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ЕС избавился от энергетической зависимости от России, утверждает Боррель - РИА Новости, 22.01.2023
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ЕС избавился от энергетической зависимости от России, утверждает Боррель
ЕС избавился от энергетической зависимости от России, утверждает Боррель - РИА Новости, 22.01.2023
ЕС избавился от энергетической зависимости от России, утверждает Боррель
Европейские страны полностью преодолели энергетическую зависимость от России, заявил в интервью газете Diário глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель. РИА Новости, 22.01.2023
2023-01-22T13:25
2023-01-22T13:25
цены на нефть
жозеп боррель
владимир путин
венгрия
украина
россия
евросоюз
санкции в отношении россии
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МОСКВА, 22 янв — РИА Новости. Европейские страны полностью преодолели энергетическую зависимость от России, заявил в интервью газете Diário глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель.Как добавил дипломат, ЕС прошел чрезвычайно острую фазу роста цен на газ, но они вернулись к дофевральским показателям."Цена за мегаватт-час газа вернулась к довоенному показателю, который уже был очень высоким", — заявил Боррель.По его мнению, напряженность на энергетическом рынке уже нельзя связывать с конфликтом на Украине"Это структурная проблема энергетики и, в частности, соотношения цен на газ и электроэнергию", - утверждает он.Ранее Боррель заявлял, что все страны Евросоюза, за исключением Венгрии, откажутся от российского газа и нефти до конца года.После начала Москвой специальной операции по защите Донбасса от украинских националистов Соединенные Штаты, Евросоюз и Великобритания ввели санкции против нее. Многие государства объявили о заморозке активов, стали громче звучать призывы отказаться от энергоносителей из России. Эти меры нанесли серьезный удар по Западу — спровоцировали топливный кризис и привели к росту цен на продукты питания.Президент Владимир Путин не раз отмечал, что дешевые и надежные российские энергоресурсы были конкурентным преимуществом Европы, и даже частичный отказ от них уже негативно сказывается на ее экономике и жителях. А США, продавливая полный отказ Брюсселя от российского газа и других ресурсов, ведут к деиндустриализации европейского континента, подчеркнул он.Ранее опрошенные РИА Новости эксперты указали, что причиной снижения цен на газ на европейской бирже стала аномально теплая погода. Потребление газа уменьшилось из-за мер по экономии энергопотребления и сокращения производства, отмечали они.
https://ria.ru/20230122/frg-1846551441.html
https://ria.ru/20230122/vengriya-1846572662.html
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цены на нефть, жозеп боррель, владимир путин, венгрия, украина, россия, евросоюз, санкции в отношении россии, экономика
Цены на нефть, Жозеп Боррель, Владимир Путин, Венгрия, Украина, Россия, Евросоюз, Санкции в отношении России, Экономика
13:25 22.01.2023
 
ЕС избавился от энергетической зависимости от России, утверждает Боррель

Глава евродипломатии Боррель: Евросоюз избавился от энергетической зависимости от России

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в медиабанкВерховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель на саммите Евросоюз - АСЕАН в Брюсселе
Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель на саммите Евросоюз - АСЕАН в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 22.01.2023
© РИА Новости / Стрингер
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Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель на саммите Евросоюз - АСЕАН в Брюсселе. Архивное фото
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МОСКВА, 22 янв — РИА Новости. Европейские страны полностью преодолели энергетическую зависимость от России, заявил в интервью газете Diário глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель.
"Мы за несколько месяцев устранили зависимость, которую создавали годами", — утверждает он.
Как добавил дипломат, ЕС прошел чрезвычайно острую фазу роста цен на газ, но они вернулись к дофевральским показателям.
"Цена за мегаватт-час газа вернулась к довоенному показателю, который уже был очень высоким", — заявил Боррель.
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"Это структурная проблема энергетики и, в частности, соотношения цен на газ и электроэнергию", - утверждает он.
Ранее Боррель заявлял, что все страны Евросоюза, за исключением Венгрии, откажутся от российского газа и нефти до конца года.
После начала Москвой специальной операции по защите Донбасса от украинских националистов Соединенные Штаты, Евросоюз и Великобритания ввели санкции против нее. Многие государства объявили о заморозке активов, стали громче звучать призывы отказаться от энергоносителей из России. Эти меры нанесли серьезный удар по Западу — спровоцировали топливный кризис и привели к росту цен на продукты питания.
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Ранее опрошенные РИА Новости эксперты указали, что причиной снижения цен на газ на европейской бирже стала аномально теплая погода. Потребление газа уменьшилось из-за мер по экономии энергопотребления и сокращения производства, отмечали они.
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Цены на нефтьЖозеп БоррельВладимир ПутинВенгрияУкраинаРоссияЕвросоюзСанкции в отношении РоссииЭкономика
 
 
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