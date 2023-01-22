https://ria.ru/20230122/evropa-1846586121.html

ЕС избавился от энергетической зависимости от России, утверждает Боррель

ЕС избавился от энергетической зависимости от России, утверждает Боррель - РИА Новости, 22.01.2023

ЕС избавился от энергетической зависимости от России, утверждает Боррель

Европейские страны полностью преодолели энергетическую зависимость от России, заявил в интервью газете Diário глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель. РИА Новости, 22.01.2023

2023-01-22T13:25

2023-01-22T13:25

2023-01-22T13:25

цены на нефть

жозеп боррель

владимир путин

венгрия

украина

россия

евросоюз

санкции в отношении россии

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МОСКВА, 22 янв — РИА Новости. Европейские страны полностью преодолели энергетическую зависимость от России, заявил в интервью газете Diário глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель.Как добавил дипломат, ЕС прошел чрезвычайно острую фазу роста цен на газ, но они вернулись к дофевральским показателям."Цена за мегаватт-час газа вернулась к довоенному показателю, который уже был очень высоким", — заявил Боррель.По его мнению, напряженность на энергетическом рынке уже нельзя связывать с конфликтом на Украине"Это структурная проблема энергетики и, в частности, соотношения цен на газ и электроэнергию", - утверждает он.Ранее Боррель заявлял, что все страны Евросоюза, за исключением Венгрии, откажутся от российского газа и нефти до конца года.После начала Москвой специальной операции по защите Донбасса от украинских националистов Соединенные Штаты, Евросоюз и Великобритания ввели санкции против нее. Многие государства объявили о заморозке активов, стали громче звучать призывы отказаться от энергоносителей из России. Эти меры нанесли серьезный удар по Западу — спровоцировали топливный кризис и привели к росту цен на продукты питания.Президент Владимир Путин не раз отмечал, что дешевые и надежные российские энергоресурсы были конкурентным преимуществом Европы, и даже частичный отказ от них уже негативно сказывается на ее экономике и жителях. А США, продавливая полный отказ Брюсселя от российского газа и других ресурсов, ведут к деиндустриализации европейского континента, подчеркнул он.Ранее опрошенные РИА Новости эксперты указали, что причиной снижения цен на газ на европейской бирже стала аномально теплая погода. Потребление газа уменьшилось из-за мер по экономии энергопотребления и сокращения производства, отмечали они.

https://ria.ru/20230122/frg-1846551441.html

https://ria.ru/20230122/vengriya-1846572662.html

https://ria.ru/20230121/evropa-1846443079.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мадина Моргоева

цены на нефть, жозеп боррель, владимир путин, венгрия, украина, россия, евросоюз, санкции в отношении россии, экономика