ЕС избавился от энергетической зависимости от России, утверждает Боррель
Глава евродипломатии Боррель: Евросоюз избавился от энергетической зависимости от России
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в медиабанкВерховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель на саммите Евросоюз - АСЕАН в Брюсселе
Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель на саммите Евросоюз - АСЕАН в Брюсселе. Архивное фото
МОСКВА, 22 янв — РИА Новости. Европейские страны полностью преодолели энергетическую зависимость от России, заявил в интервью газете Diário глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель.
"Мы за несколько месяцев устранили зависимость, которую создавали годами", — утверждает он.
Как добавил дипломат, ЕС прошел чрезвычайно острую фазу роста цен на газ, но они вернулись к дофевральским показателям.
"Цена за мегаватт-час газа вернулась к довоенному показателю, который уже был очень высоким", — заявил Боррель.
По его мнению, напряженность на энергетическом рынке уже нельзя связывать с конфликтом на Украине
"Это структурная проблема энергетики и, в частности, соотношения цен на газ и электроэнергию", - утверждает он.
Ранее Боррель заявлял, что все страны Евросоюза, за исключением Венгрии, откажутся от российского газа и нефти до конца года.
После начала Москвой специальной операции по защите Донбасса от украинских националистов Соединенные Штаты, Евросоюз и Великобритания ввели санкции против нее. Многие государства объявили о заморозке активов, стали громче звучать призывы отказаться от энергоносителей из России. Эти меры нанесли серьезный удар по Западу — спровоцировали топливный кризис и привели к росту цен на продукты питания.
Президент Владимир Путин не раз отмечал, что дешевые и надежные российские энергоресурсы были конкурентным преимуществом Европы, и даже частичный отказ от них уже негативно сказывается на ее экономике и жителях. А США, продавливая полный отказ Брюсселя от российского газа и других ресурсов, ведут к деиндустриализации европейского континента, подчеркнул он.
Ранее опрошенные РИА Новости эксперты указали, что причиной снижения цен на газ на европейской бирже стала аномально теплая погода. Потребление газа уменьшилось из-за мер по экономии энергопотребления и сокращения производства, отмечали они.