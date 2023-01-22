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В Белоруссии рассказали о переходе на логистические маршруты через Россию - РИА Новости, 22.01.2023
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В Белоруссии рассказали о переходе на логистические маршруты через Россию
В Белоруссии рассказали о переходе на логистические маршруты через Россию - РИА Новости, 22.01.2023
В Белоруссии рассказали о переходе на логистические маршруты через Россию
Переориентация белорусского экспорта на новые транспортно-логистические маршруты через Россию не снизила его конкурентоспособность, заявил заместитель... РИА Новости, 22.01.2023
2023-01-22T22:40
2023-01-22T22:40
экономика
россия
белоруссия
белорусская калийная компания
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МИНСК, 22 янв - РИА Новости. Переориентация белорусского экспорта на новые транспортно-логистические маршруты через Россию не снизила его конкурентоспособность, заявил заместитель премьер-министра Белоруссии Петр Пархомчик. "Мы нашли эти логистические пути (для белорусского экспорта – ред.), Российская Федерация пошла нам навстречу. У нас есть несколько направлений. Да, логистика по времени стала больше, по расстоянию стала больше. Но Российская Федерация в рамках договоренностей предоставила нам довольно приятные эксклюзивные цены на перемещение наших грузов: за счет этой разницы наш продукт не потерял свою конкурентоспособность", - отметил Пархомчик в интервью телеканалу ОНТ, показанному в воскресном эфире. Вице-премьер также выразил мнение, что 2023 год будет успешным для Белорусской калийной компании и для Белорусской нефтяной компании. "Основные договоренности есть, и мы ожидаем, что у нас будет прирост к уровню 2022 года (в экспорте калийных удобрений и нефтепродуктов – ред.)", - сказал замглавы белорусского правительства.
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экономика, россия, белоруссия, белорусская калийная компания
Экономика, Россия, Белоруссия, Белорусская калийная компания
22:40 22.01.2023
 
В Белоруссии рассказали о переходе на логистические маршруты через Россию

Белоруссия завила, что логистические пути через Россию не снизили конкурентность экспорта

© POOL / Перейти в медиабанкФлаги России и Белоруссии
Флаги России и Белоруссии
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Флаги России и Белоруссии. Архивное фото
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МИНСК, 22 янв - РИА Новости. Переориентация белорусского экспорта на новые транспортно-логистические маршруты через Россию не снизила его конкурентоспособность, заявил заместитель премьер-министра Белоруссии Петр Пархомчик.
"Мы нашли эти логистические пути (для белорусского экспорта – ред.), Российская Федерация пошла нам навстречу. У нас есть несколько направлений. Да, логистика по времени стала больше, по расстоянию стала больше. Но Российская Федерация в рамках договоренностей предоставила нам довольно приятные эксклюзивные цены на перемещение наших грузов: за счет этой разницы наш продукт не потерял свою конкурентоспособность", - отметил Пархомчик в интервью телеканалу ОНТ, показанному в воскресном эфире.
Вице-премьер также выразил мнение, что 2023 год будет успешным для Белорусской калийной компании и для Белорусской нефтяной компании. "Основные договоренности есть, и мы ожидаем, что у нас будет прирост к уровню 2022 года (в экспорте калийных удобрений и нефтепродуктов – ред.)", - сказал замглавы белорусского правительства.
Флаги России и Белоруссии - РИА Новости, 1920, 22.01.2023
Вчера, 22:33
В Белоруссии рассказали о росте экспорта товаров в Россию
 
ЭкономикаРоссияБелоруссияБелорусская калийная компания
 
 
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