли перебои в подаче воды, еще в 14 повреждены линии связи.
Согласно данным сводки, 121 996 человек находятся в 358 эвакуационных центрах, 14 306 человек покинули свои дома, повреждены 65 мостов и 306 дорог, стихия повлияла на работу 35 морских портов. В 622 городах и муниципалитетах приостановлены занятия в учебных заведениях, еще в 151 прекращены работы.