https://ria.ru/20230122/evropa-1846491704.html

Европа признала, что идет путем Наполеона и Гитлера

Европа признала, что идет путем Наполеона и Гитлера - РИА Новости, 22.01.2023

Европа признала, что идет путем Наполеона и Гитлера

Нынешний поход западного "интернационала" на восток порождает совершенно очевидные ассоциации с 1941 и 1812 годами. Нашествие двунадесяти языков v.3.0. А если... РИА Новости, 22.01.2023

2023-01-22T08:00

2023-01-22T08:00

2023-01-22T08:02

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Нынешний поход западного "интернационала" на восток порождает совершенно очевидные ассоциации с 1941 и 1812 годами. Нашествие двунадесяти языков v.3.0. А если учитывать еще и 1918 год с походом четырнадцати держав, то даже и v.4.0. Все такое родное и знакомое.Даже Высокий представитель ЕС Боррель — не сказать чтобы самый знатный историк, выступая на днях в Мадриде, сообщил: "Россия — большая страна, она привыкла бороться до конца, она привыкла почти проигрывать, а затем восстанавливать все. Она сделала это с Наполеоном, она сделала это с Гитлером. Было бы абсурдно думать, что Россия проиграла войну, что ее военные некомпетентны. Поэтому именно сейчас необходимо продолжать вооружать Украину".Финальный вывод, правда, странный. Следует ли так понимать, что брюссельский обком окажется в военном отношении более удачлив, нежели Французская империя или Третий рейх? Но хорошо хоть, что представитель исторические аналогии вспомнил.Правда, если экскурс Борреля в прошлое не вызвал нареканий — как будто так и надо, — то содержательно такой же экскурс С. В. Лаврова, сравнившего нынешнюю западную коалицию демократий с рейхом и его сателлитами, вызвал проклятия и зубовный скрежет. Координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности США Джон Кирби назвал речи Лаврова "оскорбительными, абсурдными и не заслуживающими ответа", а президент Европейского еврейского конгресса Ариэль Музикант осудил сравнение политики США и их союзников в отношении Москвы с действиями А. Гитлера и призвал главу МИД России извиниться. Борреля почему-то не призвал.Как бы то ни было, состав прежних интернационалов впечатляет. В 1812 году в состав Великой Армии, кроме, естественно, французов, входили итальянцы, хорваты, испанцы, португальцы, голландцы, баварцы, саксонцы, вестфальцы, гессенцы, пруссаки, швейцарцы, поляки, etc. Вместе представители нетитульных наций составляли около половины армии нашествия. Австрийцы тоже стояли на русской границе (теперешняя Украина), но не вторгались.Сходная картина была и в 1941-м. Кроме вермахта, боевые действия против СССР вели регулярные армии Италии, Румынии, Финляндии, Венгрии, Словакии, Хорватии. А также добровольческие формирования из Испании, Франции, Голландии, Скандинавских и Прибалтийских стран. Вклад чехов (машиностроение) и шведов (железная руда) в военную экономику рейха также трудно переоценить. И хоть не все, но большая часть германских сателлитов внесла деятельный вклад в окончательное решение еврейского вопроса. Сами депортировали евреев в рейх на уничтожение.Так что Боррель лишь повторил азы школьных учебников истории. Так же, как и Лавров.Но сходство было и в другом. И у великого императора, и у фюрера формальных союзников было хоть отбавляй. Если же говорить не о формальном, а реальном участии в военных усилиях гегемона, картина была более сложной. Не только Габсбурги, но и многие иные с полным правом могли бы сказать:"Всем союзникам служу яПо-австрийски, по-австрийски".То есть покуда идет победоносное наступление, будем и мы наступать (но желательно во вспомогательных частях, где поменьше риска), если же военное счастье отвернется от фюрера-императора, то стоять за него до последнего мы не готовы: своя рубашка ближе к телу. В результате французские союзники Австрия и Пруссия в 1813-м объявили Наполеону войну, а германские сателлиты Италия, Румыния, Болгария, Франция в 1943-1944 годах проделали тот же кульбит.Сегодня формирование демократической "великой армии" находится еще в предварительной стадии, но трудности с построением всех в единую колонну уже очевидны.Совсем безоглядных мало. Разве что прибалтийские лимитрофы, ценность которых как в собственно военном, так и военно-промышленном отношении близка к нулю. Что не мешает им неистово яриться и рваться в бой. Они могут быть использованы как плацдарм, а также как полицейские силы на захваченных территориях, но ведь сперва эти территории нужно захватить.К смелым отчасти примыкает Польша, но и ее решимость более касается захвата украинских земель, причем военные издержки должны оплатить союзники по НАТО.Англичане всегда готовы к разным ответственным мокрым делам, но к героической атаке легкой кавалерии — нет, увольте. Субсидировать союзников (как бывало в прежних войнах) особенно нечем. Остаются риторические упражнения.Примерно то же у французов. Сбывать на Украину музейную технику, интриговать, надувать щеки и плясать на канате — то всегда. Природа парижских циркачей неизменна. Но умирать в донецких степях — это пусть кто-нибудь другой.Немцы кряхтят и жмутся, жмутся и кряхтят, подобно почтенному Соломону из "Скупого рыцаря". Что можно понять: состояние бундесвера оставляет желать очень много лучшего, а метод "Мы армию нашу растили в сраженьях" немцев не вдохновляет.Как и у чехов. Русофобия — это пожалуйста, но "На войну мы не пойдем, на нее мы все... (наплюем)".На юго-западном фланге (Италия, Испания, Греция, Австрия) энтузиазма еще меньше. Там предпочитают сидеть тихо и не чирикать.Наконец, турки и венгры подались в прямые диссиденты. Впрочем, турки держали нейтралитет и в 1812-м, и в 1941 году.Брюссельское начальство всегда за, но ведь Жозеп Боррель и Шарль Мишель даже в качестве ротных политруков не годятся. Как они будут сплачивать столь разношерстные силы — это только они знают.Тем самым объединенная Европа явно уступает своим предкам времен фюрера-императора по части сплоченности, а равно готовности убивать и в особенности умирать в полях России. Если бы войны велись газетчиками и гуманитарными профессорами, не было бы неприятеля более страшного и жестокого. Но в кампании требуются в основном другие военно-учетные специальности, а где взять их — менее понятно.Это не основание для вредного шапкозакидательства, но и не основание для всепропальчества перед грозным нашествием двунадесяти демократий.

https://ria.ru/20230120/bolgariya-1846146173.html

https://ria.ru/20230115/globalizatsiya-1844879481.html

https://ria.ru/20230110/evropa-1843513830.html

https://ria.ru/20230102/evropa-1842741314.html

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авторы, жозеп боррель, джон кирби, шарль мишель, россия, европа, италия, евросоюз, европейский еврейский конгресс, нато