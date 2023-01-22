https://ria.ru/20230122/eksport-1846657520.html

В Белоруссии рассказали о переходе на логистические маршруты через Россию

В Белоруссии рассказали о переходе на логистические маршруты через Россию - РИА Новости, 22.01.2023

В Белоруссии рассказали о переходе на логистические маршруты через Россию

Переориентация белорусского экспорта на новые транспортно-логистические маршруты через Россию не снизила его конкурентоспособность, заявил заместитель... РИА Новости, 22.01.2023

2023-01-22T22:40

2023-01-22T22:40

2023-01-22T22:40

экономика

россия

белоруссия

белорусская калийная компания

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МИНСК, 22 янв - РИА Новости. Переориентация белорусского экспорта на новые транспортно-логистические маршруты через Россию не снизила его конкурентоспособность, заявил заместитель премьер-министра Белоруссии Петр Пархомчик. "Мы нашли эти логистические пути (для белорусского экспорта – ред.), Российская Федерация пошла нам навстречу. У нас есть несколько направлений. Да, логистика по времени стала больше, по расстоянию стала больше. Но Российская Федерация в рамках договоренностей предоставила нам довольно приятные эксклюзивные цены на перемещение наших грузов: за счет этой разницы наш продукт не потерял свою конкурентоспособность", - отметил Пархомчик в интервью телеканалу ОНТ, показанному в воскресном эфире. Вице-премьер также выразил мнение, что 2023 год будет успешным для Белорусской калийной компании и для Белорусской нефтяной компании. "Основные договоренности есть, и мы ожидаем, что у нас будет прирост к уровню 2022 года (в экспорте калийных удобрений и нефтепродуктов – ред.)", - сказал замглавы белорусского правительства.

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россия

белоруссия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

экономика, россия, белоруссия, белорусская калийная компания